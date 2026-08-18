МИДЛСБРО
МИДЛСБРО - город в Великобритании, на северо-востоке Англии, имеет статус городского унитарного образования.
Население 140,8 тысяч человек (2010 год). Образует ядро конурбации (городской агломерации) Тиссайд с населением 681,8 тысяч человек (включает города Хартлпул, Иглсклифф и др.). Расположен на правом берегу реки Тис, близ её впадения в Северное море. Важный узел железных дорог (сообщение с Лондоном, Манчестером, Йорком и др.) и автомагистралей. В конурбации Тиссайд - морской портовый комплекс Тис- Хартлпул (включает ряд портов и грузовых терминалов в устье реки Тис, а также порт Хартлпула на берегу Северного моря). Авиаперевозки обслуживает аэропорт Дарем-Тис-Валли (близ города Дарлингтон, в 13 км к западу от Мидлсбро).
Поселение на месте Мидлсбро (название от английского middle - середина и borough - городок) возникло при церкви, основанной во 2-й половине VII века на полпути между старейшими на территории современной Англии монастырями Уитби и Дарем. В 1830 году деревня Мидлсбро была соединена железно-дорожной линией с магистралью Стоктон - Дарлингтон, что дало толчок её развитию (органы городского самоуправления были созданы к 1853 году). В 1840-1842 годах построен морской порт по вывозу угля, в 1851 году началось производство чугуна (на базе железных руд Кливлендского месторождения), в 1875 году - стали. К концу XIX века Мидлсбро - крупнейший центр чёрной металлургии Великобритании (около 1/3 объёмов производства чугуна и стали в стране), один из главных центров формирования мировых цен на чёрные металлы. В начале XX века численность населения города превысила 100 тысяч человек. С 1920-1930-х годов промышленный рост Мидлсбро замедлился, после 2-й мировой войны объёмы производства начали сокращаться. Во 2-й половине XX века закрыты ведущие предприятия. В XXI веке в Мидлсбро сохраняется один из наиболее высоких уровней безработицы в стране.
Среди построек XIX - начале XX веков: старое здание Ратуши (1846 года, архитектор У.Л. Моффат; ныне общественный центр и библиотека), отделение Национального провинциального банка в стиле необарокко(1870-1872 годы, архитектор Дж. Гибсон; ныне клуб), неоготические вокзал (1873-1877 годы, архитектор У. Пичи) и новое здание Ратуши (1883-1889 годы, архитектор Дж.Г. Хоскинс), так называемый Уэбб-Хаус в духе движения «Искусства и ремёсла» (1889-1891 годы, архитектор Ф. Уэбб; первоначально административное здание компании «Bells Brothers»), здания театра-мюзик-холла «Empire» (1896-1899 годы, архитектор Э. Рунц; ныне клуб) и мемориального музея полковника Дж.Л. Дормана (1901-1904 годы, архитектурное бюро «J. Mitchell Bottomley, Son and Welford») в формах эклектизма, здание центральной публичной библиотеки в стиле неоклассицизма(1909-1912 год, архитекторы С.Б. Расселл, Т.Э. Купер). Через реку Тис перекинуты мост-транспортёр (1911 год, инженер Ж.К. Эмбо) и мост Ньюпорт-Бридж с вертикальным подъёмным механизмом (1931-1934 годы, инженер Д. Андерсон). В конце XX - начале XXI веков в Мидлсбро были сооружены административное здание «Centre North East» в интернациональном стиле (1974 год; высота 71 м, самая высокая постройка Мидлсбро), Институт современного искусства с площадью Сентр-Сквер (2007 год, архитектор Э. ван Эгерат и архитектурное бюро «West 8») и комплекс Мидлсбро-колледжа (2008 год, архитектурная мастерская «SMC Hickton Madeley») в русле неомодернизма. Скульптура «Бутылка записей», посвящённая капитану Дж. Куку (1993 год, скульпторы К. Олденбург, К. ван Бругген).
Мидлсбро - важный центр образования на северо-востоке Англии: университет Тиссайда (1930 год, современный статус с 1992 года), Мидлсбро-колледж, Кливлендский колледж искусства и дизайна. Институт современного искусства (2007 год) с художественной галереей. Библиотека Карнеги (1912 год). Музей капитана Дж. Кука (родился близ Мидлсбро; 1978 год). Футбольный клуб «Мидлсбро» (основан в 1876 году) выступает на «Риверсайд-стадиум» (открыт в 1995 году, около 35 тысяч мест); участник финала Кубка УЕФА (2006 год). Мотогонки на «Кливленд-Парк-стадиум» (в 1928-1990 годах и с 2006 года).
Свыше 3/4 работающего населения Мидлсбро занято в сфере услуг (торговля, финансы, образование и здравоохранение, транспорт и связь, административные услуги и др.). Среди главных отраслей экономики конурбации Тиссайд - логистика и транспорт. Грузооборот морского портового комплекса Тис- Хартлпул 45,4 миллионов тонн (2008 год; 3-й по грузообороту в стране после портовых комплексов Гримсби-Иммингема и Лондона). В Мидсбро действует ряд предприятий машиностроения (завод насосов компании «Flowserve Corp.» и др.). Развиваются высокотехнологичные производства в области информационных технологий и биотехнологий. Предприятия лёгкой (в том числе швейной) и пищевой промышленности.
Близ Мидлсбро - романская церковь Св. Кутберта (XII век, перестроена в 1843-1848 годах), усадьбы Аклам-Холл (главный дом около 1680 года, расширен в 1845 и 1910-1912 годах) и Ормсби-Холл (главный дом около 1600 года, перестроен в XVIII веке в русле палладианства).