МИДЛСБРО

МИДЛСБРО - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, на се­ве­ро-вос­то­ке Анг­лии, име­ет ста­тус городского уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния.

Население 140,8 тысяч человек (2010 год). Об­ра­зу­ет яд­ро ко­нур­ба­ции (городской аг­ло­ме­ра­ции) Тис­сайд с населением 681,8 тысяч человек (вклю­ча­ет го­ро­да Харт­л­пул, Игл­ск­лифф и др.). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Тис, близ её впа­де­ния в Се­вер­ное мо­ре. Важ­ный узел же­лез­ных до­рог (со­об­ще­ние с Лон­до­ном, Ман­че­сте­ром, Йор­ком и др.) и ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. В ко­нур­ба­ции Тис­сайд - морской пор­то­вый ком­плекс Тис- Харт­л­пул (вклю­ча­ет ряд пор­тов и гру­зо­вых тер­ми­на­лов в устье реки Тис, а так­же порт Харт­л­пу­ла на бе­ре­гу Се­вер­но­го моря). Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет аэ­ро­порт Да­рем-Тис-Вал­ли (близ города Дар­линг­тон, в 13 км к за­па­ду от Мидлсбро).

По­се­ле­ние на мес­те Мидлсбро (название от английского middle - се­ре­ди­на и borough - го­ро­док) воз­ник­ло при церк­ви, ос­но­ван­ной во 2-й половине VII века на пол­пу­ти ме­ж­ду ста­рей­ши­ми на тер­ри­то­рии современной Анг­лии мо­на­сты­ря­ми Уит­би и Да­рем. В 1830 году де­рев­ня Мидлсбро бы­ла со­еди­не­на железно-дорожной ли­ни­ей с ма­ги­ст­ра­лью Сток­тон - Дар­линг­тон, что да­ло тол­чок её раз­ви­тию (ор­га­ны городского са­мо­уп­рав­ле­ния бы­ли соз­да­ны к 1853 году). В 1840-1842 годах по­стро­ен морской порт по вы­во­зу уг­ля, в 1851 году на­ча­лось про­изводство чу­гу­на (на ба­зе же­лез­ных руд Клив­ленд­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния), в 1875 году - ста­ли. К концу XIX века Мидлсбро - круп­ней­ший центр чёр­ной ме­тал­лур­гии Ве­ли­ко­бри­та­нии (около 1/3 объ­ё­мов про­изводства чу­гу­на и ста­ли в стра­не), один из главных цен­тров фор­ми­ро­ва­ния ми­ро­вых цен на чёр­ные ме­тал­лы. В начале XX века чис­лен­ность на­се­ле­ния го­ро­да пре­вы­си­ла 100 тысяч человек. С 1920-1930-х годов промышленный рост Мидлсбро за­мед­лил­ся, по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны объ­ё­мы про­изводства на­ча­ли со­кра­щать­ся. Во 2-й половине XX века за­кры­ты ве­ду­щие пред­при­ятия. В XXI веке в Мидлсбро со­хра­ня­ет­ся один из наи­бо­лее вы­со­ких уров­ней без­ра­бо­ти­цы в стра­не.

Сре­ди по­стро­ек XIX - начале XX веков: ста­рое зда­ние Ра­ту­ши (1846 года, архитектор У.Л. Моф­фат; ны­не об­щественный центр и библиотека), от­де­ле­ние Национального про­вин­ци­аль­но­го бан­ка в сти­ле не­о­ба­рок­ко(1870-1872 годы, архитектор Дж. Гиб­сон; ны­не клуб), нео­го­ти­че­ские во­кзал (1873-1877 годы, архитектор У. Пи­чи) и но­вое зда­ние Ра­ту­ши (1883-1889 годы, архитектор Дж.Г. Хос­кинс), так называемый Уэбб-Ха­ус в ду­хе дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» (1889-1891 годы, архитектор Ф. Уэбб; пер­во­на­чаль­но административное зда­ние ком­па­нии «Bells Brothers»), зда­ния те­ат­ра-мю­зик-хол­ла «Empire» (1896-1899 годы, архитектор Э. Рунц; ны­не клуб) и ме­мо­ри­аль­но­го му­зея пол­ков­ни­ка Дж.Л. Дор­ма­на (1901-1904 годы, ар­хитектурное бю­ро «J. Mitchell Bottomley, Son and Wel­ford») в фор­мах эк­лек­тиз­ма, зда­ние центральной пуб­лич­ной библиотеки в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма(1909-1912 год, ар­хи­тек­то­ры С.Б. Рас­селл, Т.Э. Ку­пер). Че­рез реку Тис пе­ре­ки­ну­ты мост-транс­пор­тёр (1911 год, инженер Ж.К. Эм­бо) и мост Нью­порт-Бридж с вер­ти­каль­ным подъ­ём­ным ме­ха­низ­мом (1931-1934 годы, инженер Д. Ан­дер­сон). В конце XX - начале XXI веков в Мидлсбро бы­ли со­ору­же­ны административное зда­ние «Centre North East» в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле (1974 год; высота 71 м, са­мая вы­со­кая по­строй­ка Мидлсбро), Институт современного искусства с площадью Сентр-Сквер (2007 год, архитектор Э. ван Эге­рат и ар­хитектурное бю­ро «West 8») и ком­плекс Мидлсбро-кол­лед­жа (2008 год, ар­хитектурная мас­тер­ская «SMC Hickton Made­ley») в рус­ле не­омо­дер­низ­ма. Скульп­ту­ра «Бу­тыл­ка за­пи­сей», по­свя­щён­ная ка­пи­та­ну Дж. Ку­ку (1993 год, скульп­то­ры К. Ол­ден­бург , К. ван Бруг­ген).

Мидлсбро - важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния на се­ве­ро-вос­то­ке Анг­лии: университет Тис­сай­да (1930 год, современный ста­тус с 1992 года), Мидлсбро-кол­ледж, Клив­ленд­ский кол­ледж искусства и ди­зай­на. Институт современного искусства (2007 год) с ху­дожественной га­ле­ре­ей. Библиотека Кар­не­ги (1912 год). Му­зей ка­пи­та­на Дж. Ку­ка (ро­дил­ся близ Мидлсбро; 1978 год). Фут­боль­ный клуб «Мидлсбро» (ос­но­ван в 1876 году) вы­сту­па­ет на «Ри­вер­сайд-ста­ди­ум» (от­крыт в 1995 году, около 35 тысяч мест); уча­ст­ник фи­на­ла Куб­ка УЕФА (2006 год). Мо­то­гон­ки на «Клив­ленд-Парк-ста­ди­ум» (в 1928-1990 годах и с 2006 года).

Свыше 3/4 ра­бо­таю­ще­го на­се­ле­ния Мидлсбро за­ня­то в сфе­ре ус­луг (тор­гов­ля, фи­нан­сы, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние, транс­порт и связь, административные ус­лу­ги и др.). Сре­ди главных от­рас­лей эко­но­ми­ки ко­нур­ба­ции Тис­сайд - ло­ги­сти­ка и транс­порт. Гру­зо­обо­рот морского пор­то­во­го ком­плек­са Тис- Харт­л­пул 45,4 миллионов тонн (2008 год; 3-й по гру­зо­обо­ро­ту в стра­не по­сле пор­то­вых ком­плек­сов Гримс­би-Им­мин­ге­ма и Лон­до­на). В Мидсбро дей­ст­ву­ет ряд пред­при­ятий ма­ши­но­строе­ния (за­вод на­со­сов ком­па­нии «Flowserve Corp.» и др.). Раз­ви­ва­ют­ся вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­изводства в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и био­тех­но­ло­гий. Пред­при­ятия лёг­кой (в том числе швей­ной) и пи­ще­вой промышленности.

Близ Мидлсбро - ро­ман­ская церковь Св. Кут­бер­та (XII век, пе­ре­строе­на в 1843-1848 годах), усадь­бы Ак­лам-Холл (главный дом около 1680 года, рас­ши­рен в 1845 и 1910-1912 годах) и Ор­мс­би-Холл (главный дом около 1600 года, пе­ре­стро­ен в XVIII веке в рус­ле пал­ла­ди­ан­ст­ва).

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