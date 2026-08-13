МИДХАТ-ПАША АХМЕТ

МИДХАТ-ПАША АХМЕТ - турецкий государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи ка­дия, по­лу­чил тра­диционное об­ра­зо­ва­ние. В 1838 году по­сту­пил в свет­скую шко­лу гражданских чи­нов­ни­ков, ор­га­ни­зо­ван­ную по ев­ропейскому об­раз­цу, од­на­ко не окон­чил её. В 1840-1850-х годах за­ни­мал не­боль­шие административные долж­но­сти в Ана­то­лии и Си­рии. По­лу­чил из­вест­ность бла­го­да­ря раз­ре­ше­нию мно­го­численных дел о пре­вы­ше­нии пол­но­мо­чий ме­ст­ны­ми чи­нов­ни­ка­ми и был пе­ре­ве­дён в Стам­бул, где ра­бо­тал в Выс­шем юри­дическом со­ве­те Ос­ман­ской им­пе­рии . В 1854-1857 годах уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии ря­да вос­ста­ний на Бал­ка­нах. В 1858 году ос­та­вил служ­бу и со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Ев­ро­пе, во вре­мя ко­то­ро­го по­се­тил Па­риж, Лон­дон, Брюс­сель и Ве­ну. По воз­вра­ще­нии в Стам­бул за­нял долж­ность главного сек­ре­та­ря Выс­ше­го юри­дического со­ве­та. В 1861 году на­зна­чен гу­бер­на­то­ром Ниш­ско­го эй­а­ле­та и по­лу­чил ти­тул па­ши. На этом по­сту при­вле­кал на административную служ­бу хри­сти­ан­ское на­се­ле­ние Бал­кан, рас­ши­рял ин­фра­струк­ту­ру и спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию эко­но­ми­ки края. В 1864 году при­нял ак­тив­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке за­ко­на о но­вом административном де­ле­нии Ос­ман­ской им­пе­рии. В 1868-1869 годах воз­глав­лял пер­вый пред­ста­вительный ор­ган Ос­ман­ской им­пе­рии - Государственный со­вет, в ко­то­рый во­шли пред­ста­ви­те­ли от му­суль­ман и не­му­суль­ман­ских об­щин. В 1869-1872 годах за­ни­мал пост гу­бер­на­то­ра Ба­гдад­ско­го эй­а­ле­та. В 1872 году при под­держ­ке британской ди­пло­ма­тии всту­пил в должность ве­ли­ко­го ве­зира - гла­вы пра­ви­тель­ст­ва Ос­ман­ской им­пе­рии (смотрите Сад­ра­зам), в 1873 году - гу­бер­на­то­ра Са­ло­ни­ки. В 1875-1876 годах при­нял уча­стие в за­го­во­ре, ко­то­рый за­вер­шил­ся убий­ст­вом сул­та­на Аб­дул-Ази­за и во­ца­ре­ни­ем Му­ра­да V. В этот пе­ри­од за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой про­ек­та пер­вой турецкой кон­сти­ту­ции и про­па­ган­дой идей кон­сти­туционной мо­нар­хии в прес­се. По­лу­чил из­вест­ность как сто­рон­ник ев­ро­пеи­за­ции Тур­ции и идео­лог «но­вых ос­ма­нов». В 1876-1877 годах вновь за­ни­мал долж­ность ве­ли­ко­го ве­зи­ра, со­дейст­во­вал при­ня­тию кон­сти­ту­ции (смотрите «Мидха­та кон­сти­ту­ция» ). В 1877 году в свя­зи с на­ча­лом русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (смотрите Рус­ско- ту­рец­кие вой­ны) и рос­пус­ком пар­ла­мен­та сул­та­ном Аб­дул-Ха­ми­дом II был от­прав­лен в от­став­ку и вы­слан из стра­ны. Пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, где пы­тал­ся за­ру­чить­ся ди­пло­ма­тической под­держ­кой Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции в борь­бе про­тив Рос­сии. В 1878 году был на­зна­чен на пост гу­бер­на­то­ра Си­рии, но в 1881 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию в при­ча­ст­но­сти к убий­ст­ву сул­та­на Аб­дул-Ази­за и от­прав­лен в ссыл­ку в Та­иф, где скон­чал­ся (по од­ной из вер­сий, за­ду­шен убий­ца­ми, по­дос­лан­ны­ми Аб­дул-Ха­ми­дом II ). Ав­тор ме­муа­ров.