МИДЕ
МИДЕ - средневековое королевство и историческая область в центральной Ирландии.
Первоначально название «Миде» относилось к окрестностям холма Уснех (ныне на территории графства Уэстмит), традиционно считавшегося центром Ирландии, где сходились границы Коннахта, Манстера, Ленстера и Ольстера. До начала VI века эти земли находились в сфере влияния племени лагенов, затем - под властью И Нейллов. С VIII века самостоятельное королевство во главе с династией Кланн Холмайн (южная ветвь И Нейллов), многие представители которой в VIII-XI веках носили титул верховных королей Ирландии (ард-риагов). Одновременно с этим название «Миде» распространилось на более широкую территорию, включавшую к XII веку современное графства Мит, Уэстмит и части графств Каван, Лонгфорд, Лаут, Оффали и Килдер. Со 2-й половины XI века начался постепенный упадок Миде, ставшего объектом споров между правителями Манстера, Коннахта и северными И Нейллами. В ходе англо-нормандского завоевания Ирландии (1169-1171 годы) территория Миде в 1172 году вошла в состав новообразованной баронии Мит (в 1542 году разделена на графства Мит и Уэстмит).