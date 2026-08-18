МИДДЕНДОРФ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Александр Федорович родился 6 августа 1815 г. в столице Российской империи.

Получил хорошее образование. Выбрал медицину. В 1832 г. поступил на медицинский факультет в университете Дерпта, который окончил спустя пять лет. Работать начал за границей, в таких странах, как Австрия и Германия. Здесь он занимался зоологическими, этнографическими, антропологическими наблюдениями.

С 1839 г. – адъюнкт, университет Св. Владимира, расположенного в Киеве. В 1840 г. М. отправился вместе с К.М. Бэром в экспедицию в Лапландию, где проводил орнитологические, малакологические и геологические исследования в Лапландии.

Исследователь

Заручившись поддержкой К.М. Бэра, М. в 1842 г. получил задание Петербургской АН подготовить экспедицию в Сибирь. Готовясь к путешествию, М. подготовил карту Таймыра на основе результатов походов С.И. Челюскина и X.П. Лаптева.

В 1842 – 1845 гг. М. работал на севере Сибири и на Дальнем Востоке, где ему удалось обнаружить плато Путорана, первому изучить пол-ов Таймыр, Амурско-Зейскую равнину, Становый хребет, южные берега Охотского моря, Удско-Тугурское Приохотье, Шантарские о-ва и другие территории. В итоге М. удалось подготовить подробное описание Сибири.

Наряду с естественно-историческими изысканиями М. занимался этнографией коренных народов, что было сделано впервые. К его достижением относится подготовка первого научного описание сибирского климата. Он сумел определить южные пределы распространения многолетней мерзлоты, зональность растительности, выработав «закон Миддендорфа».

С 1852 г. – ординарный академик Петербургской АН, с 1855 г. – непременный секретарь академии. С 1856 г. – действительный статский советник, с 1873 г. – тайный советник.

В 1867 г. вместе с в. кн. Алексеем Александровичем путешествовал по России, спустя два года аналогичное путешествие состоялось и с в. кн. Владимиром Александровичем. В 1870 г. с в. кн. Алексеем Александровичем странствовал по Белому морю и на Новую Землю, где М. осуществил наблюдения по Гольфстриму и открыл Нордкапское течение. В этом же году М. отправился изучать Барабинскую степь, в 1878 г. – Ферганскую долину.

В 1859 – 1860 гг. – президент Вольного экономического общества. Готовил выставки сельскохозяйственной направленности.

В 1883 г. М. был назначен главой особой экспедиции, которая должна была изучить современное положение в российском скотоводстве. По состоянию здоровья на второй год экспедиции был вынужден оставить дела.

В дальнейшем проживал в Эстонии в собственном имении Гелленорм. Умер М. 16 января 1894 г.

Семья

Супруга – Ядвига. Сын – Эрнст.