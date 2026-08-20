МИДАС

МИДАС - в греческой ми­фо­ло­гии сын Гор­дия , царь Фри­гии, сла­вив­ший­ся сво­им бо­гат­ст­вом.

Со­глас­но од­но­му из ми­фов, му­ра­вьи тас­ка­ли ещё ре­бён­ку Мидасу пше­нич­ные зёр­на, пред­ве­щая бу­ду­щее бо­гат­ст­во. Бог Дио­нис на­де­лил Мидаса спо­соб­но­стью об­ра­щать в зо­ло­то всё, к че­му бы он ни при­ка­сал­ся; так как в зо­ло­то пре­вра­ща­лась да­же пи­ща, Мидас был вы­ну­ж­ден ос­во­бо­дить­ся от это­го да­ра, вы­ку­пав­шись, по при­ка­зу Дио­ни­са, в реке Пак­тол, став­шей по­сле это­го зо­ло­то­нос­ной. По древнему ми­фу, не­ве­же­ст­вен­ный и са­мо­уве­рен­ный Мидас при­су­дил пер­вен­ст­во Па­ну в музыкальном со­стя­за­нии по­след­не­го с Апол­ло­ном (от­сю­да вы­ра­же­ние «ми­да­сов суд» - суд не­ве­ж­ды) и в на­ка­за­ние за это был на­де­лён Апол­ло­ном ос­ли­ны­ми уша­ми, ко­то­рые тща­тель­но пря­тал под фри­гий­ской шап­кой (от­сю­да вы­ра­же­ние «уши Ми­да­са»). Ци­рюль­ник Мидаса, уви­дев уши и му­ча­ясь не­воз­мож­но­стью рас­ска­зать об этом, вы­рыл ям­ку в зем­ле и шеп­нул ту­да: «У ца­ря Ми­да­са ос­ли­ные уши!», за­тем за­сы­пал ям­ку. Вы­рос­ший на этом мес­те тро­ст­ник про­ше­ле­стел о тай­не Мидаса все­му све­ту (Ови­дий. Ме­та­мор­фо­зы, XI, 85-193).

В ас­сирийских ис­точ­ни­ках конца VIII века до н. э. упо­ми­на­ет­ся царь Фри­гии в 738-696 годах до н. э. под име­нем Ми­та (греческое Мидас). В 717 году он вы­сту­пил в коа­ли­ции про­тив ас­сирийского ца­ря Сар­го­на II, но позд­нее был вы­ну­ж­ден ему под­чи­нить­ся (707 год до н. э.).

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