МИДАС
МИДАС - в греческой мифологии сын Гордия, царь Фригии, славившийся своим богатством.
Согласно одному из мифов, муравьи таскали ещё ребёнку Мидасу пшеничные зёрна, предвещая будущее богатство. Бог Дионис наделил Мидаса способностью обращать в золото всё, к чему бы он ни прикасался; так как в золото превращалась даже пища, Мидас был вынужден освободиться от этого дара, выкупавшись, по приказу Диониса, в реке Пактол, ставшей после этого золотоносной. По древнему мифу, невежественный и самоуверенный Мидас присудил первенство Пану в музыкальном состязании последнего с Аполлоном (отсюда выражение «мидасов суд» - суд невежды) и в наказание за это был наделён Аполлоном ослиными ушами, которые тщательно прятал под фригийской шапкой (отсюда выражение «уши Мидаса»). Цирюльник Мидаса, увидев уши и мучаясь невозможностью рассказать об этом, вырыл ямку в земле и шепнул туда: «У царя Мидаса ослиные уши!», затем засыпал ямку. Выросший на этом месте тростник прошелестел о тайне Мидаса всему свету (Овидий. Метаморфозы, XI, 85-193).
В ассирийских источниках конца VIII века до н. э. упоминается царь Фригии в 738-696 годах до н. э. под именем Мита (греческое Мидас). В 717 году он выступил в коалиции против ассирийского царя Саргона II, но позднее был вынужден ему подчиниться (707 год до н. э.).