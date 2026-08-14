МИЧУРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Мичуринский краеведческий музей является одним из старейших в городе культурных центров, где можно познакомиться с документально-материальными свидетельствами истории, произведениями искусства, флорой и фауной родного края.

В настоящее время в музее действуют отделы: исторический, художественный и природы. В своей экспозиции музей имеет предметы, принадлежавшие выдающимся деятелям истории, науки, культуры г. Козлова-Мичуринска. Особое внимание музей уделяет постоянно пополняющейся экспозиции, посвященной Мичуринску - наукограду РФ , где представлены фотографические и документальные материалы о научно-исследовательских учреждениях и ведущих ученых в области садоводства. В отделе природы музея представлена зоологическая коллекция, дающая представление о животном мире нашего края и его охране. Здесь представлена фауна Тамбовской области, отражающая местные особенности, географические и биологические закономерности, взаимосвязь законов природы и природных процессов. Сегодня музей является старейшим хранилищем памятников истории города. Число предметов основного фонда составляет около 14 тысяч единиц. Фонды музея постоянно пополняются новыми документальными, вещевыми и изобразительными материалами. Ежегодно музей посещает более 10 тысяч человек.

Иллюстрации:

Мичуринский краеведческий музей.