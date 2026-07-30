МИАСС

МИАСС - го­род в Рос­сии, в северо-западной час­ти Че­ля­бин­ской области.

Население 151,8 тысяч человек (2010 год, пе­ре­пись; вме­сте с под­чи­нён­ны­ми городской ад­ми­ни­стра­ции сель­ски­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми 166,7 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на Южном Ура­ле, у под­но­жия Иль­мен­ско­го хреб­та, на реке Ми­асс. Железно-дорожная стан­ция.

Воз­ник как поселок Ми­ас­ский За­вод в свя­зи со строи­тель­ст­вом ураль­ским за­во­д­чи­ком Л.И. Лу­ги­ни­ным ме­де­пла­виль­но­го за­во­да на ба­зе от­кры­то­го в 1754 году ме­сто­ро­ж­де­ния мед­ных руд. Указ с раз­ре­ше­ни­ем воз­вес­ти за­вод да­ти­ру­ет­ся 07(18).11.1773 года, строи­тель­ст­во на­ча­то по­сле окон­ча­ния Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 года (за­вод ра­бо­тал в 1777-1820-х годах). С 1782 года в по­сёл­ке дей­ст­во­вал один из пер­вых на Южном Ура­ле гор­но­за­вод­ских гос­пи­та­лей. В 1797 году в ок­ре­ст­но­стях по­сёл­ка от­кры­то ме­сто­ро­ж­де­ние зо­ло­та, пу­ще­на зо­ло­то­про­мы­валь­ная фаб­ри­ка. В 1815 году - середине XIX века по­сё­лок на­зы­вал­ся Ми­ас­ский Пе­тро­пав­лов­ский За­вод, с середины XIX века - современное название. В 1823 году близ не­го об­на­ру­же­но круп­ное ме­сто­ро­ж­де­ние рос­сып­но­го зо­ло­та, к 1830-м годам до­ли­на реки Ми­асс пре­вра­ти­лась в важ­ный зо­ло­то­про­мыш­лен­ный рай­он. В 1877-1914 годах дей­ст­во­ва­ло Ми­ас­ское зо­ло­то­про­мыш­лен­ное товарищество. Эко­но­мическому раз­ви­тию по­сёл­ка спо­соб­ст­во­ва­ло вы­год­ное по­ло­же­ние на пе­ре­се­че­нии тор­го­вых пу­тей. В 1892 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Миасс железно-дорожной ли­нии Зла­то­уст - Че­ля­бинск. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в 1918-1919 годах, Миасс на­хо­дил­ся под кон­тро­лем бе­лых ар­мий. В ию­не 1919 года в хо­де Че­ля­бин­ской опе­ра­ции за­нят час­тя­ми РККА. С 1919 года го­род. Уезд­ный го­род Че­ля­бин­ской губернии (1921-1923 годы), рай­он­ный центр Ураль­ской области (1924-1934 годы), Че­ля­бин­ской области (1934-1943 годы). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в Миасс бы­ло эва­куи­ро­ва­но обо­ру­до­ва­ние московских за­во­дов: в 1941 году - ав­то­мо­биль­но­го имени И.В. Ста­ли­на (ЗИС; ны­не «Урал»), в 1941-1942 годах - элек­тро­ма­ши­но­стро­ительный «Ди­на­мо» имени С.М. Ки­ро­ва (ны­не «Ми­ас­сЭ­лек­тро­Ап­па­рат»). В 1959 году от­кры­то дви­же­ние по железно-дорожной вет­ке Ми­асс - Уча­лы.

За­страи­вал­ся в со­от­вет­ст­вии с ти­по­вым пла­ном, ут­вер­ждён­ным в 1848 году на­чаль­ни­ком гор­ных за­во­дов Ураль­ско­го хреб­та. Го­род вы­тя­нут с се­ве­ра на юг бо­лее чем на 20 км, со­сто­ит из трёх рай­онов - Юж­но­го (са­мая ста­рая часть го­ро­да, рас­по­ло­же­на на бе­ре­гах пру­да, соз­дан­но­го на реке Ми­асс при строи­тель­ст­ве ме­де­пла­виль­но­го за­во­да), Цен­траль­но­го (по­лу­чил раз­ви­тие в свя­зи с раз­ме­ще­ни­ем в Миассе эва­куи­ро­ван­ных пред­при­ятий) и Се­вер­но­го (строи­тель­ст­во свя­за­но с соз­да­ни­ем в конце 1940-х годов обо­рон­ных пред­при­я­тий). Со­хра­ни­лись: бывшее зда­ние кон­то­ры Ми­ас­ских зо­ло­тых при­ис­ков (1820-е годы) в сти­ле клас­си­циз­ма , ку­пе­че­ские до­ма XIX века (А.Ф. Ба­ка­ки­на и других), Свя­то-Тро­иц­кая церковь (1887-1889 годы) в не­орус­ском сти­ле, зда­ние ки­но­те­ат­ра (начало XX века) и другие. Фи­лиа­лы ву­зов, в том числе Че­ля­бин­ско­го и Юж­но-Ураль­ско­го государственных университетов, Че­ля­бин­ско­го государственного пе­да­го­гического университета. Крае­ведческий му­зей (1920 год; в бывшем особ­ня­ке зо­ло­то­про­мыш­лен­ни­ка Е.М. Си­мо­но­ва, конец XIX века).

Миасс - круп­ный центр обо­рон­ной промышленности. Государственный ра­кет­ный центр име­ни академика В.П. Ма­кее­ва (соз­дан в 1947 году как СКБ по ра­ке­там даль­не­го дей­ст­вия; современное название с 2008 года; бое­вые ра­кет­ные ком­плек­сы для под­вод­ных ло­док, раз­ра­бот­ки в об­лас­ти ра­кет­но-кос­мической тех­ни­ки; сре­ди про­дук­ции гражданского на­зна­че­ния - по­жар­ная тех­ни­ка, вет­ро­энер­ге­тические ус­та­нов­ки), ма­ши­но­стро­ительный за­вод (1959 год; кор­пус­ные эле­мен­ты морских бал­ли­стических ра­кет, ап­па­ра­ту­ра управ­ле­ния ко­ра­бель­ных сис­тем; вы­пус­ка­ет так­же обо­ру­до­ва­ние для пи­ще­вой, неф­те­хи­мической промышленности, сис­те­мы ото­пле­ния), «НПО элек­тро­ме­ха­ни­ки» (в со­ста­ве во­енно-промышленной кор­по­ра­ции «НПО ма­ши­но­строе­ния»; ги­ро­ско­пические при­бо­ры для сис­тем управ­ле­ния ра­кет­но-кос­мической тех­ни­ки), «Ми­асс­Элек­тро­Ап­па­рат» (ком­плек­тую­щие для сис­тем управ­ле­ния пи­ло­ти­руе­мых и бес­пи­лот­ных ра­кет, а так­же элек­тро­дви­гате­ли для ап­па­ра­тов ис­кусственной вен­ти­ля­ции лёг­ких и других). Круп­ные про­из­води­те­ли ма­ши­но­стро­ительной про­дук­ции - ав­то­мо­биль­ный за­вод «Урал» (в со­ста­ве ди­ви­зио­на «Гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли» «Груп­пы ГАЗ»; один из ве­ду­щих российских про­из­во­ди­те­лей пол­но­при­вод­ных ав­то­мо­би­лей вы­со­кой про­хо­ди­мо­сти, вах­то­вых ав­то­бу­сов, ав­то­кра­нов и другой спец­тех­ни­ки; так­же вы­пус­ка­ет се­дель­ные тя­га­чи для ма­ги­ст­раль­ных ав­то­по­ез­дов, ав­то­са­мо­сва­лы), пред­при­ятия хол­дин­га «Ура­ло-Си­бир­ская по­жар­но-тех­ни­че­ская ком­па­ния» (в том числе ре­монт­но-ме­ха­нический за­вод - по­жар­ные ав­то­цис­тер­ны, по­жар­но-спа­са­тель­ные ав­то­мо­би­ли на ба­зе шас­си «Урал», «Ка­мАЗ»). Груп­па пред­при­ятий «Асеп­ти­че­ские ме­ди­цин­ские сис­те­мы» - «Ми­ас­ский за­вод ме­ди­цин­ско­го обо­ру­до­ва­ния» вы­пус­ка­ет тех­ни­ку для очи­ст­ки и обез­за­ра­жи­ва­ния воз­ду­ха, ком­плек­сы чис­тых по­ме­ще­ний для ле­чеб­но-про­фи­лак­тических уч­ре­ж­де­ний, фар­ма­цев­тических и мик­ро­био­ло­гических про­изводств и других. Про­изводство обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, а так­же ко­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния, ре­зи­но­тех­нических из­де­лий для ав­то­мо­би­ле­строе­ния.

Близ Миасса - Иль­мен­ский за­по­вед­ник.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)