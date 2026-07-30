МИАСС
МИАСС - город в России, в северо-западной части Челябинской области.
Население 151,8 тысяч человек (2010 год, перепись; вместе с подчинёнными городской администрации сельскими населёнными пунктами 166,7 тысяч человек). Расположен на Южном Урале, у подножия Ильменского хребта, на реке Миасс. Железно-дорожная станция.
Возник как поселок Миасский Завод в связи со строительством уральским заводчиком Л.И. Лугининым медеплавильного завода на базе открытого в 1754 году месторождения медных руд. Указ с разрешением возвести завод датируется 07(18).11.1773 года, строительство начато после окончания Пугачёва восстания 1773-1775 года (завод работал в 1777-1820-х годах). С 1782 года в посёлке действовал один из первых на Южном Урале горнозаводских госпиталей. В 1797 году в окрестностях посёлка открыто месторождение золота, пущена золотопромывальная фабрика. В 1815 году - середине XIX века посёлок назывался Миасский Петропавловский Завод, с середины XIX века - современное название. В 1823 году близ него обнаружено крупное месторождение россыпного золота, к 1830-м годам долина реки Миасс превратилась в важный золотопромышленный район. В 1877-1914 годах действовало Миасское золотопромышленное товарищество. Экономическому развитию посёлка способствовало выгодное положение на пересечении торговых путей. В 1892 году открыто движение по прошедшей через Миасс железно-дорожной линии Златоуст - Челябинск. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в 1918-1919 годах, Миасс находился под контролем белых армий. В июне 1919 года в ходе Челябинской операции занят частями РККА. С 1919 года город. Уездный город Челябинской губернии (1921-1923 годы), районный центр Уральской области (1924-1934 годы), Челябинской области (1934-1943 годы). Во время Великой Отечественной войны в Миасс было эвакуировано оборудование московских заводов: в 1941 году - автомобильного имени И.В. Сталина (ЗИС; ныне «Урал»), в 1941-1942 годах - электромашиностроительный «Динамо» имени С.М. Кирова (ныне «МиассЭлектроАппарат»). В 1959 году открыто движение по железно-дорожной ветке Миасс - Учалы.
Застраивался в соответствии с типовым планом, утверждённым в 1848 году начальником горных заводов Уральского хребта. Город вытянут с севера на юг более чем на 20 км, состоит из трёх районов - Южного (самая старая часть города, расположена на берегах пруда, созданного на реке Миасс при строительстве медеплавильного завода), Центрального (получил развитие в связи с размещением в Миассе эвакуированных предприятий) и Северного (строительство связано с созданием в конце 1940-х годов оборонных предприятий). Сохранились: бывшее здание конторы Миасских золотых приисков (1820-е годы) в стиле классицизма, купеческие дома XIX века (А.Ф. Бакакина и других), Свято-Троицкая церковь (1887-1889 годы) в неорусском стиле, здание кинотеатра (начало XX века) и другие. Филиалы вузов, в том числе Челябинского и Южно-Уральского государственных университетов, Челябинского государственного педагогического университета. Краеведческий музей (1920 год; в бывшем особняке золотопромышленника Е.М. Симонова, конец XIX века).
Миасс - крупный центр оборонной промышленности. Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (создан в 1947 году как СКБ по ракетам дальнего действия; современное название с 2008 года; боевые ракетные комплексы для подводных лодок, разработки в области ракетно-космической техники; среди продукции гражданского назначения - пожарная техника, ветроэнергетические установки), машиностроительный завод (1959 год; корпусные элементы морских баллистических ракет, аппаратура управления корабельных систем; выпускает также оборудование для пищевой, нефтехимической промышленности, системы отопления), «НПО электромеханики» (в составе военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения»; гироскопические приборы для систем управления ракетно-космической техники), «МиассЭлектроАппарат» (комплектующие для систем управления пилотируемых и беспилотных ракет, а также электродвигатели для аппаратов искусственной вентиляции лёгких и других). Крупные производители машиностроительной продукции - автомобильный завод «Урал» (в составе дивизиона «Грузовые автомобили» «Группы ГАЗ»; один из ведущих российских производителей полноприводных автомобилей высокой проходимости, вахтовых автобусов, автокранов и другой спецтехники; также выпускает седельные тягачи для магистральных автопоездов, автосамосвалы), предприятия холдинга «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (в том числе ремонтно-механический завод - пожарные автоцистерны, пожарно-спасательные автомобили на базе шасси «Урал», «КамАЗ»). Группа предприятий «Асептические медицинские системы» - «Миасский завод медицинского оборудования» выпускает технику для очистки и обеззараживания воздуха, комплексы чистых помещений для лечебно-профилактических учреждений, фармацевтических и микробиологических производств и других. Производство оборудования для пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также котельного оборудования, резинотехнических изделий для автомобилестроения.
Близ Миасса - Ильменский заповедник.