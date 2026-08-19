МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕПУТАТСКАЯ ГРУП­ПА

Межрегиональная депутатская группа (МДГ) — объединение народных депутатов СССР, придерживавшееся умеренно-демократических позиций.

Возникла 7 июня 1989 на I съезде народных депутатов СССР. В МДГ вошли известные журналисты, ученые и литераторы, в том числе члены Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Часть депутатов МДГ стремилась к созданию в СССР многопартийной системы и капиталистической экономики, но формально МДГ первоначально не считалась оппозицией и выступала за демократизацию социализма. В МДГ вошла также часть депутатов от Народных фронтов стран Прибалтики. 29—30 июля 1989 прошла I конференция МДГ, которая избрала координационный совет и 5 сопредседателей: Ю. Н. Афанасьев , Б. Н. Ельцин, В. А. Пальм, Г. Х. Попов, А. Д. Сахаров . Секретарем МДГ стал А. Н. Мурашев. В группу входило до 388 депутатов из 2250. Несмотря на то, что МДГ не смогла провести свои требования на съезде, ее авторитет вырос, и она превратилась в штаб демократической оппозиции. На II съезде народных депутатов в декабре 1989 члены МДГ объявили себя оппозицией КПСС. После смерти Сахарова в декабре 1989 его место в качестве сопредседателя занял Мурашев, а ведущим лидером МДГ стал Ельцин. В январе 1990 лидеры МДГ стали организаторами блока «Демократическая Россия» и сосредоточились на работе в республиканских верховных советах и ­местных ­ Советах .

Лит .: Первый съезд народных депутатов СССР. 25 мая — 9 июня 1989 г. Стенографический отчет. М., 1989; Афанасьев Ю. Я должен это сказать. Политическая публицистика времен перестройки. М., 1991; Собчак А. А. Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента. М., 1991; Кьеза Д. Переход к демократии. М., 1993; Попов Г. Х. Снова в оппозиции. М., 1994; Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове. М., 1996; Сахаров А. Д. Воспоминания. Т. 2. М., 1996; Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005. А. В. Шубин.