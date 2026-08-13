МЕЖОВ ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВИЧ
МЕЖОВ ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВИЧ - российски библиограф.
Дворянин. Окончил Гатчинский сиротский институт (1850 год). В 1851-1866 годах работал в Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге (ныне РНБ). В связи с прекращением в России официальной регистрации произведений печати (1855 год) Межов стал заниматься составлением текущей библиографии на основе обязательного экземпляра Публичной библиотеки.
Первой подобной работой стал «Библиографический указатель изданных в России книг, отдельных листков, эстампов, нот, карт, планов и пр.» (опубликован в «Библиографических листках…» за 1856-1857 годы, прилагавшихся к журналу «Отечественные записки»). Текущие списки новых книг и периодических изданий Межов печатал также в «Журнале Министерства народного просвещения» (1860-1861 годы), журнал «Книжный вестник» (1860-1864 годы). С 1858 года Межов первым из отечественных библиографов вёл учёт статей из всех периодических изданий, поступавших в Публичную библиотеку.
Создал частично аннотированную картотеку книг и статей (огромный массив библиографических данных, сохранился не полностью, - в ИРЛИ), на основе которой в 1866-1894 годах составил свыше 100 общих, отраслевых и тематических библиографических указателей по русской истории, археологии, искусству, географии, этнографии, статистике, крестьянскому и земскому вопросам, экономике, языкознанию, истории русской литературы, педагогике и др. Библиографическая деятельность Межова отличалась широтой и актуальностью тематики; практически все его труды сохраняют научное значение, несмотря на некоторые неточности описания и систематизации.
Автор первого в России методического руководства по библиографии («Практические советы начинающим заниматься библиографией», 1881 год), первым в России разрабатывал методику составления справочного аппарата к библиографическим указателям. Регулярно печатал библиографические материалы в журналах «Русская беседа», «Русская старина», «Российская библиография», «Библиографические записки», «Библиограф» и др.
Межов - один из основоположников отечественной книжной статистики («Краткий статистический и библиографический обзор литературы русского отечествоведения за 1859-1868 годы», 1870 год). Первым стал включать в книготорговые каталоги аннотации с отзывами и рецензиями на книги («Систематический каталог русским книгам…» магазина А. Ф. Базунова, 1869 год, с 6 «прибавлениями», 1870-1875 годы; «Систематический каталог русских книг…» магазина Я. А. Исакова за 1875-1878 годы, том 1-2, 1877-1880 годы; 3 «прибавления» к каталогу магазина И. И. Глазунова, 1882-1889 годы).
Наиболее известны отраслевые фундаментальные указатели Межова: «Литература русской географии, статистики и этнографии» (том 1-9, 1861-1883 годы; репринтное издание - 2008 год), «Литература русской педагогики, дидактики и методики...» (том 1-3, 1865-1874 годы), «Литература русской истории за 1859-1864 годы» (1866 год; репринтное издание - 2007 год), «Русская историческая библиография…» за 1865-1876 годы (том 1-8, 1882-1890 годы; репринтное издание - 2007 год) и 1800-1854 годы (том 1-3, 1892-1893 годы; репринтное издание - 2007 год) и др.
Составил ценные биобиблиографические («Pusсhkiniana», 1886 год, и др.) и краеведческие указатели. По поручению туркестанского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана Межов в 1868-1888 годах создавал «Туркестанский сборник» - уникальный конволют (подборка материалов из разных изданий), состоящий из 416 томов, которые содержат вырезки, отдельные оттиски и др. материалы из журналов, газет, продолжающихся изданий того времени, посвящённые Средней Азии (ныне в собрании Национальной библиотеки Узбекистана имени А. Навои), опубликовал указатели к нему (том 1-3, 1878-1888 годы).
Составленные Межовым «Сибирская библиография» (том 1-3, 1891-1892 годы; репринтное издание - «Библиография Сибири», 2007 год), «Библиография Азии» (том 1-3, 1891-1894 годы; репринтное издание - 2007 год) до сих пор являются ценнейшими источниками для изучения истории этих регионов