МЕЖОВ ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВИЧ

МЕЖОВ ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВИЧ - российски библиограф.

Дво­ря­нин. Окон­чил Гат­чин­ский си­рот­ский институт (1850 год). В 1851-1866 годах ра­бо­тал в Императорской пуб­лич­ной библиотеке в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не РНБ). В свя­зи с пре­кра­ще­ни­ем в Рос­сии официальной ре­ги­ст­ра­ции про­из­ве­де­ний пе­ча­ти (1855 год) Межов стал за­ни­мать­ся со­став­ле­ни­ем те­ку­щей биб­лио­гра­фии на ос­но­ве обя­зательного эк­зем­п­ля­ра Пуб­лич­ной библиотеки.

Пер­вой по­доб­ной ра­бо­той стал «Биб­лио­гра­фи­че­ский ука­за­тель из­дан­ных в Рос­сии книг, от­дель­ных ли­ст­ков, эс­там­пов, нот, карт, пла­нов и пр.» (опубликован в «Биб­лио­гра­фи­че­ских ли­ст­ках…» за 1856-1857 годы, при­ла­гав­ших­ся к журналу «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки»). Те­ку­щие спи­ски но­вых книг и пе­рио­дических из­да­ний Межов пе­ча­тал так­же в «Жур­на­ле Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния» (1860-1861 годы), журнал «Книж­ный вест­ник» (1860-1864 годы). С 1858 года Межов пер­вым из отечественных биб­лио­гра­фов вёл учёт ста­тей из всех пе­рио­дических из­да­ний, по­сту­пав­ших в Пуб­лич­ную библиотеку.

Соз­дал час­тич­но ан­но­ти­ро­ван­ную кар­то­те­ку книг и ста­тей (ог­ром­ный мас­сив биб­лио­гра­фических дан­ных, со­хра­нил­ся не пол­но­стью, - в ИРЛИ), на ос­но­ве ко­то­рой в 1866-1894 годах со­ста­вил свыше 100 об­щих, от­рас­ле­вых и те­ма­тических биб­лио­гра­фических ука­за­те­лей по русской ис­то­рии, ар­хео­ло­гии, искусству, гео­гра­фии, эт­но­гра­фии, ста­ти­сти­ке, кре­сть­ян­ско­му и зем­ско­му во­про­сам, эко­но­ми­ке, язы­ко­зна­нию, ис­то­рии русской литературы, пе­да­го­ги­ке и др. Биб­лио­гра­фическая дея­тель­ность Межова от­ли­ча­лась ши­ро­той и ак­ту­аль­но­стью те­ма­ти­ки; прак­ти­че­ски все его тру­ды со­хра­ня­ют на­учное зна­че­ние, не­смот­ря на не­ко­то­рые не­точ­но­сти опи­са­ния и сис­те­ма­ти­за­ции.

Ав­тор пер­во­го в Рос­сии ме­то­дического ру­ко­во­дства по биб­лио­гра­фии («Прак­ти­че­ские со­ве­ты на­чи­наю­щим за­ни­мать­ся биб­лио­гра­фи­ей», 1881 год), пер­вым в Рос­сии раз­ра­ба­ты­вал ме­то­ди­ку со­став­ле­ния спра­воч­но­го ап­па­ра­та к биб­лио­гра­фическим ука­за­те­лям. Ре­гу­ляр­но пе­ча­тал биб­лио­гра­фические ма­те­риа­лы в жур­на­лах «Рус­ская бе­се­да», «Рус­ская ста­ри­на», «Ро­ссий­ская биб­лио­гра­фия», «Биб­лио­гра­фи­че­ские за­пис­ки», «Биб­лио­граф» и др.

Межов - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков отечественной книж­ной ста­ти­сти­ки («Крат­кий ста­ти­сти­че­ский и биб­лио­гра­фи­че­ский об­зор ли­те­ра­ту­ры рус­ско­го оте­че­ст­во­ве­де­ния за 1859-1868 годы», 1870 год). Пер­вым стал вклю­чать в кни­го­тор­го­вые ка­та­ло­ги ан­но­та­ции с от­зы­ва­ми и ре­цен­зия­ми на кни­ги («Сис­те­ма­ти­че­ский ка­та­лог рус­ским кни­гам…» ма­га­зи­на А. Ф. Ба­зу­нова, 1869 год, с 6 «при­бав­ле­ния­ми», 1870-1875 годы; «Сис­те­ма­ти­че­ский ка­та­лог рус­ских книг…» ма­га­зи­на Я. А. Иса­ко­ва за 1875-1878 годы, том 1-2, 1877-1880 годы; 3 «при­бав­ле­ния» к ка­та­ло­гу ма­га­зи­на И. И. Гла­зу­но­ва, 1882-1889 годы).

Наи­бо­лее из­вест­ны от­рас­ле­вые фун­даментальные ука­за­те­ли Межова: «Ли­те­ра­ту­ра рус­ской гео­гра­фии, ста­ти­сти­ки и эт­но­гра­фии» (том 1-9, 1861-1883 годы; ре­принт­ное издание - 2008 год), «Ли­те­ра­ту­ра рус­ской пе­да­го­ги­ки, ди­дак­ти­ки и ме­то­ди­ки...» (том 1-3, 1865-1874 годы), «Ли­те­ра­ту­ра рус­ской ис­то­рии за 1859-1864 годы» (1866 год; ре­принт­ное издание - 2007 год), «Рус­ская ис­то­ри­че­ская биб­лио­гра­фия…» за 1865-1876 годы (том 1-8, 1882-1890 годы; ре­принт­ное издание - 2007 год) и 1800-1854 годы (том 1-3, 1892-1893 годы; ре­принт­ное издание - 2007 год) и др.

Со­ста­вил цен­ные биобиб­лио­гра­фи­че­ские («Pusсhki­niana», 1886 год, и др.) и крае­ведческие ука­за­те­ли. По по­ру­че­нию тур­ке­стан­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра К. П. фон Ка­уф­ма­на Межов в 1868-1888 годах соз­да­вал «Тур­ке­стан­ский сбор­ник» - уни­каль­ный кон­во­лют (под­бор­ка ма­те­риа­лов из раз­ных из­да­ний), со­стоя­щий из 416 то­мов, ко­то­рые со­дер­жат вы­рез­ки, отдельные от­тис­ки и др. ма­те­риа­лы из жур­на­лов, га­зет, про­дол­жаю­щих­ся из­да­ний то­го вре­ме­ни, по­свя­щён­ные Средней Азии (ны­не в со­б­ра­нии Национальной библиотеки Уз­бе­ки­ста­на имени А. На­вои), опуб­ли­ко­вал ука­за­те­ли к не­му (том 1-3, 1878-1888 годы).

Со­став­лен­ные Межовым «Си­бир­ская биб­лио­гра­фия» (том 1-3, 1891-1892 годы; ре­принт­ное издание - «Биб­лио­гра­фия Си­би­ри», 2007 год), «Биб­лио­гра­фия Азии» (том 1-3, 1891-1894 годы; ре­принт­ное издание - 2007 год) до сих пор яв­ля­ют­ся цен­ней­ши­ми ис­точ­ни­ка­ми для изу­че­ния ис­то­рии этих ре­гио­нов