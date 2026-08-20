МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - русский поэт, переводчик.

Ро­дил­ся в се­мье юри­ста. Уча­ст­во­вал в Великой Отечественной вой­не, по­сле ра­не­ния де­мо­би­ли­зо­ван (1943 год). Слу­шал лек­ции на ис­то­рическом факультете МГУ (1948 год), окон­чил Литературный институт имени А. М. Горь­ко­го (1948 год), где пре­по­да­вал в 1967-1994 годах. В 1944-1948 годах заместитель ре­дак­то­ра мно­го­ти­раж­ной га­зе­ты МГУ. С 1994 года жил в США .

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1945 году. Пер­вый по­этический сборник - «До­ро­га да­ле­ка» (1947 год). Ли­ри­ка 1940-1960-х годов в основном свя­за­на с те­мой Великой Отечественной вой­ны и тя­го­те­ет к жан­ру бал­ла­ды: сборники «Ком­му­ни­сты, впе­рёд!» (1950 год), «Воз­вра­ще­ние» (1955 год), «Вет­ро­вое стек­ло» (1961 год), «Ла­дож­ский лёд» (1965 год). В цен­тре по­эзии это­го пе­рио­да - об­раз мо­ло­до­го че­ло­ве­ка на вой­не и са­ма вой­на в её про­ти­во­дей­ст­вии цен­но­стям мир­ной жиз­ни: люб­ви, искусству, се­мье и др.

В сти­хо­тво­ре­ни­ях 1970-1990-х годов фи­лософская про­бле­ма­ти­ка со­че­та­ет­ся с пре­дель­ной кон­крет­но­стью об­ра­зов; по­яв­ля­ют­ся нос­таль­гические мо­ти­вы, эле­гическая ин­то­на­ция: кни­ги сти­хов «Очер­та­ния ве­щей» (1977 год), «Про­за в сти­хах» (1982 год; Государственная премия СССР, 1986), «По­зём­ка» (1997 год), «Ар­тил­ле­рия бьёт по сво­им» (2006 год) и др. Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния грузинских и ли­товских по­этов.

Сочинения:

Избранные про­из­ве­де­ния. М., 1981. Т. 1-2;

Тес­ни­на: из гру­зин­ской по­эзии. Пе­ре­во­ды. Ли­ри­ка раз­ных лет. Тб., 1984;

Бор­мо­ту­ха: сти­хи и по­эмы. М., 1991.