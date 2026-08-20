МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
МЕЖИРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - русский поэт, переводчик.
Родился в семье юриста. Участвовал в Великой Отечественной войне, после ранения демобилизован (1943 год). Слушал лекции на историческом факультете МГУ (1948 год), окончил Литературный институт имени А. М. Горького (1948 год), где преподавал в 1967-1994 годах. В 1944-1948 годах заместитель редактора многотиражной газеты МГУ. С 1994 года жил в США.
Дебютировал в печати в 1945 году. Первый поэтический сборник - «Дорога далека» (1947 год). Лирика 1940-1960-х годов в основном связана с темой Великой Отечественной войны и тяготеет к жанру баллады: сборники «Коммунисты, вперёд!» (1950 год), «Возвращение» (1955 год), «Ветровое стекло» (1961 год), «Ладожский лёд» (1965 год). В центре поэзии этого периода - образ молодого человека на войне и сама война в её противодействии ценностям мирной жизни: любви, искусству, семье и др.
В стихотворениях 1970-1990-х годов философская проблематика сочетается с предельной конкретностью образов; появляются ностальгические мотивы, элегическая интонация: книги стихов «Очертания вещей» (1977 год), «Проза в стихах» (1982 год; Государственная премия СССР, 1986), «Позёмка» (1997 год), «Артиллерия бьёт по своим» (2006 год) и др. Переводил произведения грузинских и литовских поэтов.
Сочинения:
Избранные произведения. М., 1981. Т. 1-2;
Теснина: из грузинской поэзии. Переводы. Лирика разных лет. Тб., 1984;
Бормотуха: стихи и поэмы. М., 1991.