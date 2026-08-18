МЕЖИРИЧ

МЕЖИРИЧ - сто­ян­ка верх­не­го па­лео­ли­та в ме­ж­ду­ре­чье Ро­си и Ро­са­вы, на тер­ри­то­рии современного села Ме­жи­рич Ка­нев­ско­го района Чер­кас­ской области (Ук­раи­на).

Не­ка­либ­ро­ван­ные ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки - ме­ж­ду 18 и 14 тысяч лет на­зад. На­хо­дит­ся на мы­со­вид­ном уча­ст­ке первой над­пой­мен­ной тер­ра­сы.

Об­на­ру­же­на в 1965 году; рас­коп­ки И. Г. Пи­до­п­лич­ко в 1966-1974 годах, Н. Л. Кор­ни­ец и М. И. Глад­ких в 1976-1982 годах, Кор­ни­ец, американских ар­хео­ло­гов О. А. Со­фе­ра, Дж. Адо­ва­сио в 1991-1992 годах, позд­нее - Кор­ни­ец и Д. Ю. Нуж­но­го.

Рас­ко­па­но бо­лее 600 м2, изу­че­ны 4 жи­ли­ща ано­сов­ско-ме­зин­ско­го ти­па, свя­зан­ные с ни­ми ямы-хра­ни­ли­ща, ско­п­ле­ния рас­ще­п­лён­но­го крем­ня, ко­ст­ных ос­тат­ков, ко­ст­но­го уг­ля. Крем­нё­вый ин­вен­тарь ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ис­поль­зо­ва­ни­ем в ка­че­ст­ве основной за­го­тов­ки уз­кой пла­сти­ны; ве­ду­щие фор­мы ору­дий - ре­туш­ные рез­цы, кон­це­вые скреб­ки уко­ро­чен­ных про­пор­ций, пла­стин­ки и мик­ро­пла­сти­ны с при­ту­п­лен­ным кра­ем и по­пе­реч­но ре­ту­ши­ро­ван­ны­ми кон­ца­ми. Та­кая ин­ду­ст­рия от­но­сит­ся к од­но­му из ва­ри­ан­тов эпи­гра­вет­та (от Гра­ветт) Среднего По­днеп­ро­вья и близ­ка пред­став­лен­ной на сто­ян­ках Гон­цы, До­б­ра­ни­чев­ка и др.

Сре­ди на­хо­док так­же: ян­тар­ные бу­сы, под­вес­ки; кус­ки ох­ры со стёр­ты­ми по­верх­но­стя­ми; сде­лан­ные из кос­ти и бив­ня ши­лья, игол­ки с уш­ком, ло­па­точ­ки, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные мно­го­ряд­ным зиг­за­гом, «фи­бу­лы», жезл «на­чаль­ни­ка», ко­пьё; 3 схе­ма­тич­ные ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки (2 жен­ские) из бив­ня ма­мон­та; че­реп ма­мон­та с пло­хо со­хра­нив­шим­ся изо­бра­же­ни­ем, на­не­сён­ным на ли­це­вую часть ох­рой; схе­ма­тич­ный гра­фический ри­су­нок на фраг­мен­те бив­ня ма­мон­та (Пи­до­п­лич­ко и Кор­ни­ец ин­тер­пре­ти­ру­ют ри­су­нок как план по­се­ле­ния). Фау­ни­стические ос­тат­ки при­над­ле­жат ма­мон­ту (аб­со­лют­но пре­об­ла­да­ют), ро­со­ма­хе, зай­цу, бе­лой ку­ро­пат­ке, се­вер­но­му оле­ню, пес­цу, би­зо­ну, бу­ро­му мед­ве­дю, вол­ку, ли­си­це, гры­зу­нам и др., пре­сно­вод­ным и на­зем­ным мол­лю­скам.

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