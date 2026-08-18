МЕЖИРИЧ
МЕЖИРИЧ - стоянка верхнего палеолита в междуречье Роси и Росавы, на территории современного села Межирич Каневского района Черкасской области (Украина).
Некалиброванные радиоуглеродные датировки - между 18 и 14 тысяч лет назад. Находится на мысовидном участке первой надпойменной террасы.
Обнаружена в 1965 году; раскопки И. Г. Пидопличко в 1966-1974 годах, Н. Л. Корниец и М. И. Гладких в 1976-1982 годах, Корниец, американских археологов О. А. Софера, Дж. Адовасио в 1991-1992 годах, позднее - Корниец и Д. Ю. Нужного.
Раскопано более 600 м2, изучены 4 жилища аносовско-мезинского типа, связанные с ними ямы-хранилища, скопления расщеплённого кремня, костных остатков, костного угля. Кремнёвый инвентарь характеризуется использованием в качестве основной заготовки узкой пластины; ведущие формы орудий - ретушные резцы, концевые скребки укороченных пропорций, пластинки и микропластины с притупленным краем и поперечно ретушированными концами. Такая индустрия относится к одному из вариантов эпиграветта (от Граветт) Среднего Поднепровья и близка представленной на стоянках Гонцы, Добраничевка и др.
Среди находок также: янтарные бусы, подвески; куски охры со стёртыми поверхностями; сделанные из кости и бивня шилья, иголки с ушком, лопаточки, орнаментированные многорядным зигзагом, «фибулы», жезл «начальника», копьё; 3 схематичные антропоморфные фигурки (2 женские) из бивня мамонта; череп мамонта с плохо сохранившимся изображением, нанесённым на лицевую часть охрой; схематичный графический рисунок на фрагменте бивня мамонта (Пидопличко и Корниец интерпретируют рисунок как план поселения). Фаунистические остатки принадлежат мамонту (абсолютно преобладают), росомахе, зайцу, белой куропатке, северному оленю, песцу, бизону, бурому медведю, волку, лисице, грызунам и др., пресноводным и наземным моллюскам.