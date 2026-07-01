МЕЖДУРЕЧЕНСК

МЕЖДУРЕЧЕНСК - город в России , в южной части Кемеровской области.

Население 103,9 тысячи человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в Гор­ной Шо­рии, при впа­де­нии реки Уса в реку Томь. Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван в 1948 году в свя­зи с ос­вое­ни­ем ме­сто­ро­ж­де­ний Куз­нец­ко­го уголь­но­го бас­сей­на как по­сё­лок гео­ло­гов и строи­те­лей шах­ты «То­му­син­ская 1-2» (всту­пи­ла в строй в 1953 году; ны­не шах­та имени В. И. Ле­ни­на). Го­род Междуреченск с 1955 года. Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - церк­ви Всех Свя­тых (1989-1994 годы), Святителя Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го Чу­до­твор­ца (2004-2009 годы); ча­сов­ня в честь Свя­тых му­че­ниц Ве­ры, На­де­ж­ды, Лю­бо­ви и ма­те­ри их Со­фии (2005 год). Церковь Святой Трои­цы (за­ло­же­на в 2006 году). Фи­лиа­лы ву­зов, в т. ч. Куз­бас­ско­го государственного тех­нического университета и Си­бир­ско­го государственного ин­ду­ст­ри­аль­но­го университета. Крае­ведческий му­зей.

Гра­до­об­ра­зую­щая от­расль - до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля. Круп­ней­шие до­бы­ваю­щие ком­па­нии: «Рас­пад­ская» (в её со­ста­ве - шах­та «Рас­пад­ская», вве­де­на в экс­плуа­та­цию в 1973 году, раз­рез Рас­пад­ский и др.), «Юж­куз­басс­уголь» (обе в со­ста­ве ком­па­нии «Евраз Груп»; шах­та «Том­ская» и др.), «Ме­ж­ду­ре­чье» (в со­ста­ве хол­дин­га «Си­буг­ле­мет»; раз­рез Ме­ж­ду­ре­чен­ский), «Юж­ный Куз­басс» (в со­ста­ве ком­па­нии «Ме­чел»; раз­рез То­му­син­ский, шах­та имени Ле­ни­на и др.). Пред­при­ятия по про­изводству строй­ма­те­риа­лов, кон­ди­тер­ских из­де­лий, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков.

Междуреченск и ок­ре­ст­но­сти - один из цен­тров гор­но­лыж­но­го спор­та Ке­ме­ров­ской об­лас­ти.

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