МЕЖДУРЕЧЕНСК
МЕЖДУРЕЧЕНСК - город в России, в южной части Кемеровской области.
Население 103,9 тысячи человек (2010 год). Расположен в Горной Шории, при впадении реки Уса в реку Томь. Железнодорожная станция.
Основан в 1948 году в связи с освоением месторождений Кузнецкого угольного бассейна как посёлок геологов и строителей шахты «Томусинская 1-2» (вступила в строй в 1953 году; ныне шахта имени В. И. Ленина). Город Междуреченск с 1955 года. Среди достопримечательностей - церкви Всех Святых (1989-1994 годы), Святителя Николая Мирликийского Чудотворца (2004-2009 годы); часовня в честь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (2005 год). Церковь Святой Троицы (заложена в 2006 году). Филиалы вузов, в т. ч. Кузбасского государственного технического университета и Сибирского государственного индустриального университета. Краеведческий музей.
Градообразующая отрасль - добыча каменного угля. Крупнейшие добывающие компании: «Распадская» (в её составе - шахта «Распадская», введена в эксплуатацию в 1973 году, разрез Распадский и др.), «Южкузбассуголь» (обе в составе компании «Евраз Груп»; шахта «Томская» и др.), «Междуречье» (в составе холдинга «Сибуглемет»; разрез Междуреченский), «Южный Кузбасс» (в составе компании «Мечел»; разрез Томусинский, шахта имени Ленина и др.). Предприятия по производству стройматериалов, кондитерских изделий, безалкогольных напитков.
Междуреченск и окрестности - один из центров горнолыжного спорта Кемеровской области.