МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД - постоянный международный орган, уполномоченный осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьёзные преступления, дополняющий национальные системы уголовного правосудия.
Учреждён Римским статутом от 17.07.1998 года (вступил в силу 01.07.2002 года). Суд обладает международной правосубъектностью и правоспособностью, какая может оказаться необходимой для осуществления его функций и достижения его целей.
Согласно статье 5 Статута, Международный уголовный суд наделяется юрисдикцией в отношении следующих преступлений: геноцид; преступления против человечности; военные преступления; агрессия (на конференции по обзору Римского статута 2010 года принято решение о том, что Суд может осуществлять ирисдикцию в отношении агрессии с 2017 года, и определено само «преступление агрессии» - статья 8 bis). Государство, которое становится участником Статута, признаёт тем самым юрисдикцию Суда в отношении указанных преступлений.
Российская Федерация подписала Римский статут 13.09.2000 года, но не ратифицировала его, поэтому участником Суда не является (так же, как и ряд др. стран, в т. ч. США, подписавших, но не ратифицировавших Статут). Суд может осуществлять свою юрисдикцию, если: 1) ситуация, при которой, как представляется, были совершены одно или несколько таких преступлений, передаётся прокурору государством-участником; 2) ситуация, при которой, как представляется, были совершены одно или несколько таких преступлений, передаётся прокурору Советом Безопасности ООН; 3) прокурор начал расследование в отношении такого преступления proprio motu (по собственной инициативе).
При приёме дела к производству Суд должен удостовериться в том, что он обладает юрисдикцией в отношении данного дела. По результатам рассмотрения Суд выносит приговор, который оглашается публично и, когда это возможно, в присутствии обвиняемого. Применимыми мерами наказания могут быть лишение свободы (пожизненное - в случае исключительно тяжкого характера преступления), штраф и конфискация доходов, имущества и активов, полученных прямо или косвенно в результате преступления.
Суд состоит из Президиума, апелляционного, судебного отделений и отделения предварительного производства, канцелярии прокурора и секретариата. Местом судебного разбирательства является местопребывание Суда (город Гаага). Финансирование Суда осуществляется из фондов, которые формируются государствами-участниками по согласованной шкале начислений, а также ООН и любыми добровольными жертвователями.
Исторические источники:
Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р. М. Валеев и др. 2-е изд. М., 2010.