МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НОТАРИАТА
Международное объединение нотариальных корпораций.
Был создан как Международный союз Латинского нотариата (МСЛН) в 1948 году.
МСН создан в целях:
- Представительства нотариата в международных организациях; - Сотрудничества с национальными, в том числе нотариальными, организациями; - Изучения и усовершенствования права в области нотариальной деятельности; - Распространения принципов Латинского нотариата; - Организации международных конгрессов.
Нотариат базируется на традиции римского права. В странах, входящих в МСН, действует континентальная (романо-германская) правовая система, а нотариально оформленные документы обладают публичным признанием и повышенной доказательственной силой. Заповеди нотариата:
уважай свое министерство;
воздержись, если даже малейшее сомнение делает неясными твои действия;
воздавай должное Правде;
действуй осмотрительно;
изучай с пристрастием;
советуйся с Честью;
руководствуйся Справедливостью;
ограничивайся Законом;
работай с Достоинством;
помни, что твоя миссия состоит в том, чтобы не было споров между людьми.
(Данные заповеди взяты из доклада эквадорской делегации нотариусов на пленарном заседании 89 Международного конгресса Латинского Нотариата в Мексике в 1965 г.)