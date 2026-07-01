МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ПРОСВЕЩЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ПРОСВЕЩЕНИЯ - международная организация по вопросам просвещения и образования.

Ос­но­ва­но в 1925 году в Же­не­ве как ча­ст­ная ор­га­ни­за­ция при Институте пе­да­го­гических на­ук имени Ж. Ж. Рус­со. С 1929 года пер­вая меж­пра­ви­тельственная ор­га­ни­за­ция в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния. С 1946 года со­труд­ни­ча­ет с ЮНЕСКО. СССР, БССР и УССР - чле­ны МБП с 1954 года. С 1969 года бю­ро ста­ло со­став­ной ча­стью ЮНЕСКО.

Управ­ле­ние МБП осу­ще­ст­в­ля­ет Со­вет, со­стоя­щий из 28 го­су­дарств, из­би­рае­мых Ге­не­раль­ной кон­фе­рен­ци­ей. Бю­ро ор­га­ни­зу­ет (1 раз в 2 го­да) те­ма­тические сес­сии Ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции по об­ра­зо­ва­нию (с 1934) года, про­во­дит пе­да­го­гические ис­сле­до­ва­ния, в ча­ст­но­сти, в об­лас­ти срав­нительного ана­ли­за сис­тем об­ра­зо­ва­ния, пуб­ли­ку­ет их ре­зуль­та­ты; под­дер­жи­ва­ет ба­зы дан­ных: IBEDoc - о со­стоя­нии об­ра­зо­ва­ния в стра­нах - чле­нах ЮНЕСКО; IBECent - о цен­трах пе­да­го­гической до­ку­мен­та­ции и ис­сле­до­ва­ний и те­зау­рус ЮНЕСКО - МБП по об­ра­зо­ва­нию; по­пол­ня­ет ме­ж­ду­народную пе­да­го­гическую библиотеку (под­раз­де­ле­ние МБП).

В 1999 году из­ме­нён ман­дат МБП в це­лях ока­за­ния под­держ­ки стра­нам - чле­нам ЮНЕСКО в управ­лении про­цес­сом из­ме­не­ния и об­нов­ле­ния со­дер­жа­ния школь­но­го об­ра­зо­ва­ния. МБП соз­да­ёт се­ти для экс­перт­но­го об­ме­на по во­про­сам раз­ви­тия кур­ри­ку­лу­ма (учеб­ной про­грам­мы) во всех ре­гио­нах ми­ра в це­лях оз­на­ком­ле­ния с современными под­хо­да­ми к его раз­ра­бот­ке и вне­дре­нию, улуч­ше­ния прак­тических на­вы­ков и про­дви­же­ния ин­фор­ми­ро­ван­но­го диа­ло­га на ре­гио­наль­ном и ме­ж­ду­народном уров­нях. МБП кон­цен­три­ру­ет вни­ма­ние на уни­каль­ном опы­те стран с пе­ре­ход­ной эко­но­ми­кой для обес­пе­че­ния ка­че­ст­ва школь­но­го об­ра­зо­ва­ния и его со­от­вет­ст­вия со­ци­аль­ным из­ме­не­ни­ям, свя­зан­ным с гло­ба­ли­за­ци­ей. Бю­ро воз­глав­ля­ет Ме­ж­ду­народная сеть ин­фор­ма­ции по во­про­сам об­ра­зо­ва­ния ИНЕД (International Network for Educational Information, INED; с 1977 года, Же­не­ва), в ко­то­рой уча­ст­ву­ют ин­фор­мационные цен­тры по об­ра­зо­ва­нию стран - чле­нов ЮНЕСКО.

Основные пуб­ли­ка­ции МБП из­да­ют­ся на английском и французском язы­ках: еже­квар­таль­ный «Бюл­ле­тень Ме­ж­ду­на­род­но­го бю­ро про­све­ще­ния» (1985-1993 годы; с 1927 года вы­хо­дил как «Пе­да­го­ги­че­ская до­ку­мен­та­ция и ин­фор­ма­ция»); «Ме­ж­ду­на­род­ный еже­год­ник по об­ра­зо­ва­нию» (с 1933 года); «Об­ра­зо­ва­тель­ная ин­но­ва­ция и ин­фор­ма­ция» (с 1985 года); се­рии «Ис­сле­до­ва­ния и об­зо­ры по срав­ни­тель­ной пе­да­го­ги­ке» (с 1927 года), «Пе­да­го­ги­че­ские нау­ки» (с 1982 года), а так­же различные ин­фор­мационные и спра­воч­ные из­да­ния.

До­пол­нительная ин­фор­ма­ция со­дер­жит­ся на сай­те www.ibe.unesco.org.

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