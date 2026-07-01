МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ПРОСВЕЩЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ПРОСВЕЩЕНИЯ - международная организация по вопросам просвещения и образования.
Основано в 1925 году в Женеве как частная организация при Институте педагогических наук имени Ж. Ж. Руссо. С 1929 года первая межправительственная организация в области образования. С 1946 года сотрудничает с ЮНЕСКО. СССР, БССР и УССР - члены МБП с 1954 года. С 1969 года бюро стало составной частью ЮНЕСКО.
Управление МБП осуществляет Совет, состоящий из 28 государств, избираемых Генеральной конференцией. Бюро организует (1 раз в 2 года) тематические сессии Международной конференции по образованию (с 1934) года, проводит педагогические исследования, в частности, в области сравнительного анализа систем образования, публикует их результаты; поддерживает базы данных: IBEDoc - о состоянии образования в странах - членах ЮНЕСКО; IBECent - о центрах педагогической документации и исследований и тезаурус ЮНЕСКО - МБП по образованию; пополняет международную педагогическую библиотеку (подразделение МБП).
В 1999 году изменён мандат МБП в целях оказания поддержки странам - членам ЮНЕСКО в управлении процессом изменения и обновления содержания школьного образования. МБП создаёт сети для экспертного обмена по вопросам развития куррикулума (учебной программы) во всех регионах мира в целях ознакомления с современными подходами к его разработке и внедрению, улучшения практических навыков и продвижения информированного диалога на региональном и международном уровнях. МБП концентрирует внимание на уникальном опыте стран с переходной экономикой для обеспечения качества школьного образования и его соответствия социальным изменениям, связанным с глобализацией. Бюро возглавляет Международная сеть информации по вопросам образования ИНЕД (International Network for Educational Information, INED; с 1977 года, Женева), в которой участвуют информационные центры по образованию стран - членов ЮНЕСКО.
Основные публикации МБП издаются на английском и французском языках: ежеквартальный «Бюллетень Международного бюро просвещения» (1985-1993 годы; с 1927 года выходил как «Педагогическая документация и информация»); «Международный ежегодник по образованию» (с 1933 года); «Образовательная инновация и информация» (с 1985 года); серии «Исследования и обзоры по сравнительной педагогике» (с 1927 года), «Педагогические науки» (с 1982 года), а также различные информационные и справочные издания.
Дополнительная информация содержится на сайте www.ibe.unesco.org.