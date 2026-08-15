МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ)

Ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий.

МАГАТЭ, созданное в рамках Организации Объединенных Наций в 1957 году в качестве самостоятельной организации, представляет собой воплощение программной речи президента США Эйзенхауэра «Атом для мира», с которой он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1953 году.

Он предложил создать международный орган, призванный как контролировать атомную энергию, так и содействовать ее использованию.