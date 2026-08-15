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МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ)
Ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий.
МАГАТЭ, созданное в рамках Организации Объединенных Наций в 1957 году в качестве самостоятельной организации, представляет собой воплощение программной речи президента США Эйзенхауэра «Атом для мира», с которой он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1953 году.
Он предложил создать международный орган, призванный как контролировать атомную энергию, так и содействовать ее использованию.
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