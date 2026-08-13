МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ - установленный международными соглашениями порядок контроля выполнения достигнутых договорённостей о мерах доверия, сокращении вооружений и вооруженных сил, ограничении их деятельности.

Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся тех­ническими сред­ст­ва­ми с воз­ду­ха и из кос­мо­са, а так­же ин­спекционными груп­па­ми не­по­сред­ст­вен­но на тер­ри­то­рии го­су­дарств - уча­ст­ни­ков со­гла­ше­ний. Ши­ро­ко прак­ти­ку­ет­ся с конца XX века на вза­им­ной ос­но­ве в стра­нах - чле­нах НАТО, восточноев­ропейских го­су­дар­ст­вах.

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