МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ - совокупность общепринятых в международной практике правил дипломатического протокола и этикета, почтительности и уважения, добровольно соблюдаемых государствами в межгосударственных деловых и общегражданских отношениях.
Правила международной вежливости в сочетании с нормами международного права применяются при признании новых государств и правительств, установлении дипломатических отношений, назначении глав дипломатических представительств, вручении верительных грамот, осуществлении дипломатических визитов, проведении бесед и переговоров, дипломатической и личной переписке, подписании договоров, организации дипломатических приёмов, организации встреч и проводов официальных делегаций, созыве и проведении международных конференций, проведении различного рода праздничных и траурных мероприятий и т. п.
На основе норм международной вежливости государства устанавливают льготы отдельным категориям лиц (например, дипломатам) в таможенной и налоговой областях и др. Нормы и правила международной вежливости применяются на началах взаимности или по желанию государства (например, нормы дипломатического протокола предписывают обязательность ответа на присланные ноту, визитную карточку, презент, поздравление, приглашение на приём и т. п.). В основе норм и правил международной вежливости лежит строгое и безусловное соблюдение обычаев и правил страны пребывания, её законодательства и установленных порядков.
Нормы и правила международной вежливости не обладают юридической силой, не являются обязательными для участников международных отношений. Несоблюдение или нарушение норм и правил международной вежливости не влечёт за собой международно-правовой ответственности и применения реторсий, репрессалий и др. её форм. Однако несоблюдение норм международной вежливости может вызвать ответную реакцию, например, в форме протеста или ответных действий негативного характера.