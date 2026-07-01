МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ - совокупность общепринятых в международной практике правил дипломатического протокола и этикета, почтительности и уважения, добровольно соблюдаемых государствами в межгосударственных деловых и общегражданских отношениях.

Пра­ви­ла международной вежливости в со­че­та­нии с нор­ма­ми ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва при­ме­ня­ют­ся при при­зна­нии но­вых го­су­дарств и пра­ви­тельств, ус­та­нов­ле­нии ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний, на­зна­че­нии глав ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тельств, вру­че­нии ве­ри­тель­ных гра­мот, осу­ще­ст­в­ле­нии ди­пло­ма­тических ви­зи­тов, про­ве­де­нии бе­сед и пе­ре­го­во­ров, ди­пло­ма­ти­че­ской и лич­ной пе­ре­пис­ке, под­пи­са­нии до­го­во­ров, ор­га­ни­за­ции ди­пло­ма­тических приё­мов, ор­га­ни­за­ции встреч и про­во­дов официальных де­ле­га­ций, со­зы­ве и про­ве­де­нии ме­ж­ду­народных кон­фе­рен­ций, про­ве­де­нии раз­лич­но­го ро­да празд­нич­ных и тра­ур­ных ме­ро­прия­тий и т. п.

На ос­но­ве норм международной вежливости го­су­дар­ст­ва ус­та­нав­ли­ва­ют льго­ты отдельным ка­те­го­ри­ям лиц (например, ди­пло­ма­там) в та­мо­жен­ной и на­ло­го­вой об­лас­тях и др. Нор­мы и пра­ви­ла международной вежливости при­ме­ня­ют­ся на на­ча­лах вза­им­но­сти или по же­ла­нию го­су­дар­ст­ва (например, нор­мы ди­пло­ма­тического про­то­ко­ла пред­пи­сы­ва­ют обя­за­тель­ность от­ве­та на при­слан­ные но­ту, ви­зит­ную кар­точ­ку, пре­зент, по­здрав­ле­ние, при­гла­ше­ние на при­ём и т. п.). В ос­но­ве норм и пра­вил международной вежливости ле­жит стро­гое и без­ус­лов­ное со­блю­де­ние обы­ча­ев и пра­вил стра­ны пре­бы­ва­ния, её за­ко­но­да­тель­ст­ва и ус­та­нов­лен­ных по­ряд­ков.

Нор­мы и пра­ви­ла международной вежливости не об­ла­да­ют юри­дической си­лой, не яв­ля­ют­ся обя­за­тель­ны­ми для уча­ст­ни­ков ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. Не­со­блю­де­ние или на­ру­ше­ние норм и пра­вил международной вежливости не вле­чёт за со­бой ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой от­вет­ст­вен­но­сти и при­ме­не­ния ре­тор­сий, ре­прес­са­лий и др. её форм. Од­на­ко не­со­блю­де­ние норм международной вежливости мо­жет вы­звать от­вет­ную ре­ак­цию, например, в фор­ме про­тес­та или от­вет­ных дей­ст­вий не­га­тив­но­го ха­рак­те­ра.

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