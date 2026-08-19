МЕЗЕНЬ
МЕЗЕНЬ - город в России, в северной части Архангельской области, центр Мезенского района.
Население 3,7 тысяч человек (2010 год). Расположен на правом берегу реки Мезень, в 45 км от Белого моря. Морской и речной порты Мезень - в поселке городского типа Каменка (в 7 км ниже по течению реки Мезень, на левом берегу). Автодорогой связан с Архангельском. Аэропорт.
Основан в первой половине XVI века как слобода Новая Сокольня. Впервые упоминается в 1545 году в жалобе самоедов великому князю московскому Ивану IV Васильевичу Грозному. В 1552 году слобода именуется «Сокильней Слободой Окладниковы», в 1560 году - просто Окладниковой слободой. После 1611 года стала торговым и административным центром бассейна реки Мезень, здесь регулярно проводились крупные ярмарки. Через слободу проходил торговый путь в Мангазею. В 1664-1666 годах в Окладниковой слободе проживал и проповедовал протопоп Аввакум.
Многие жители слободы и окрестных мест участвовали в освоении Русского Севера и Сибири; в XVIII веке мезенский кормщик Ф. И. Рахманин сыграл важную роль в освоении Шпицбергена (Груманта) и Новой Земли (Матки). После Северной войны 1700-1721 годов населённые пункты близ Белого моря утратили своё торговое и стратегическое значение. В 1780 году при объединении Окладниковой слободы с соседней Кузнецовой слободой образован город Мезень. Уездный город Вологодского наместничества (1780-1784 годы), Архангельской губернии (1784-1929 годы; до 1796 года - Архангельское наместничество). В XIX - начале XX веков Мезень была местом политической ссылки (среди отбывавших её - А. С. Серафимович, К. Е. Ворошилов и др.). Районный центр Северного края (1929-1936 годы), Северной области (1936-1937 годы), Архангельской области (с 1937 года).
Историко-краеведческий музей (1980 год). Предприятия пищевой промышленности. Мезенский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (в Каменке).
В окрестностях города, в деревне Кимжа (на левом берегу реки Мезень), сохранились: деревянные церковь в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» (1700-1709 годы), 2-этажные дома (конца XIX - начала XX веков), в одном из которых расположен музей поморского быта «Политов дом».
Исторические источники:
Поромов И. Описание города Мезени в 1858 году // Архангельский сборник… Архангельск, 1865. Ч. 1. Кн. 2.