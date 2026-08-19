МЕЗЕЦКИЙ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ

МЕЗЕЦКИЙ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ - князь, русский государственный и во­енный дея­тель, ди­пло­мат; боя­рин (1617 год).

Про­ис­хо­дил из ро­да кня­зей Ме­зец­ких, пред­ста­ви­те­лей чер­ни­гов­ских Рю­ри­ко­ви­чей. Упо­ми­на­ет­ся как жи­лец в 1588/1589 году. В 1597 году за­ни­мал пост крав­че­го, в прав­ле­ние Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва слу­жил в чи­не столь­ни­ка и при­вле­кал­ся к уча­стию в от­ветст­вен­ных ме­ро­прия­ти­ях це­ре­мо­ни­аль­но­го ха­рак­те­ра: в 1599 году в долж­но­сти крав­че­го при­сут­ст­во­вал на приё­ме при­быв­ше­го в Мо­ск­ву шведского ко­ро­ле­ви­ча Гус­та­ва; в начале 1605 года от­прав­лен с на­гра­да­ми к вое­во­дам, одер­жав­шим по­бе­ду над Лже­дмит­ри­ем I в бит­ве при До­б­ры­ни­чах.

При Лже­дмит­рии I в те­че­ние не­про­дол­жительного вре­ме­ни на­хо­дил­ся на вое­вод­ст­ве в Бел­го­ро­де (1605 год), но вско­ре ото­зван в Мо­ск­ву. Ле­том 1606 года, во вре­мя Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, был по­слан ос­та­но­вить от­сту­пав­ших из-под Ор­ла цар­ских вое­вод, осе­нью то­го же го­да уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив пов­стан­цев под Ка­ши­рой, Мо­жай­ском и Вязь­мой, за­тем - в обо­ро­не Мо­ск­вы от от­ря­дов И. И. Бо­лот­ни­ко­ва. По­сле от­сту­п­ле­ния вос­став­ших уча­ст­во­вал в по­хо­де цар­ских войск на Ка­лу­гу, в феврале 1607 года ко­ман­до­вал Пе­ре­до­вым пол­ком в ус­пеш­ной для цар­ских войск бит­ве на реке Выр­ка, где был ра­нен. Позд­нее ру­ко­во­дил взя­ти­ем Кра­пив­ны и Одое­ва. В конце 1607 года на­зна­чен ка­зна­че­ем, а в 1608 году по­жа­ло­ван в околь­ни­чие.

Своё по­ло­же­ние и влия­ние Мезецкий со­хра­нил и по­сле па­де­ния пра­витель­ст­ва Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го: в августе 1610 года уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с поль­ским гет­ма­ном С. Жол­кев­ским от­но­си­тель­но из­бра­ния на русский пре­стол ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва, а за­тем в со­ста­ве по­соль­ст­ва от­был под Смо­ленск на пе­ре­го­во­ры с польским ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом III. В апреле 1611 года вме­сте с др. чле­на­ми по­соль­ст­ва взят под стра­жу за от­каз со­дей­ст­во­вать ка­пи­ту­ля­ции оса­ж­дён­но­го по­ля­ка­ми Смо­лен­ска . В но­ябре 1612 года был на­прав­лен польским ко­ро­лём в Мо­ск­ву с це­лью скло­нить и опол­чен­цев, ос­во­бо­див­ших сто­ли­цу, про­воз­гла­сить ца­рём ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва, од­на­ко эта мис­сия не бы­ла до­пу­ще­на в сто­ли­цу. На об­рат­ном пу­ти Мезецкий со­вер­шил по­бег и при­был в Мо­ск­ву.

По­сле из­бра­ния на русский пре­стол Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (Ро­ма­но­ва), осе­нью 1613 года, вме­сте с князем Д. Т. Тру­бец­ким ру­ко­во­дил русскими вой­ска­ми в по­хо­де на ок­ку­пи­ро­ван­ный шве­да­ми Нов­го­род, но по­тер­пел по­ра­же­ние под Брон­ни­ца­ми (близ Торж­ка). В 1615-1617 годах воз­глав­лял русскую де­ле­га­цию на пе­ре­го­во­рах со шве­да­ми, ре­зуль­та­том ко­то­рых ста­ло под­пи­са­ние Стол­бов­ско­го ми­ра 1617 года. Мезецкий при­нял у шведских ок­ку­пационных войск Нов­го­род; 1-й вое­во­да в Нов­го­ро­де (1617-1618 годы, 1620-1622 годы). В начале 1618 года вклю­чён в со­став де­ле­га­ции, ко­то­рая долж­на бы­ла всту­пить в мир­ные пе­ре­го­во­ры с по­ля­ка­ми, од­на­ко пе­ре­го­во­ры не со­стоя­лись. В октябре 1618 года уча­ст­во­вал в обо­ро­не Мо­ск­вы от войск ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва. 2-й по­сол на русско-польских пе­ре­го­во­рах, за­вер­шив­ших­ся за­клю­че­ни­ем Де­улин­ско­го пе­ре­ми­рия 1618 года. В 1619 году ру­ко­во­дил раз­ме­ном плен­ных на русско-польской гра­ни­це и со­про­во­ж­дал в Мо­ск­ву ос­во­бо­ж­дён­но­го из пле­на от­ца ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча, на­ре­чён­но­го пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та. 1-й су­дья Сы­ск­но­го (1618/1819 год) и Пуш­кар­ско­го (1622/1623-1626/1627 годы) при­ка­зов и Но­вой чет­вер­ти (1622/1623-1628 годы). Вла­дел по­ме­сть­я­ми в Ко­зель­ском и Ме­щов­ском уез­дах. Пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Да­вид..