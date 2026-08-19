МЕЗЕЦКИЙ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ
МЕЗЕЦКИЙ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ - князь, русский государственный и военный деятель, дипломат; боярин (1617 год).
Происходил из рода князей Мезецких, представителей черниговских Рюриковичей. Упоминается как жилец в 1588/1589 году. В 1597 году занимал пост кравчего, в правление Бориса Фёдоровича Годунова служил в чине стольника и привлекался к участию в ответственных мероприятиях церемониального характера: в 1599 году в должности кравчего присутствовал на приёме прибывшего в Москву шведского королевича Густава; в начале 1605 года отправлен с наградами к воеводам, одержавшим победу над Лжедмитрием I в битве при Добрыничах.
При Лжедмитрии I в течение непродолжительного времени находился на воеводстве в Белгороде (1605 год), но вскоре отозван в Москву. Летом 1606 года, во время Болотникова восстания 1606-1607 годов, был послан остановить отступавших из-под Орла царских воевод, осенью того же года участвовал в боевых действиях против повстанцев под Каширой, Можайском и Вязьмой, затем - в обороне Москвы от отрядов И. И. Болотникова. После отступления восставших участвовал в походе царских войск на Калугу, в феврале 1607 года командовал Передовым полком в успешной для царских войск битве на реке Вырка, где был ранен. Позднее руководил взятием Крапивны и Одоева. В конце 1607 года назначен казначеем, а в 1608 году пожалован в окольничие.
Своё положение и влияние Мезецкий сохранил и после падения правительства Василия Ивановича Шуйского: в августе 1610 года участвовал в переговорах с польским гетманом С. Жолкевским относительно избрания на русский престол королевича Владислава, а затем в составе посольства отбыл под Смоленск на переговоры с польским королём Сигизмундом III. В апреле 1611 года вместе с др. членами посольства взят под стражу за отказ содействовать капитуляции осаждённого поляками Смоленска. В ноябре 1612 года был направлен польским королём в Москву с целью склонить и ополченцев, освободивших столицу, провозгласить царём королевича Владислава, однако эта миссия не была допущена в столицу. На обратном пути Мезецкий совершил побег и прибыл в Москву.
После избрания на русский престол Михаила Фёдоровича (Романова), осенью 1613 года, вместе с князем Д. Т. Трубецким руководил русскими войсками в походе на оккупированный шведами Новгород, но потерпел поражение под Бронницами (близ Торжка). В 1615-1617 годах возглавлял русскую делегацию на переговорах со шведами, результатом которых стало подписание Столбовского мира 1617 года. Мезецкий принял у шведских оккупационных войск Новгород; 1-й воевода в Новгороде (1617-1618 годы, 1620-1622 годы). В начале 1618 года включён в состав делегации, которая должна была вступить в мирные переговоры с поляками, однако переговоры не состоялись. В октябре 1618 года участвовал в обороне Москвы от войск королевича Владислава. 2-й посол на русско-польских переговорах, завершившихся заключением Деулинского перемирия 1618 года. В 1619 году руководил разменом пленных на русско-польской границе и сопровождал в Москву освобождённого из плена отца царя Михаила Фёдоровича, наречённого патриарха Филарета. 1-й судья Сыскного (1618/1819 год) и Пушкарского (1622/1623-1626/1627 годы) приказов и Новой четверти (1622/1623-1628 годы). Владел поместьями в Козельском и Мещовском уездах. Перед смертью принял постриг с именем Давид..