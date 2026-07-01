МЕЙССОНЬЕ ЭРНЕСТ
МЕЙССОНЬЕ ЭРНЕСТ - французский живописец, график, скульптор, член Академии изящных искусств (1861 год).
Учился у Ж. Потье и Л. Конье. Начинал как книжный график (виньетки и иллюстрации к роману «Поль и Виргиния» Ж.А. Бернардена де Сен-Пьера, 1831 год). Испытал влияние голландских жанристов XVII века (Г. Метсю, Г. Тербоха), также французских мастеров XVIII века. Под впечатлением от современного ему романтического французского театра изображал персонажей своих жанровых сцен в эффектных исторических костюмах различных эпох («Посещение бургомистра», 1834 год, собрание Уоллес, Лондон; «Игрок на флейте», 1840-е годы, музей Орсе, Париж; «Курильщик в чёрном», 1854 год, Нац. галерея, Лондон; «Ссора», 1855 год, Королевское собрание, Букингемский дворец, Лондон; «Мушкетёры Людовика XIII», 1850-е годы, собрание Уоллес, Лондон); стремился к тщательной отделке деталей, звучности колорита, сюжетной занимательности. Будучи свидетелем революционных событий 1848 года, написал картину «Воспоминание о гражданской войне» («Баррикада», 1848 год, Лувр, Париж). Пользовался покровительством императора Наполеона III, посвятив ему картину «Наполеон III при Сольферино» (1863 год, Лувр). Создал серию полотен о Наполеоне I («1814 год. Французская кампания», 1864 год, Лувр; «Фридланд. 1807 год», 1875 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Кирасиры перед битвой», 1876 год, Музей Конде, Шантийи). Драматическим событиям современной истории Франции посвящены картины Мейссонье «Осада Парижа. 1870-1871 годы» (начата в 1870 году, Лувр), «Руины Тюильри» (1871 год, Замок, Компьень). Занимался также скульптурой, исполняя из воска изображения лошадей и всадников («Наполеон I в 1814 году», 1862 год, и др.); после смерти Мейссонье многие из них были переведены в бронзу. Награждён Большим крестом ордена Почётного легиона (1889 год). Его сын - Шарль Мейссонье (1844-1917 годы), исторический живописец.