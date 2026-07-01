МЕЙССОНЬЕ ЭРНЕСТ

МЕЙССОНЬЕ ЭРНЕСТ - французский жи­во­пи­сец, гра­фик, скульп­тор, член Ака­де­мии изящ­ных ис­кусств (1861 год).

Учил­ся у Ж. По­тье и Л. Ко­нье. На­чи­нал как книж­ный гра­фик (винь­ет­ки и ил­лю­ст­ра­ции к ро­ма­ну «Поль и Вир­ги­ния» Ж.А. Бер­нар­де­на де Сен-Пье­ра, 1831 год). Ис­пы­тал влия­ние голландских жан­ри­стов XVII века ( Г. Метсю , Г. Тербоха), так­же французских мас­те­ров XVIII века. Под впе­чат­ле­ни­ем от со­вре­мен­но­го ему ро­ман­тического французского те­ат­ра изо­бра­жал пер­со­на­жей сво­их жан­ро­вых сцен в эф­фект­ных ис­то­рических кос­тю­мах различных эпох («По­се­ще­ние бур­го­ми­ст­ра», 1834 год, со­б­ра­ние Уол­лес, Лон­дон; «Иг­рок на флей­те», 1840-е годы, му­зей Ор­се, Па­риж; «Ку­риль­щик в чёр­ном», 1854 год, Нац. га­ле­рея, Лон­дон; «Ссо­ра», 1855 год, Ко­ро­лев­ское со­б­ра­ние, Бу­кин­гем­ский дво­рец, Лон­дон; «Муш­ке­тё­ры Лю­до­ви­ка XIII», 1850-е годы, со­б­ра­ние Уол­лес, Лон­дон); стре­мил­ся к тща­тель­ной от­дел­ке де­та­лей, звуч­но­сти ко­ло­ри­та, сю­жет­ной за­ни­ма­тель­но­сти. Бу­ду­чи сви­де­те­лем ре­во­люционных со­бы­тий 1848 года, на­пи­сал кар­ти­ну «Вос­по­ми­на­ние о гра­ж­дан­ской вой­не» («Бар­ри­ка­да», 1848 год, Лувр, Па­риж). Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом императора На­по­ле­о­на III , по­свя­тив ему кар­ти­ну «На­по­ле­он III при Соль­фе­ри­но» (1863 год, Лувр). Соз­дал се­рию по­ло­тен о На­по­ле­о­не I («1814 год. Фран­цуз­ская кам­па­ния», 1864 год, Лувр; «Фрид­ланд. 1807 год», 1875 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; «Ки­ра­си­ры пе­ред бит­вой», 1876 год, Му­зей Кон­де, Шан­тийи). Дра­ма­тическим со­бы­ти­ям современной ис­то­рии Фран­ции по­свя­ще­ны кар­ти­ны Мейссонье «Оса­да Па­ри­жа. 1870-1871 годы» (на­ча­та в 1870 году, Лувр), «Руи­ны Тю­иль­ри» (1871 год, За­мок, Ком­пь­ень). За­ни­мал­ся так­же скульп­ту­рой, ис­пол­няя из вос­ка изо­бра­же­ния ло­ша­дей и всад­ни­ков («На­по­ле­он I в 1814 году», 1862 год, и др.); по­сле смер­ти Мейссонье мно­гие из них бы­ли пе­ре­ве­де­ны в брон­зу. На­гра­ж­дён Боль­шим кре­стом ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1889 год). Его сын - Шарль Мейс­со­нье (1844-1917 годы), ис­то­рический жи­вопи­сец.