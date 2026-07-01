МЕЙНЕКЕ МАЙНЕКЕ ФРИДРИХ

МЕЙНЕКЕ МАЙНЕКЕ ФРИДРИХ - германский ис­то­рик, академик Прусской АН (1915-1950 годы), член-корреспондент Ба­вар­ской АН (1911 год).

Из се­мьи поч­то­во­го слу­жа­ще­го. В 1882-1886 годах изу­чал ис­то­рию, фи­ло­со­фию и гер­ма­ни­сти­ку в Бонн­ском и Бер­лин­ском ун-тах. Сре­ди учи­те­лей Мейнеке - И.Г. Дройзен, Г. фон Зибель, Г. фон Трейчке. В 1887 году по­сту­пил на прусскую ар­хив­ную служ­бу. С 1893 года ре­дак­тор ве­ду­ще­го германского ис­то­рического журнала «Historische Zeitschrift», по­сле смер­ти Г. фон Трейч­ке в 1896 году воз­гла­вил жур­нал. В 1896 году в Бер­лин­ском университете за­щи­тил дис­сер­та­цию, по­свя­щён­ную прусскому ре­фор­ма­то­ру генерал-фельдмаршалу Г. фон Бой­е­ну («Das Leben des General­feld­mar­schalls Her­mann von Boyen»; опубликована в 2 то­мах в 1896-1899 годах). С 1901 года ор­ди­нар­ный профессор Страс­бург­ско­го, с 1906 года Фрай­бург­ско­го, с 1914 года Бер­лин­ско­го университетов. В тру­дах «Эпо­ха гер­ман­ско­го подъ­ё­ма. 1795-1815 годы» («Das Zeitalter der deutschen Erhe­bung. 1795-1815», 1906 год) и «Кос­мо­по­ли­тизм и на­цио­наль­ное го­су­дар­ст­во. Ис­сле­до­ва­ния ге­не­зи­са гер­ман­ско­го на­цио­наль­но­го го­су­дар­ст­ва» («Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates», 1908 год) трак­то­вал германскую ис­то­рию со вре­ме­ни прусских ре­форм начала XIX века до об­ра­зо­ва­ния Германской им­пе­рии в 1871 году как гар­мо­нич­ный про­цесс по­сту­па­тель­но­го раз­ви­тия, оп­ре­де­ляв­ший­ся вы­зре­ва­ни­ем идеи национально-государственного объ­е­ди­не­ния нем­цев, но­си­те­ля­ми ко­то­рой яв­ля­лись ве­ду­щие германские ис­то­рические лич­но­сти. На­ря­ду с В. Дильтеем и Э. Трёльчем, стал ос­но­во­по­лож­ни­ком так называемой идей­но-ис­то­рической шко­лы в германской ис­то­рио­гра­фии, от­во­див­шей центральное ме­сто изу­че­нию ис­то­рии по­ли­тических идей и во­пло­ще­нию этих идей в дея­тель­но­сти от­дель­но взя­той ис­то­рической лич­но­сти, а ин­ст­ру­мен­том по­зна­ния про­воз­гла­шав­шей ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рую­щий ме­тод (под­ход к ка­ж­до­му ис­то­рическому яв­ле­нию как к су­гу­бо ин­ди­ви­ду­аль­но­му фе­но­ме­ну). В 1910-х годах под влия­ни­ем идей Ф. Нау­ма­на Мейнеке пе­ре­шёл с кон­сер­ва­тив­но-мо­нар­хических по­зи­ций на по­зи­ции со­ци­аль­но­го ли­бе­ра­лиз­ма , ак­тив­но вклю­чил­ся в по­ли­тическую жизнь, про­па­ган­ди­ро­вал на стра­ни­цах га­зет и жур­на­лов идею про­ве­де­ния внутренних ре­форм, при­зван­ных обес­пе­чить со­ци­аль­ный мир и кон­со­ли­да­цию германского го­су­дар­ст­ва. По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал за за­клю­че­ние пе­ре­ми­рия и ре­ше­ние спор­ных во­про­сов за сто­лом пе­ре­го­во­ров. С па­де­ни­ем мо­нар­хии в Гер­ма­нии в 1918 году вы­ска­зал­ся в под­держ­ку Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки, уча­ст­во­вал в соз­да­нии Немецкой демократической партии. В 1924 году Мейнеке опуб­ли­ко­вал труд «Идея го­су­дар­ст­вен­но­го ра­зу­ма в но­вой ис­то­рии» («Die Idee der Staatsräson in der neueren Ge­schichte»), в ко­то­ром рас­смат­ри­вал про­бле­му со­от­но­ше­ния эти­ки и «ре­аль­ной по­ли­ти­ки» со вре­мён Н. Макиавелли до начала XX века и про­во­дил мысль о не­об­хо­ди­мо­сти ог­ра­ни­че­ния по­ли­ти­ки на­си­лия и дик­та­та. В 1928 году соз­дал и воз­гла­вил Им­пер­скую ис­то­рическую ко­мис­сию. В 1932 году по дос­ти­же­нии пен­си­он­но­го воз­рас­та ос­та­вил пост профессора Бер­лин­ско­го университета. Не­одоб­ри­тель­но от­но­сил­ся к на­цио­нал-со­циа­лиз­му и ус­та­нов­ле­нию в Гер­ма­нии гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры. В 1934 году от­стра­нён от ру­ко­во­дства Им­пер­ской ис­то­рической ко­мис­си­ей, в 1935 году в знак про­тес­та про­тив на­па­док вла­стей на «Historische Zeitschrift» по­ки­нул пост главного ре­дак­то­ра. В 1936 году опуб­ли­ко­вал ис­сле­до­ва­ние «Воз­ник­но­ве­ние ис­то­риз­ма» («Die Entste­hung des Historismus», русский перевод 2004 года). В нём из­ло­жил собственное по­ни­ма­ние шка­лы цен­но­стей и прин­ци­пов, ко­то­ры­ми долж­на ру­ко­во­дство­вать­ся ис­то­рическая нау­ка и ко­то­рые долж­ны оп­ре­де­лять ис­то­рическое со­зна­ние лич­но­сти. По­сле по­ра­же­ния Гер­ма­нии во 2-й ми­ро­вой вой­не из­дал труд «Гер­ман­ская ка­та­ст­ро­фа» («Die deutsche Katastrophe», 1946 год), в ко­то­ром по­пы­тал­ся про­ана­ли­зи­ро­вать при­чи­ны при­хо­да А. Гит­ле­ра к вла­сти и национальной тра­ге­дии, пе­ре­жи­той нем­ца­ми, с по­зи­ций идей­но-по­ли­тической ис­то­рии. Мейнеке пред­ста­вил их как ре­зуль­тат идей­но­го кри­зи­са германского об­ще­ст­ва, временного ут­вер­жде­ния в соз­на­нии немецкого на­ро­да ир­ра­цио­наль­но­го, «де­мо­ни­че­ско­го» на­ча­ла. В 1948 году на­зна­чен почётным рек­то­ром Сво­бод­но­го университета, соз­дан­но­го в западных ок­ку­па­ци­он­ных сек­то­рах Бер­ли­на. В 1949 году за­вер­шил ра­бо­ту над 2-том­ной ав­то­био­гра­фи­ей (1-й том вы­шел в свет в 1941 году). В 1951 году Се­ми­нар средне-вековой и но­вой ис­то­рии это­го университета пе­ре­име­но­ван в Институт Фрид­ри­ха Мей­не­ке.

Не­убе­ди­тель­ная трак­тов­ка Мейнеке при­чин ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры вы­зва­ла ост­рую кри­ти­ку в его ад­рес со сто­ро­ны пред­ста­ви­те­лей различных на­прав­ле­ний ис­то­рической нау­ки. Не­при­ятие этой трак­тов­ки обу­сло­ви­ло в даль­ней­шем в це­лом не­га­тив­ное от­но­ше­ние ко все­му его на­учному на­сле­дию. В 1950-1960-х годах ле­вые и ли­бе­раль­ные ис­то­ри­ки не­ред­ко ха­рак­те­ри­зо­ва­ли Мейнеке как «апо­ло­ге­та им­пе­риа­лиз­ма» и пред­ста­ви­те­ля «ре­ак­ци­он­но­го на­прав­ле­ния» в ис­то­рио­гра­фии. Впо­след­ст­вии оцен­ки твор­че­ст­ва Мейнеке ста­ли бо­лее сдер­жан­ны­ми. На­учная шко­ла, со­з­дан­ная Мейнеке, рас­по­ла­га­ет влия­ни­ем как в Гер­ма­нии, так и в США, ку­да в 1930-х годах эмиг­ри­ро­ва­ли многие его уче­ни­ки.

Сочинения:

Erlebtes, 1862-1901. Lpz., 1941;

Straß­burg. Freiburg. Berlin. 1901-1919. Stuttg., 1949;

[Werke]. B., 1963-1974. Bd 1-9;

F. Mei­necke. Akademischer Lehrer und emigrierte Schüler: Briefe und Aufzeichnungen 1910-1977. Münch., 2006.