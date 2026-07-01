МЕЙНЕКЕ МАЙНЕКЕ ФРИДРИХ
МЕЙНЕКЕ МАЙНЕКЕ ФРИДРИХ - германский историк, академик Прусской АН (1915-1950 годы), член-корреспондент Баварской АН (1911 год).
Из семьи почтового служащего. В 1882-1886 годах изучал историю, философию и германистику в Боннском и Берлинском ун-тах. Среди учителей Мейнеке - И.Г. Дройзен, Г. фон Зибель, Г. фон Трейчке. В 1887 году поступил на прусскую архивную службу. С 1893 года редактор ведущего германского исторического журнала «Historische Zeitschrift», после смерти Г. фон Трейчке в 1896 году возглавил журнал. В 1896 году в Берлинском университете защитил диссертацию, посвящённую прусскому реформатору генерал-фельдмаршалу Г. фон Бойену («Das Leben des Generalfeldmarschalls Hermann von Boyen»; опубликована в 2 томах в 1896-1899 годах). С 1901 года ординарный профессор Страсбургского, с 1906 года Фрайбургского, с 1914 года Берлинского университетов. В трудах «Эпоха германского подъёма. 1795-1815 годы» («Das Zeitalter der deutschen Erhebung. 1795-1815», 1906 год) и «Космополитизм и национальное государство. Исследования генезиса германского национального государства» («Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates», 1908 год) трактовал германскую историю со времени прусских реформ начала XIX века до образования Германской империи в 1871 году как гармоничный процесс поступательного развития, определявшийся вызреванием идеи национально-государственного объединения немцев, носителями которой являлись ведущие германские исторические личности. Наряду с В. Дильтеем и Э. Трёльчем, стал основоположником так называемой идейно-исторической школы в германской историографии, отводившей центральное место изучению истории политических идей и воплощению этих идей в деятельности отдельно взятой исторической личности, а инструментом познания провозглашавшей индивидуализирующий метод (подход к каждому историческому явлению как к сугубо индивидуальному феномену). В 1910-х годах под влиянием идей Ф. Наумана Мейнеке перешёл с консервативно-монархических позиций на позиции социального либерализма, активно включился в политическую жизнь, пропагандировал на страницах газет и журналов идею проведения внутренних реформ, призванных обеспечить социальный мир и консолидацию германского государства. После начала 1-й мировой войны выступал за заключение перемирия и решение спорных вопросов за столом переговоров. С падением монархии в Германии в 1918 году высказался в поддержку Веймарской республики, участвовал в создании Немецкой демократической партии. В 1924 году Мейнеке опубликовал труд «Идея государственного разума в новой истории» («Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte»), в котором рассматривал проблему соотношения этики и «реальной политики» со времён Н. Макиавелли до начала XX века и проводил мысль о необходимости ограничения политики насилия и диктата. В 1928 году создал и возглавил Имперскую историческую комиссию. В 1932 году по достижении пенсионного возраста оставил пост профессора Берлинского университета. Неодобрительно относился к национал-социализму и установлению в Германии гитлеровской диктатуры. В 1934 году отстранён от руководства Имперской исторической комиссией, в 1935 году в знак протеста против нападок властей на «Historische Zeitschrift» покинул пост главного редактора. В 1936 году опубликовал исследование «Возникновение историзма» («Die Entstehung des Historismus», русский перевод 2004 года). В нём изложил собственное понимание шкалы ценностей и принципов, которыми должна руководствоваться историческая наука и которые должны определять историческое сознание личности. После поражения Германии во 2-й мировой войне издал труд «Германская катастрофа» («Die deutsche Katastrophe», 1946 год), в котором попытался проанализировать причины прихода А. Гитлера к власти и национальной трагедии, пережитой немцами, с позиций идейно-политической истории. Мейнеке представил их как результат идейного кризиса германского общества, временного утверждения в сознании немецкого народа иррационального, «демонического» начала. В 1948 году назначен почётным ректором Свободного университета, созданного в западных оккупационных секторах Берлина. В 1949 году завершил работу над 2-томной автобиографией (1-й том вышел в свет в 1941 году). В 1951 году Семинар средне-вековой и новой истории этого университета переименован в Институт Фридриха Мейнеке.
Неубедительная трактовка Мейнеке причин установления в Германии нацистской диктатуры вызвала острую критику в его адрес со стороны представителей различных направлений исторической науки. Неприятие этой трактовки обусловило в дальнейшем в целом негативное отношение ко всему его научному наследию. В 1950-1960-х годах левые и либеральные историки нередко характеризовали Мейнеке как «апологета империализма» и представителя «реакционного направления» в историографии. Впоследствии оценки творчества Мейнеке стали более сдержанными. Научная школа, созданная Мейнеке, располагает влиянием как в Германии, так и в США, куда в 1930-х годах эмигрировали многие его ученики.
Сочинения:
Erlebtes, 1862-1901. Lpz., 1941;
Straßburg. Freiburg. Berlin. 1901-1919. Stuttg., 1949;
[Werke]. B., 1963-1974. Bd 1-9;
F. Meinecke. Akademischer Lehrer und emigrierte Schüler: Briefe und Aufzeichnungen 1910-1977. Münch., 2006.