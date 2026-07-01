МЁЙМАН ЭРНСТ

МЁЙМАН ЭРНСТ - немецкий психолог и педагог, один из основателей экспериментальной педагогики и педагогической психологии .

Учил­ся в университетах Тю­бин­ге­на, Бер­ли­на, Гал­ле, Бон­на. В 1893-1894 годах ра­бо­тал ас­си­стен­том В. Вунд­та в Лейп­ци­ге. С 1897 года профессор фи­ло­со­фии и пси­хо­ло­гии в университетах Цю­ри­ха, Лейп­ци­га, Гам­бур­га и др. Один из ос­но­ва­те­лей журналов «Ар­хив об­щей пси­хо­ло­гии» (1903 год) и «Экс­пе­ри­мен­таль­ная пе­да­го­ги­ка» (1905 год).

Уде­лял боль­шое вни­ма­ние при­клад­но­му ас­пек­ту дет­ской пси­хо­ло­гии и пе­до­ло­гии, до­ка­зы­вая, что их главной за­да­чей яв­ля­ет­ся раз­ра­бот­ка ме­то­до­ло­гических ос­нов обу­че­ния де­тей. Трёх­том­ник Мёймана «Лек­ции по экс­пе­ри­мен­таль­ной пе­да­го­ги­ке» (1907 год) пред­став­лял со­бой сво­его ро­да эн­цик­ло­пе­дию пе­да­го­гической пси­хо­ло­гии, в ко­то­рой со­б­ра­но всё, что бы­ло на­ко­п­ле­но в то вре­мя этой нау­кой, и пред­ло­же­ны но­вые под­хо­ды к по­ни­ма­нию по­зна­ва­тель­но­го раз­ви­тия.

Мёйман счи­тал, что обу­че­ние и вос­пи­та­ние долж­ны ос­но­вы­вать­ся как на зна­нии об­щих за­ко­но­мер­но­стей раз­ви­тия, так и на по­ни­ма­нии осо­бен­но­стей пси­хи­ки дан­но­го кон­крет­но­го ре­бён­ка. При пси­хо­ло­гической ла­бо­ра­то­рии Мёймана в Гам­бург­ском университете бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на экс­пе­риментальная шко­ла, ко­то­рая про­су­ще­ст­во­ва­ла бо­лее 20 лет. В шко­ле оп­ро­бо­ва­лись различные про­грам­мы, раз­ра­бо­тан­ные с учё­том пе­рио­ди­за­ции по­зна­ва­тель­но­го раз­ви­тия ре­бён­ка, пред­ло­жен­ной Мёйманом, а так­же ис­сле­до­ва­лись спо­со­бы и кри­те­рии от­бо­ра де­тей в клас­сы на ос­но­ве их пред­ва­рительной ди­аг­но­сти­ки. При­чём про­бле­ма взаи­мо­дей­ст­вия учи­те­ля и уче­ни­ков и ре­ак­ции уче­ни­ков на раз­ные сти­ли об­ще­ния впер­вые с та­кой пол­но­той по­став­ле­на имен­но Мёйманом.

Сочинения:

Эко­но­мия и тех­ни­ка па­мя­ти. М., 1913;

Лек­ции по экс­пе­ри­мен­таль­ной пе­да­го­ги­ке. 3-е изд. М., 1914–1917. Т. 1–3;

Очер­ки экс­пе­ри­мен­таль­ной пе­да­го­ги­ки. 2-е изд. М., 1922;

Вве­де­ние в со­вре­мен­ную эс­те­ти­ку. М., 2007.