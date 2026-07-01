МЁЙМАН ЭРНСТ
МЁЙМАН ЭРНСТ - немецкий психолог и педагог, один из основателей экспериментальной педагогики и педагогической психологии.
Учился в университетах Тюбингена, Берлина, Галле, Бонна. В 1893-1894 годах работал ассистентом В. Вундта в Лейпциге. С 1897 года профессор философии и психологии в университетах Цюриха, Лейпцига, Гамбурга и др. Один из основателей журналов «Архив общей психологии» (1903 год) и «Экспериментальная педагогика» (1905 год).
Уделял большое внимание прикладному аспекту детской психологии и педологии, доказывая, что их главной задачей является разработка методологических основ обучения детей. Трёхтомник Мёймана «Лекции по экспериментальной педагогике» (1907 год) представлял собой своего рода энциклопедию педагогической психологии, в которой собрано всё, что было накоплено в то время этой наукой, и предложены новые подходы к пониманию познавательного развития.
Мёйман считал, что обучение и воспитание должны основываться как на знании общих закономерностей развития, так и на понимании особенностей психики данного конкретного ребёнка. При психологической лаборатории Мёймана в Гамбургском университете была организована экспериментальная школа, которая просуществовала более 20 лет. В школе опробовались различные программы, разработанные с учётом периодизации познавательного развития ребёнка, предложенной Мёйманом, а также исследовались способы и критерии отбора детей в классы на основе их предварительной диагностики. Причём проблема взаимодействия учителя и учеников и реакции учеников на разные стили общения впервые с такой полнотой поставлена именно Мёйманом.
Сочинения:
Экономия и техника памяти. М., 1913;
Лекции по экспериментальной педагогике. 3-е изд. М., 1914–1917. Т. 1–3;
Очерки экспериментальной педагогики. 2-е изд. М., 1922;
Введение в современную эстетику. М., 2007.