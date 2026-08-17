МЕЙЕР ХАННЕС
МЕЙЕР ХАННЕС - швейцарский архитектор.
Родился в семье строителя и коммерсанта Й. Э. Мейера. Учился в ремесленном училище в Базеле (1905-1909 годы), а также в художественно-ремесленном училище в Берлине (1909-1912), где одновременно посещал курсы градостроительства в Сельскохозяйственной академии. В 1912 году посетил Великобританию, изучал там кооперативное движение и посёлки типа «город-сад». После 1916 года работал в строительном подразделении фирмы «Krupp» в Эссене, где занимался планировкой жилых массивов. В 1919 году открыл архитектурную мастерскую в Базеле, спроектировал кооперативный поселок Фрайдорф (1919-1924 годы) в Муттенце, близ Базеля. В 1926 году опубликовал статью «Новый мир» («Die neue Welt»), в которой отказывался от эстетической составляющей в архитурном проектировании в пользу функционалистского подхода. Конкурсные проекты комплекса Лиги Наций в Женеве (1926-1927 годы) и школы Петерсшуле в Базеле (1927 года; оба - совместно с Х. Виттвером; не реализованы) воплотили в себе идеи радикального модернизма.
В 1927 году Мейер возглавил только что открытое архитектурное отделение Баухауза, затем стал директором Баухауза (1928-1930 годы), где увеличил роль практических занятий и изучения общественных и естественных наук. В 1928 году выиграл конкурс на проект школы Всегерманской федерации профсоюзов в Бернау (1928 год) в стиле модернизма. В том же году опубликовал манифест «Строить» («Bauen»), в котором рассматривал здание как подобие биологической системы, удовлетворяющей духовные и физические потребности человека. В 1928 году один из основателей Международного конгресса современной архитектуры (CIAM).
В 1930-1936 годах в СССР, преподавал в Высшем архитектурно-строительном институте в Москве, работал главным архитектором проектного бюро Гипровтуза, участвовал в архитектурных конкурсах, занимался градостроительными проектами. В 1936 году вернулся в Швейцарию; в 1939 году переехал в Мехико, где руководил Институтом градостроительства и планирования и был директором издательства «La Estampa Méxicana» объединения Мастерской народной графики. В 1949 году вернулся в Швейцарию.
Сочинения:
Строить // Мастера архитектуры об архитектуре. М., 1972;
Как я работаю // Мастера архитектуры об архитектуре. М., 1972.