МЭЙ РОЛЛО
МЭЙ РОЛЛО - американский психолог и психотерапевт, один из основателей гуманистической психологии и идейных лидеров экзистенциальной психологии.
Окончив в 1930 году Оберлин-колледж (штат Огайо), Мэй отправился путешествовать по Европе, в 1932 году принимал участие в семинаре А. Адлера. Вернувшись в США, учился в Объединённой теологической семинарии в Нью-Йорке (1933-1938 годы) под руководством П. Тиллиха.
Два года прослужил пастором Конгрегационной церкви, затем поступил в Институт психиатрии, психоанализа и психологии У. Уайта, в котором позднее преподавал (1948-1974 годы). В 1946 году открыл частную практику. Решающую роль в его становлении как психотерапевта сыграл туберкулёз (Мэй провёл несколько лет на грани смерти).
Мэй стал главным проводником идей европейского экзистенциализма в США, его первая книга «Смысл тревоги» («The meaning of anxiety», 1950 год, русский перевод 2001-го года) была написана под влиянием С. Кьеркегора. Большинство книг Мэя, рассматривающих ключевые проблемы свободы, ценностей, творчества, сознания, насилия, обращены к широкой аудитории.
Сочинения:
Man’s search for himself. N. Y., 1953. N. Y., 2009;
Psychology and the human dilemma. Princeton, 1967;
Love and will. N. Y., 1969;
Freedom and destiny. N. Y., 1981;
My quest for beauty. S. F., 1985;
The cry for myth. N. Y., 1991;
Искусство психологического консультирования. М., 1994;
Мужество творить. М., 2001;
Сила и невинность. М., 2001;
Открытие бытия. М., 2004