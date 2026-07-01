МЭЙ РОЛЛО

МЭЙ РОЛЛО - американский пси­хо­лог и пси­хо­те­ра­певт, один из ос­но­ва­те­лей гу­ма­ни­сти­че­ской пси­хо­ло­гии и идей­ных ли­де­ров эк­зи­стен­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии.

Окон­чив в 1930 году Обер­лин-кол­ледж (штат Огайо), Мэй от­пра­вил­ся пу­те­ше­ст­во­вать по Ев­ро­пе, в 1932 году при­ни­мал уча­стие в се­ми­на­ре А. Ад­ле­ра. Вер­нув­шись в США, учил­ся в Объ­е­ди­нён­ной тео­ло­гической се­ми­на­рии в Нью-Йор­ке (1933-1938 годы) под руководством П. Тил­ли­ха.

Два го­да про­слу­жил пас­то­ром Кон­гре­га­ци­он­ной церк­ви, за­тем по­сту­пил в Институт пси­хи­ат­рии, пси­хо­ана­ли­за и пси­хо­ло­гии У. Уай­та, в ко­то­ром позд­нее пре­по­да­вал (1948-1974 годы). В 1946 году от­крыл ча­ст­ную прак­ти­ку. Ре­шаю­щую роль в его ста­нов­ле­нии как пси­хо­те­ра­пев­та сыг­рал ту­бер­ку­лёз (Мэй про­вёл несколько лет на гра­ни смер­ти).

Мэй стал главным про­вод­ни­ком идей ев­ропейского эк­зи­стен­циа­лиз­ма в США , его пер­вая книга «Смысл тре­во­ги» («The meaning of anxiety», 1950 год, русский перевод 2001-го года) бы­ла на­пи­са­на под влия­ни­ем С. Кьер­ке­го­ра. Боль­шин­ст­во книг Мэя, рас­смат­ри­ваю­щих клю­че­вые про­бле­мы сво­бо­ды, цен­но­стей, твор­че­ст­ва, соз­на­ния, на­си­лия, об­ра­ще­ны к ши­ро­кой ау­ди­то­рии.

Сочинения:

Man’s search for himself. N. Y., 1953. N. Y., 2009;

Psychology and the human dilem­ma. Princeton, 1967;

Love and will. N. Y., 1969;

Freedom and destiny. N. Y., 1981;

My quest for beauty. S. F., 1985;

The cry for myth. N. Y., 1991;

Ис­кус­ст­во пси­хо­ло­ги­че­ско­го кон­суль­ти­ро­ва­ния. М., 1994;

Му­же­ст­во тво­рить. М., 2001;

Си­ла и не­вин­ность. М., 2001;

От­кры­тие бы­тия. М., 2004