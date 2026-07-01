МЭТЬЮРИН ЧАРЛЗ РОБЕРТ

МЭТЬЮРИН ЧАРЛЗ РОБЕРТ - английский пи­са­тель.

По про­ис­хо­ж­де­нию ир­лан­дец. Окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж в Дуб­ли­не (1800 год); в 1803 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки Анг­ли­кан­ской церк­ви, с 1804 года и до кон­ца жиз­ни слу­жил по­мощ­ни­ком на­стоя­те­ля со­бо­ра Святого Пет­ра в Дуб­ли­не. Пер­вые ро­ма­ны Мэтьюрин: «Ро­ко­вая месть, или Се­мья Мон­то­рио» («The fatal revenge, or The family of Montorio», 1807 год), за­слу­жив­ший одоб­ри­тель­ный от­зыв В. Скот­та; «Мо­ло­дой ир­лан­дец» («The wild Irish boy», 1808 год) и «Ми­лез­ский вождь» («The Milesian chief», 1812 год) раз­ви­ва­ли тра­ди­ции го­ти­че­ско­го ро­ма­на: эс­те­ти­ка ужас­но­го со­че­та­лась в них с изо­бра­же­ни­ем ирландских нра­вов, фольк­лор­ны­ми и пат­рио­тическими мо­ти­ва­ми.

Пер­вый ус­пех Мэтьюрину при­нес­ла на­пи­сан­ная бе­лым сти­хом ро­ман­тическая тра­ге­дия «Бер­трам, или За­мок Сент- Аль­доб­ран­да» («Bertram, or The castle of St.Aldobrand», 1813 год, поставлена в 1816 году). Вер­ши­на твор­че­ст­ва Мэтьюрина - ро­ман «Мель­мот-ски­та­лец» («Melmoth the wanderer», 1820 год, русский перевод 1833 года), в ко­то­ром го­тичные эле­мен­ты под­чи­не­ны за­да­че ро­ман­тической ми­фо­ло­ги­за­ции ге­роя-бун­та­ря, а мо­тив до­го­во­ра с дья­во­лом по­зво­ля­ет сбли­зить об­ра­зы Мель­мо­та и Фау­ста.

В ро­ма­не силь­но вы­ра­же­на со­ци­аль­но-кри­тическая тен­ден­ция (осу­ж­де­ние жес­то­ко­го об­ще­ст­ва, об­ре­каю­ще­го ге­роя на ад­ские му­ки). Пе­ре­ве­дён­ный на французский язык в 1821 году ро­ман ока­зал за­мет­ное воз­дей­ст­вие на твор­че­ст­во ро­ман­ти­ков «не­ис­то­вой» шко­лы, в том числе В. Гю­го и Ш. Но­дье, а так­же на ран­не­го О. де Баль­за­ка , раз­вив­ше­го и транс­фор­ми­ро­вав­ше­го сю­жет в фан­та­стической по­вес­ти «Про­щён­ный Мель­мот» (1835 год).

А.С. Пуш­кин на­зы­вал ро­ман Мэтьюрина «ге­ни­аль­ным про­из­ве­де­ни­ем», его вы­со­ко це­ни­ли В.Г. Бе­лин­ский, П.А. Вя­зем­ский. Сре­ди других со­чи­не­ний Мэтьюрина: ро­ман­тические дра­мы «Ма­ну­эль» («Ma­nuel», 1817 год), «Фре­доль­фо» («Fre­dol­fo», 1819 год); пси­хо­ло­гический ро­ман «Жен­щи­ны, или За и про­тив» («Women, or Pour et contre», 1818 год), от­ра­зив­ший влия­ние Ж. де Сталь; ис­то­рический ро­ман «Аль­би­гой­цы» («The Albigenses», 1824 год; пол­ный русский перевод 1835 год).