МЭТЬЮРИН ЧАРЛЗ РОБЕРТ
МЭТЬЮРИН ЧАРЛЗ РОБЕРТ - английский писатель.
По происхождению ирландец. Окончил Тринити-колледж в Дублине (1800 год); в 1803 году рукоположен в священники Англиканской церкви, с 1804 года и до конца жизни служил помощником настоятеля собора Святого Петра в Дублине. Первые романы Мэтьюрин: «Роковая месть, или Семья Монторио» («The fatal revenge, or The family of Montorio», 1807 год), заслуживший одобрительный отзыв В. Скотта; «Молодой ирландец» («The wild Irish boy», 1808 год) и «Милезский вождь» («The Milesian chief», 1812 год) развивали традиции готического романа: эстетика ужасного сочеталась в них с изображением ирландских нравов, фольклорными и патриотическими мотивами.
Первый успех Мэтьюрину принесла написанная белым стихом романтическая трагедия «Бертрам, или Замок Сент- Альдобранда» («Bertram, or The castle of St.Aldobrand», 1813 год, поставлена в 1816 году). Вершина творчества Мэтьюрина - роман «Мельмот-скиталец» («Melmoth the wanderer», 1820 год, русский перевод 1833 года), в котором готичные элементы подчинены задаче романтической мифологизации героя-бунтаря, а мотив договора с дьяволом позволяет сблизить образы Мельмота и Фауста.
В романе сильно выражена социально-критическая тенденция (осуждение жестокого общества, обрекающего героя на адские муки). Переведённый на французский язык в 1821 году роман оказал заметное воздействие на творчество романтиков «неистовой» школы, в том числе В. Гюго и Ш. Нодье, а также на раннего О. де Бальзака, развившего и трансформировавшего сюжет в фантастической повести «Прощённый Мельмот» (1835 год).
А.С. Пушкин называл роман Мэтьюрина «гениальным произведением», его высоко ценили В.Г. Белинский, П.А. Вяземский. Среди других сочинений Мэтьюрина: романтические драмы «Мануэль» («Manuel», 1817 год), «Фредольфо» («Fredolfo», 1819 год); психологический роман «Женщины, или За и против» («Women, or Pour et contre», 1818 год), отразивший влияние Ж. де Сталь; исторический роман «Альбигойцы» («The Albigenses», 1824 год; полный русский перевод 1835 год).