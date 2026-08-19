МЕТРОПОЛИЯ На чтение: 1 минута

Го­су­дар­ст­во, имею­щее ко­ло­нии или иные за­ви­си­мые, обыч­но за­мор­ские, тер­ри­то­рии.

В Древ­ней Гре­ции М. на­зы­ва­лись го­ро­да (см. По­лис ), имев­шие ко­лонии (см. Ко­ло­нии ан­тич­ные ). М. не вла­де­ла свои­ми ко­ло­ния­ми, но по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла им и иг­ра­ла роль тре­тей­ско­го су­дьи в их спо­рах. В эпо­ху ко­лони­аль­ных за­хва­тов М. ста­ли на­зы­вать го­су­дар­ст­ва, вла­дею­щие ко­ло­ния­ми (обыч­но за­мор­ски­ми). По­ли­ти­ко-пра­во­вые фор­мы свя­зей М. с ко­ло­ния­ми мог­ли быть раз­лич­ны­ми (про­тек­то­рат, вас­са­ли­тет и др.), но по су­ще­ст­ву они сво­ди­лись к гос­под­ству М. над за­ви­си­мы­ми ре­гио­на­ми (за­мор­ски­ми тер­ри­то­рия­ми, об­лас­тя­ми, про­вин­ция­ми и т. п.). М. на­зы­ва­ют так­же центр про­вин­ции или об­лас­ти (напр., в Ка­на­де), круп­ный го­род, эко­но­ми­че­ски и куль­тур­но до­ми­нирую­щий в дан­ном ре­гио­не, сто­ли­цу го­су­дар­ст­ва.

Автор статьи: В. Е. Чир­кин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)