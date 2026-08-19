«МЕТРОПОЛЬ»

«Метрополь» — альманах, выпущенный в декабре 1978 методом самиздата. В «М.» вошли литературные произведения 24 авторов, в том числе В. П. Аксенова, Ю. Алешковского, А. М. Арканова, Б. А. Ахмадулиной, А. Г. Битова, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, В. В. Ерофеева, Ф. А. Искандера, Ю. М. Кублановского, С. И. Липкина, И. Л. Лиснянской, Е. А. Попова и др. Оформление — Б. А. Мессерер, Д. Л. Боровский-Бродский, А. Р. Брусиловский. Инициатива создания неподцензурного альманаха принадлежала Ерофееву и Попову. «М.» был издан тиражом 12 экземпляров в Москве как протест против литературной цензуры. Предисловие критиковало «состояние тихого застойного перепуга» отечественной словесности. Авторы требовали публикации сборника в СССР без цензуры и без купюр, угрожая в противном случае опубликовать его за границей, готовили пресс-конференцию. Московское отделение Союза писателей (МО СП) СССР во главе с Ф. Ф. Кузнецовым организовало кампанию критики «М.» и его авторов за очернение советской действительности, порнографические сцены, «эстетизацию уголовщины», пошлость, «богоискательство». Одновременно МО СП вел переговоры о частичной публикации сборника в обмен на отмену его презентации. 19 января 1979 В. Аксенов, Б. Ахмадулина, В. Ерофеев, А. Битов, Е. Попов, Ф. Искандер обратились к Л. И. Брежневу с просьбой «вникнуть в конфликтную ситуацию, возникшую в Московской писательской организации». 22 января 1979 на заседании парткома МО СП инициаторы сборника заявили, что отказываются от пресс-конференции и обещали не переправлять «М.» за границу. Но «Голос Америки» сообщил о том, что сборник уже переправлен и готовится к изданию (вышел в 1979). В. Ерофеев и Е. Попов были исключены из СП СССР. В. Аксенов, С. Липкин и И. Лиснянская вышли из СП СССР в знак солидарности с исключенными. Альманах стал выражением культурной тенденции, которая получила возможность для свободного развития в 1990-е.

Лит. : Ерофеев В. Десять лет спустя // Огонек. 1990. № 37; Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970—1985 гг. М., 1997; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свободы в СССР. М., 2008. А. В. Шубин.