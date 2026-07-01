МЕТРИКА (теория музыки)
В теории музыки, учение о музыкальном метре.
В античности теория музыки делилась на гармонику, ритмику и М. В М. описывались размеры метрич. стихосложения, излагались правила укладывания слов в последовательности муз. длительностей (таково содержание б. ч. трактата «О музыке» Августина). Это значение М. сохраняется и у ср.-век. теоретиков музыки, хотя уже в эллинистич. эпоху М. в связи с постепенным отделением стиха от музыки б. ч. переходит в грамматику. В Новое время М. становится разделом поэтики и оттуда вновь заимствуется теорией музыки как учение о новоевропейском муз. метре – такте. В муз. М. ныне также включается группировка тактов в построения, поэтому М. – начальный раздел учения о классич. муз. формах, рассматривающий их элементарные части до периода включительно (см. Музыкальная форма).