МЕТРИКА (теория музыки)

В тео­рии му­зы­ки, уче­ние о музыкальном мет­ре .

В ан­тич­но­сти тео­рия му­зы­ки де­ли­лась на гар­мо­ни­ку , рит­ми­ку и М. В М. опи­сы­ва­лись раз­ме­ры мет­рич. сти­хо­сло­же­ния, из­ла­га­лись пра­ви­ла ук­ла­ды­ва­ния слов в по­сле­до­ва­тель­но­сти муз. дли­тель­но­стей (та­ко­во со­дер­жа­ние б. ч. трак­та­та «О му­зы­ке» Ав­гу­сти­на). Это зна­че­ние М. со­хра­ня­ет­ся и у ср.-век. тео­ре­ти­ков му­зы­ки, хо­тя уже в эл­ли­ни­стич. эпо­ху М. в свя­зи с по­сте­пен­ным от­де­ле­ни­ем сти­ха от му­зы­ки б. ч. пе­ре­хо­дит в грам­ма­ти­ку. В Но­вое вре­мя М. ста­но­вит­ся раз­де­лом по­эти­ки и от­ту­да вновь за­им­ст­ву­ет­ся тео­ри­ей му­зы­ки как уче­ние о но­во­ев­ро­пей­ском муз. мет­ре – так­те. В муз. М. ны­не так­же вклю­ча­ет­ся груп­пи­ров­ка так­тов в по­строе­ния, по­это­му М. – на­чаль­ный раз­дел уче­ния о клас­сич. муз. фор­мах, рас­смат­ри­ваю­щий их эле­мен­тар­ные час­ти до пе­рио­да вклю­чи­тель­но (см. Му­зы­каль­ная фор­ма ).

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