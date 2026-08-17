МЕТОДИСТЫ

При­вер­жен­цы на­прав­ле­ния в про­тес­тан­тиз­ме , от­де­лив­ше­го­ся в 18 в. от Анг­ли­кан­ской церк­ви.

Ис­то­рия. Ос­но­ва­те­ля­ми ме­то­диз­ма яв­ля­ют­ся бра­тья Джон и Чарльз Уэс­ли, сы­но­вья анг­ли­кан­ско­го свя­щен­ни­ка. Учась и ра­бо­тая в Окс­форд­ском ун-те, Дж. Уэс­ли в кон. 1720-х гг. ор­га­ни­зо­вал «клуб свя­тых», чле­ны ко­то­ро­го ре­гу­ляр­но при­ча­ща­лись, встре­ча­лись для мо­литв, бе­сед на ре­лиг. те­мы. В даль­ней­шем Дж. Уэс­ли (анг­ли­кан­ский свя­щен­ник с 1728) за­ни­мал­ся ак­тив­ной еван­ге­ли­за­тор­ской дея­тель­но­стью: про­по­ве­до­вал в тюрь­мах, до­мах при­зре­ния, под от­кры­тым не­бом; по­свя­тил се­бя де­лам ми­ло­сер­дия и слу­же­нию ближ­ним. Вме­сте со свои­ми по­сле­до­ва­те­ля­ми вы­сту­пал за об­нов­ле­ние в рам­ках Анг­ли­кан­ской церк­ви. По од­ной из вер­сий, иро­нич. про­зви­ще «ме­то­ди­сты» (впер­вые встре­ча­ет­ся в 1732) они по­лу­чи­ли от не­доб­ро­же­ла­те­лей за стрем­ле­ние стро­го со­блю­дать цер­ков­ные об­ря­ды и чёт­ко рас­пре­де­лять вре­мя ме­ж­ду разл. бла­го­чес­ти­вы­ми за­ня­тия­ми и изу­че­ни­ем Биб­лии. Дж. Уэс­ли по-сво­ему ис­тол­ко­вал это про­зви­ще: «Ме­то­дист – это тот, кто жи­вет со­глас­но ме­то­ду, ус­та­нов­лен­но­му в Биб­лии».

Вер­нув­шись из мис­сио­нер­ской по­езд­ки в Сев. Аме­ри­ку (1735–37), Дж. Уэс­ли вслед за сво­им бра­том пе­ре­жил не­кий ду­хов­ный опыт (1738), об­ре­тя уве­рен­ность в том, что Хри­стос спас его. В 1739 бра­тья Уэс­ли, а так­же Дж. Уайт­филд (1714–70) на­ча­ли со­вме­ст­ное слу­же­ние в Бри­сто­ле, со­би­рая на про­по­ве­дях мно­го­ты­сяч­ные тол­пы. Од­на­ко вско­ре Уэс­ли ра­зо­шлись с Уайт­фил­дом, при­дер­жи­вав­шим­ся каль­ви­ни­ст­ских взгля­дов. Дж. Уэс­ли ор­га­ни­зо­вал «об­ще­ст­ва» в Бри­сто­ле (1739) и Лон­до­не (1740), от­ку­да дви­же­ние рас­про­стра­ни­лось в не­боль­шие го­ро­да и сель­ские рай­оны. Пер­во­на­чаль­но «об­ще­ст­ва», раз­де­лён­ные на «клас­сы», за­ду­мы­ва­лись как до­пол­не­ние, а не как за­ме­на ор­га­ни­за­ци­он­ным струк­ту­рам Анг­ли­кан­ской церк­ви. Чле­ны «клас­сов», в ко­то­рых под­дер­жи­ва­лась стро­гая дис­ци­п­ли­на, еже­не­дель­но со­би­ра­лись для со­вме­ст­ной мо­лит­вы и вза­им­но­го ре­лиг. про­све­ще­ния. В «клас­сах» ве­лась под­го­тов­ка про­по­вед­ни­ков из ми­рян. В 1744 на Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны важ­ней­шие ве­ро­учи­тель­ные ос­но­вы уэс­ли­ан­ско­го ме­то­диз­ма.

По­сле от­ка­за анг­ли­кан­ских епи­ско­пов ру­ко­по­ла­гать в свя­щен­ни­че­ский сан при­вер­жен­цев ме­то­ди­ст­ско­го дви­же­ния Дж. Уэс­ли на­чал лич­но по­свя­щать про­по­вед­ни­ков. В 1784 он ру­ко­по­ло­жил двух че­ло­век как свя­щен­ни­ков и на­зна­чил су­пер­ин­тен­дан­та Ме­то­ди­ст­ской церк­ви США – 1-й са­мо­стоя­тель­ной орг-ции М. Англ. М. окон­ча­тель­но от­де­ли­лись от анг­ли­кан­ст­ва и ос­но­ва­ли са­мо­стоя­тель­ную цер­ковь уже по­сле смер­ти Уэс­ли, в 1795. К кон. 18 в. за­вер­ши­лось раз­де­ле­ние по­сле­до­ва­те­лей каль­ви­ни­ст­ской ли­нии Дж. Уайт­фил­да с при­вер­жен­ца­ми уэс­ли­ан­ской тра­ди­ции, ко­то­рая в даль­ней­шем ста­ла пре­об­ла­даю­щей в ме­то­дист­ском дви­же­нии. По­сле мно­го­числ. рас­ко­лов, ха­рак­тер­ных для ис­то­рии ме­то­диз­ма в 19 в., 3 круп­ней­шие брит. ме­то­ди­ст­ские церк­ви: Уэс­ли­ан­ская ме­то­ди­ст­ская, Объ­е­ди­нён­ная ме­то­ди­ст­ская и Пер­во­на­чаль­ная ме­то­ди­ст­ская в 1932 объ­е­ди­ни­лись в Ме­то­ди­ст­скую цер­ковь Ве­ли­ко­бри­та­нии. Каль­ви­ни­ст­ский ме­то­дизм со­хра­нил­ся пре­им. в Уэль­се.

М. тра­ди­ци­он­но при­да­ва­ли боль­шое зна­че­ние ре­ли­ги­оз­но мо­ти­ви­ро­ван­ной со­ци­аль­ной и по­ли­тич. дея­тель­но­сти (в рам­ках Ар­мии спа­се­ния и др. струк­тур). В 19 в. боль­шин­ст­во М. США вы­сту­па­ли за от­ме­ну раб­ст­ва и ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции (в свя­зи со спо­ра­ми по это­му во­про­су в 1844–45 амер. епи­ско­паль­ные М. раз­де­ли­лись на две церк­ви: Се­ве­ра и Юга, вос­со­еди­нив­шие­ся лишь в 1939), бла­го­да­ря че­му ме­то­дизм по­лучил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние сре­ди аф­роа­ме­ри­кан­цев. В 19–20 вв. в ре­зуль­та­те мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти ме­то­ди­ст­ские об­щи­ны поя­ви­лись во мно­гих стра­нах Аф­ри­ки, Океа­нии, Лат. Аме­ри­ки, Азии.

Чис­лен­ность М. в нач. 21 в. со­став­ля­ет св. 60 млн. чел. в бо­лее чем 100 стра­нах ми­ра. Наи­бо­лее ши­ро­ко ме­то­дизм пред­став­лен в США, где про­жи­ва­ют око­ло по­ло­ви­ны его при­вер­жен­цев. Боль­шин­ст­во М. США вхо­дят в Объ­е­ди­нён­ную ме­то­ди­ст­скую цер­ковь, об­ра­зо­ван­ную в 1968 в ре­зуль­та­те слия­ния боль­шо­го чис­ла ме­то­ди­ст­ских ор­га­ни­за­ций. Вто­рой по чис­лен­но­сти в США яв­ля­ет­ся Аф­ри­кан­ская ме­то­ди­ст­ская епи­ско­паль­ная цер­ковь (ос­но­ва­на в 1816). Круп­ные ме­то­ди­ст­ские об­щи­ны име­ют­ся в ЮАР, Ни­ге­рии, Ав­ст­ра­лии, Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­ке Кон­го, на Фи­лип­пи­нах, в Фид­жи. Не ме­нее 400 тыс. М. про­жи­ва­ют в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

В Рос­сии офиц. да­той по­яв­ле­ния ме­то­диз­ма счи­та­ет­ся 1889, ко­гда был об­ра­зо­ван пер­вый при­ход в С.-Пе­тер­бур­ге. В 1909 Ме­то­ди­ст­ская епи­ско­паль­ная цер­ковь в Рос­сии бы­ла при­зна­на офи­ци­аль­но. В ре­зуль­та­те ан­ти­ре­ли­ги­оз­ных кам­па­ний ме­то­дизм в СССР к 1930-м гг. прак­ти­че­ски пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние (в 1940–80-е гг. М. ле­галь­но дей­ст­во­ва­ли на тер­ри­то­рии Эст. ССР). Дея­тель­ность М. в Рос­сии во­зоб­но­ви­лась на ру­бе­же 1980–90-х гг. В 1993 бы­ла соз­да­на Рос. объ­е­ди­нён­ная ме­то­ди­ст­ская цер­ковь, чле­на­ми ко­то­рой со­сто­ят неск. ты­сяч че­ло­век. Она, как и др. ме­то­ди­ст­ские церк­ви, вхо­дит в об­ра­зо­ван­ный в 1881 Все­мир­ный ме­то­ди­ст­ский со­вет, имею­щий кон­суль­та­тив­ный ха­рак­тер. М. ак­тив­но уча­ст­ву­ют в эку­ме­нич. дви­же­нии (см. Эку­ме­низм).

Ме­то­дизм дал тол­чок к по­яв­ле­нию ря­да но­вых про­тес­тант­ских те­че­ний в США (см. Пя­ти­де­сят­ни­ки).

Ве­ро­уче­ние. Дог­ма­ти­ка уэс­ли­ан­ско­го ме­то­диз­ма из­ло­же­на в «25 стать­ях» (1784), на­пи­сан­ных на ос­но­ве анг­ли­кан­ских «39 ста­тей» (окон­ча­тель­ный вид при­ня­ли в 1662), из ко­то­рых ока­за­лись изъ­я­ты как ка­то­лич., так и каль­ви­ни­ст­ские эле­мен­ты – о зна­че­нии ав­то­ри­те­та Церк­ви, о пре­до­пре­де­ле­нии и из­бра­нии к спа­се­нию. В то же вре­мя в «25 стать­ях» со­дер­жит­ся ряд об­ще­хри­сти­ан­ских (ве­ра в Трои­цу, Ии­су­са Хри­ста как Сы­на Бо­жье­го, Спа­си­те­ля и Ис­ку­пи­те­ля) и об­ще­про­тес­тант­ских (вер­хов­ный ав­то­ри­тет Биб­лии, оп­рав­да­ние ве­рой, на­ли­чие 2 та­инств – кре­ще­ния и при­ча­ще­ния) по­ло­же­ний. При­зна­ют­ся Апо­столь­ский и Ни­кео-Кон­стан­ти­но­поль­ский сим­во­лы ве­ры. Наи­бо­лее свое­об­раз­ным в ме­то­диз­ме яв­ля­ет­ся уче­ние о спа­се­нии, сфор­му­ли­ро­ван­ное Дж. Уэс­ли в его мно­го­числ. про­по­ве­дях и со­чи­не­ни­ях. Сле­дуя уче­нию голл. тео­ло­га Я. Ар­ми­ния (см. Ар­ми­ни­ан­ст­во), он ут­вер­ждал, что об­ра­ще­ние че­ло­ве­ка к Хри­сту за­ви­сит от его сво­бод­ной во­ли, а не от из­бра­ния к спа­се­нию, как это пред­по­ла­га­ет каль­ви­низм. При этом пред­ва­ряю­щая бла­годать яв­ля­ет­ся лишь пред­ло­же­ни­ем о спа­се­нии, об­ре­таю­щем дей­ст­ви­тель­ность при со­от­вет­ст­вую­щем от­кли­ке со сто­ро­ны че­ло­ве­ка. Важ­ным по­ло­же­ни­ем этой док­три­ны яв­ля­ет­ся ут­вер­жде­ние Уэс­ли о воз­мож­но­сти пол­но­стью ос­во­бо­дить­ся от гре­ха и дос­тичь уве­рен­но­сти в лич­ном спа­се­нии ещё в зем­ной жиз­ни. М. де­ла­ют так­же осо­бый ак­цент на со­вер­ше­нии до­б­рых дел, ко­то­рые яв­ля­ют­ся пло­да­ми ве­ры и долж­ны сле­до­вать за оп­рав­да­ни­ем ве­рой в ка­че­ст­ве его сви­де­тель­ст­ва. От­сю­да вы­те­ка­ет эти­ка М., ори­ен­ти­ро­ван­ная на ак­тив­ное уча­стие в об­ществ. жиз­ни.

Куль­то­вая прак­ти­ка ме­то­ди­стов близ­ка к анг­ли­кан­ской, но от­ли­ча­ет­ся го­раз­до мень­шей фор­ма­ли­зо­ван­но­стью, ми­ни­ма­ли­за­ци­ей ри­туа­ла, ак­цен­ти­ро­ва­ни­ем вни­ма­ния на про­по­ве­ди, ак­тив­ным уча­сти­ем в бо­го­слу­же­нии ми­рян. Ис­поль­зу­ют­ся сбор­ни­ки цер­ков­ных гим­нов, мно­гие из ко­то­рых со­чи­не­ны Ч. Уэс­ли. Кре­ще­ние (как пра­ви­ло, ок­ро­п­ле­ни­ем) мо­жет со­вер­шать­ся как в дет­ском, так и во взрос­лом воз­рас­те. М. ве­рят в ис­тин­ное при­сут­ст­вие Хри­ста в хле­бе и ви­не во вре­мя та­ин­ст­ва при­ча­ще­ния. У М. име­ют­ся толь­ко 2 сте­пе­ни свя­щен­ст­ва: диа­кон и пре­сви­тер (ста­рей­ши­на). Диа­кон мо­жет про­по­ве­до­вать и кре­стить, пре­сви­тер – так­же и при­ча­щать. Слу­же­ние без ру­ко­по­ло­же­ния не­воз­мож­но, од­на­ко епи­скоп (ес­ли он есть) рас­смат­ри­ва­ет­ся в ка­че­ст­ве пре­сви­те­ра, вы­пол­няю­ще­го адм. функ­ции по управ­ле­нию цер­ков­ной ор­га­ни­за­ци­ей.

Автор статьи: М. С. Стец­ке­вич.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)