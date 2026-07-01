МЕТНЕР
Деятели российской художественной культуры, братья.
Их родители – преим. нем. происхождения; предки со стороны матери (представители семей Гебхард и Гедике) жили в России с кон. 18 – нач. 19 вв., многие из них были музыкантами. Николай Карлович [24.12.1879(5.1.1880), Москва – 13.11.1951, Лондон], композитор и пианист. Один из крупнейших авторов рус. фп. музыки 1-й пол. 20 в. В 1900 окончил Моск. конс. как пианист (учился у А. И. Галли, П. А. Пабста, В. И. Сафонова). Композиции специально не обучался. Концертировал в России и (с 1904) за рубежом, исполняя сочинения Л. ван Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, П. И. Чайковского и собственные. С 1906 давал ежегодные авторские концерты. В 1900-е гг. работал в частной муз. школе Л. Э. Конюса, в Елизаветинском ин-те; один из основателей Народной конс. (1906). Чл. совета Рос. муз. изд-ва, основанного С. А. Кусевицким. В 1909–10, 1915–21 проф. Моск. конс., среди учеников – Н. В. Штембер, Н. И. Сизов, П. И. Васильев, Л. Г. Лукомский, А. В. Шацкес. Ок. 1909 познакомился с С. В. Рахманиновым, который высоко ценил его как музыканта и поддерживал в годы эмиграции (содействовал организации концертных турне по США и др.). В 1921 М. уехал за границу, выступал в Германии, Польше [в 1922 в Варшаве исполнил свой 1-й фп. концерт (соч. 1918) с оркестром под упр. Э. Млынарского], Швейцарии, Италии, Франции, Великобритании, в 1924–25 и 1929–30 – в Сев. Америке (здесь играл свой 1-й фп. концерт под упр. Л. Стоковского, Ф. Стока, Ф. Райнера, О. С. Габриловича). В 1927 гастролировал в СССР, дал 13 авторских концертов в разных городах, впервые в Москве исполнил свой 2-й фп. концерт (соч. 1927, посвящён Рахманинову) с оркестром под упр. брата – А. К. Метнера. С 1935 жил в Великобритании, где активно концертировал в 1935–37; в 1944 в концерте Королевского филармонич. об-ва в Альберт-холле впервые сыграл свой 3-й фп. концерт (Концерт- баллада, соч. 1943) под упр. А. Боулта. Последнее крупное сочинение – Фп. квинтет (1948; в 1950 записан на грампластинку при участии автора).
М. – композитору и пианисту свойственны взыскательность вкуса, чувство худож. меры, внешняя сдержанность выражения, самоуглублённость. Стиль его произведений – оригинальное преломление традиций позднего нем. романтизма и рус. музыки кон. 19 в. – почти не эволюционировал. Его сочинениям присущи мастерство муз. формы (по словам С. И. Танеева, «Метнер родился уже с сонатной формой»), богатство контрапунктич. фп. фактуры, графичность рисунка (на первом плане – мелодич. начало), приглушённость колорита, «кинетическая напряжённость» (по определению Н. Я. Мясковского). Осн. область творчества – камерная музыка для фп. и с участием фп. Среди сочинений (опубл. 61 опус): для фп. – 3 концерта, св. 13 сонат (Сонатная триада, 1904–07, Соната-сказка, 1911, Соната-баллада, 1914, Романтическая соната, 1930, «Грозовая» соната, 1931, Соната-идиллия, 1937, и др.), «Забытые мотивы» (1918–20; 1-я тетрадь включает Сонату-воспоминание; 2-я тетрадь под назв. «Лирические мотивы»; 3-я тетрадь – «Танцевальные мотивы»), 10 опусов «сказок» (М. – создатель этой жанровой разновидности инструментальной миниатюры); для скрипки и фп. – 3 сонаты (1910; 1925; Эпическая соната, 1938); романсы на слова И. В. Гёте, Ф. Ницше, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева и др.
Большая часть грамзаписей сочинений М. с участием автора сделана после 1946; в 1950 записан ряд песен М. в исполнении Э. Шварцкопф и автора.
Автор кн. «Муза и мода» (1935); его заметки собраны в кн. «Повседневная работа пианиста и композитора» (1963; 2-е изд., 1979).
Эмилий Карлович (лит. псевд. Вольфинг и др.) (1872, Москва – в ночь с 10 на 11.7.1936, Пильниц, близ Дрездена), философ, искусствовед, публицист. Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1898). С сер. 1890-х гг. работал как муз. критик. Был близок символистам. В 1900-х гг. зав. муз. отделом ж. «Золотое руно». В 1910 организовал при участии А. Белого изд-во «Мусагет», редактор издававшегося там ж. «Труды и дни». С 1914 жил в Цюрихе. Его осн. статьи собраны в кн. «Модернизм и музыка» (1912).
Александр Карлович [30.5(11.6). 1877, Москва – 26.11.1961, там же], альтист, скрипач, дирижёр, педагог, композитор, засл. арт. РСФСР (1935). Учился в Моск. конс. по классу скрипки И. В. Гржимали (1892–98). В 1902 окончил Муз.-драматич. уч-ще Моск. филармонич. об-ва, где занимался у Викт. С. Калинникова, Г. Э. Конюса (композиция), В. Кеса (скрипка, дирижирование); преподавал там же (до 1907). Играл в оркестрах (в т. ч. в 1902–11 концертмейстер Симфонической капеллы), с 1908 выступал как дирижёр. Преподавал в Синодальном уч-ще церковного пения (в 1903–1914 вёл классы скрипки и альта), Народной конс. (с 1906; один из её основателей), Муз. техникуме при Моск. конс. (1924–31); в 1932–55 руководитель оркестрового класса Моск. конс. Дирижировал симфонич. концертами оркестра Всесоюзного радио, Большого театра. С 1919 дирижёр, в 1920–30 гл. дирижёр и зав. муз. частью Камерного театра, автор музыки к спектаклям.
Двоюродный брат М. – А. Ф. Гедике.
Сочинения:
Метнер Н. К. Письма. М., 1973.
Дополнительная литература:
Яковлев В.Н. К. Метнер. М., 1927;
Holt R. Medtner and his music. L., 1948;
N. Medtner: a tribute to his art and personality / Ed. R. Holt. L., 1955;
Pinsonneault B. N. Medtner: pianiste, compositeur. Montreal, 1956;
Васильев П.И. Фортепианные сонаты Метнера. М., 1962;
Долинская Е.Б. Н. Метнер. М., 1966;
Swan A.J. Das Leben N. Medtners // Musik des Ostens. Kassel, 1967. Bd 4;
Н. К. Метнер. Воспоминания, статьи, материалы. М., 1981;
Зетель И. Н. К. Метнер – пианист. М., 1981;
Flamm C. Der russische Komponist N. Metner. B., 1995.