МЕТНЕР

Дея­те­ли российской ху­дожественной куль­ту­ры, бра­тья.

Их ро­ди­те­ли – преим. нем. про­ис­хо­ж­де­ния; пред­ки со сто­ро­ны ма­те­ри (пред­ста­ви­те­ли се­мей Геб­хард и Ге­ди­ке) жи­ли в Рос­сии с кон. 18 – нач. 19 вв., мно­гие из них бы­ли му­зы­кан­та­ми. Ни­ко­лай Кар­ло­вич [24.12.1879(5.1.1880), Мо­ск­ва – 13.11.1951, Лон­дон], ком­по­зи­тор и пиа­нист. Один из круп­ней­ших ав­то­ров рус. фп. му­зы­ки 1-й пол. 20 в. В 1900 окон­чил Моск. конс. как пиа­нист (учил­ся у А. И. Гал­ли, П. А. Паб­ста, В. И. Са­фо­но­ва). Ком­по­зи­ции спе­ци­аль­но не обу­чал­ся. Кон­цер­ти­ро­вал в Рос­сии и (с 1904) за ру­бе­жом, ис­пол­няя со­чи­не­ния Л. ван Бет­хо­ве­на , Р. Шу­ма­на, Ф. Шо­пе­на, П. И. Чай­ков­ско­го и соб­ст­вен­ные. С 1906 да­вал еже­год­ные ав­тор­ские кон­цер­ты. В 1900-е гг. ра­бо­тал в част­ной муз. шко­ле Л. Э. Ко­ню­са, в Ели­за­ве­тин­ском ин-те; один из ос­но­ва­те­лей На­род­ной конс. (1906). Чл. со­ве­та Рос. муз. изд-ва, ос­но­ван­но­го С. А. Ку­се­виц­ким. В 1909–10, 1915–21 проф. Моск. конс., сре­ди уче­ни­ков – Н. В. Штем­бер, Н. И. Си­зов, П. И. Ва­силь­ев, Л. Г. Лу­ком­ский, А. В. Шац­кес. Ок. 1909 по­зна­ко­мил­ся с С. В. Рах­ма­ни­но­вым, ко­то­рый вы­со­ко це­нил его как му­зы­кан­та и под­дер­жи­вал в го­ды эмиг­ра­ции (со­дей­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции кон­церт­ных тур­не по США и др.). В 1921 М. уе­хал за гра­ни­цу, вы­сту­пал в Гер­ма­нии, Поль­ше [в 1922 в Вар­ша­ве ис­пол­нил свой 1-й фп. кон­церт (соч. 1918) с оркестром под упр. Э. Млы­нар­ско­го], Швей­ца­рии, Ита­лии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1924–25 и 1929–30 – в Сев. Аме­ри­ке (здесь иг­рал свой 1-й фп. кон­церт под упр. Л. Сто­ков­ско­го, Ф. Сто­ка, Ф. Рай­не­ра, О. С. Габ­ри­ло­ви­ча). В 1927 га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР, дал 13 ав­тор­ских кон­цер­тов в раз­ных го­ро­дах, впер­вые в Мо­ск­ве ис­пол­нил свой 2-й фп. кон­церт (соч. 1927, по­свя­щён Рах­ма­ни­но­ву) с ор­ке­ст­ром под упр. бра­та – А. К. Мет­не­ра. С 1935 жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, где ак­тив­но кон­цер­ти­ро­вал в 1935–37; в 1944 в кон­цер­те Ко­ро­лев­ско­го фи­лар­мо­нич. об-ва в Аль­берт-хол­ле впер­вые сыг­рал свой 3-й фп. кон­церт (Кон­церт- бал­ла­да, соч. 1943) под упр. А. Бо­ул­та. По­след­нее круп­ное со­чи­не­ние – Фп. квин­тет (1948; в 1950 за­пи­сан на грам­пла­стин­ку при уча­стии ав­то­ра).

М. – ком­по­зи­то­ру и пиа­ни­сту свой­ст­вен­ны взы­ска­тель­ность вку­са, чув­ст­во ху­дож. ме­ры, внеш­няя сдер­жан­ность вы­ра­же­ния, са­мо­уг­луб­лён­ность. Стиль его про­из­ве­де­ний – ори­ги­наль­ное пре­лом­ле­ние тра­ди­ций позд­не­го нем. ро­ман­тиз­ма и рус. му­зы­ки кон. 19 в. – поч­ти не эво­лю­цио­ни­ро­вал. Его со­чи­не­ни­ям при­су­щи мас­тер­ст­во муз. фор­мы (по сло­вам С. И. Та­нее­ва, «Мет­нер ро­дил­ся уже с со­нат­ной фор­мой»), бо­гат­ст­во кон­тра­пунк­тич. фп. фак­ту­ры, гра­фич­ность ри­сун­ка (на пер­вом пла­не – ме­ло­дич. на­ча­ло), при­глу­шён­ность ко­ло­ри­та, «ки­не­ти­че­ская на­пря­жён­ность» (по оп­ре­де­ле­нию Н. Я. Мяс­ков­ско­го). Осн. об­ласть твор­че­ст­ва – ка­мер­ная му­зы­ка для фп. и с уча­сти­ем фп. Сре­ди со­чи­не­ний (опубл. 61 опус): для фп. – 3 кон­цер­та, св. 13 со­нат (Со­нат­ная триа­да, 1904–07, Со­на­та-сказ­ка, 1911, Со­на­та-бал­ла­да, 1914, Ро­ман­ти­че­ская со­на­та, 1930, «Гро­зо­вая» со­на­та, 1931, Со­на­та-идил­лия, 1937, и др.), «За­бы­тые мо­ти­вы» (1918–20; 1-я тет­радь вклю­ча­ет Со­на­ту-вос­по­ми­на­ние; 2-я тет­радь под назв. «Ли­ри­че­ские мо­ти­вы»; 3-я тет­радь – «Тан­це­валь­ные мо­ти­вы»), 10 опу­сов «ска­зок» (М. – соз­да­тель этой жан­ро­вой раз­но­вид­но­сти ин­ст­ру­мен­таль­ной ми­ниа­тю­ры); для скрип­ки и фп. – 3 со­на­ты (1910; 1925; Эпи­чес­кая со­на­та, 1938); ро­ман­сы на сло­ва И. В. Гё­те , Ф. Ниц­ше, А. С. Пуш­ки­на, Ф. И. Тют­че­ва и др.

Боль­шая часть грам­за­пи­сей со­чи­не­ний М. с уча­сти­ем ав­то­ра сде­ла­на по­сле 1946; в 1950 за­пи­сан ряд пе­сен М. в ис­пол­не­нии Э. Шварц­копф и ав­то­ра.

Ав­тор кн. «Му­за и мо­да» (1935); его за­мет­ки со­б­ра­ны в кн. «По­все­днев­ная ра­бо­та пиа­ни­ста и ком­по­зи­то­ра» (1963; 2-е изд., 1979).

Эми­лий Кар­ло­вич (лит. псевд. Воль­финг и др.) (1872, Мо­ск­ва – в ночь с 10 на 11.7.1936, Пиль­ниц, близ Дрез­де­на), фи­ло­соф, ис­кус­ст­во­вед, пуб­ли­цист. Окон­чил юри­дич. ф-т Моск. ун-та (1898). С сер. 1890-х гг. ра­бо­тал как муз. кри­тик. Был бли­зок сим­во­ли­стам. В 1900-х гг. зав. муз. от­де­лом ж. «Зо­ло­тое ру­но». В 1910 ор­га­ни­зо­вал при уча­стии А. Белого изд-во «Му­са­гет», ре­дак­тор из­да­вав­ше­го­ся там ж. «Тру­ды и дни». С 1914 жил в Цю­ри­хе. Его осн. ста­тьи со­б­ра­ны в кн. «Мо­дер­низм и му­зы­ка» (1912).

Алек­сандр Кар­ло­вич [30.5(11.6). 1877, Мо­ск­ва – 26.11.1961, там же], аль­тист, скри­пач, ди­ри­жёр, пе­да­гог, ком­по­зи­тор, засл. арт. РСФСР (1935). Учил­ся в Моск. конс. по клас­су скрип­ки И. В. Гржи­ма­ли (1892–98). В 1902 окон­чил Муз.-дра­ма­тич. уч-ще Моск. фи­лар­мо­нич. об-ва, где за­ни­мал­ся у Викт. С. Ка­лин­ни­ко­ва, Г. Э. Ко­ню­са (ком­по­зи­ция), В. Ке­са (скрип­ка, ди­ри­жи­ро­ва­ние); пре­по­да­вал там же (до 1907). Иг­рал в ор­ке­ст­рах (в т. ч. в 1902–11 кон­церт­мей­стер Сим­фо­ни­че­ской ка­пел­лы), с 1908 вы­сту­пал как ди­ри­жёр. Пре­по­да­вал в Си­но­даль­ном уч-ще цер­ков­но­го пе­ния (в 1903–1914 вёл клас­сы скрип­ки и аль­та), На­род­ной конс. (с 1906; один из её ос­но­ва­те­лей), Муз. тех­ни­ку­ме при Моск. конс. (1924–31); в 1932–55 ру­ко­во­ди­тель ор­ке­ст­ро­во­го клас­са Моск. конс. Ди­ри­жи­ро­вал сим­фо­нич. кон­цер­та­ми ор­ке­ст­ра Все­со­юз­но­го ра­дио, Боль­шо­го те­ат­ра. С 1919 ди­ри­жёр, в 1920–30 гл. ди­ри­жёр и зав. муз. ча­стью Ка­мер­но­го те­ат­ра, ав­тор му­зы­ки к спек­так­лям.

Двою­род­ный брат М. – А. Ф. Ге­ди­ке.

Сочинения:

Мет­нер Н. К. Пись­ма. М., 1973.

Дополнительная литература:

Яков­лев В.Н. К. Мет­нер. М., 1927;

Holt R. Medtner and his music. L., 1948;

N. Medt­ner: a tribute to his art and persona­lity / Ed. R. Holt. L., 1955;

Pin­son­neault B. N. Medtner: pianiste, compositeur. Montreal, 1956;

Ва­силь­ев П.И. Фор­те­пи­ан­ные со­на­ты Мет­не­ра. М., 1962;

До­лин­ская Е.Б. Н. Мет­нер. М., 1966;

Swan A.J. Das Leben N. Medt­ners // Musik des Ostens. Kassel, 1967. Bd 4;

Н. К. Мет­нер. Вос­по­ми­на­ния, ста­тьи, ма­те­риа­лы. М., 1981;

Зе­тель И. Н. К. Мет­нер – пиа­нист. М., 1981;

Flamm C. Der russische Kom­ponist N. Metner. B., 1995.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)