МЕТЛИН Николай Фёдорович

Российский во­енно- морской и государственный дея­тель, адмирал (1858).

Дво­ря­нин. Окон­чил Мор. ка­дет­ский кор­пус (1821). На во­ен. служ­бе с 1821. В 1821–29 слу­жил на ко­раб­лях Балт. фло­та: фре­га­тах «Диа­на», «Еле­на», ли­ней­ном ко­раб­ле «Царь Кон­стан­тин» и др. С 1829 на Чер­но­мор­ском фло­те (ЧФ), уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1828–29 , от­ли­чил­ся при штур­ме тур. кре­по­сти Ми­дия 13(25).8.1829. В 1830–1838 ком. шху­ны «Го­нец», лю­ге­ра «Ши­ро­кий», бри­гов «Те­ле­мак» и «Фе­ми­стокл». В пе­ри­од гражд. вой­ны в Гре­ции 1831–32, воз­глав­ляя эки­паж лю­ге­ра «Ши­ро­кий», на­хо­дил­ся в со­ставе груп­пы рос. ко­раб­лей в Сре­ди­зем­ном м. и уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных вы­сту­п­ле­ний на о. Ид­ра и в кре­по­сти Па­рос. Уча­ст­ник Кав­каз­ской вой­ны 1817–64 ; ко­ман­дуя ли­ней­ным ко­раб­лём «Гав­ри­ил» (1840–49), а за­тем от­ря­дом ко­раб­лей ЧФ (1850–51), осу­ще­ст­в­лял бло­ка­ду вост. по­бе­ре­жья Чёр­но­го мо­ря. Обер-ин­тен­дант ЧФ и пор­тов (1852–56, и. д. с 1851). Уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853–56, и. д. нач. шта­ба гл. ко­ман­ди­ра ЧФ (с со­хра­не­ни­ем обя­зан­но­стей обер-ин­тен­дан­та; 1854–1855). Ор­га­ни­зо­вал снаб­же­ние оса­ж­дён­ных рос. войск в хо­де Cе­вас­то­поль­ской обо­ро­ны 1854–55. Ни­ко­ла­ев­ский во­ен. гу­бер­на­тор и за­ве­дую­щий мор. ча­стью в г. Ни­ко­ла­ев, с под­чи­не­ни­ем ему Ду­най­ской во­ен. фло­ти­лии (1855–56). Чл. Ад­ми­рал­тейств-со­ве­та (с 1856). Управ­ляю­щий Мор­ским ми­ни­стер­ст­вом (1857–60), один из раз­ра­бот­чи­ков мор­ских ре­форм 1850–60-х гг. Чл. Гос. со­ве­та (с 1860).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1839), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1865, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1870), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1874), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1883) и др.

Автор статьи: С. Л. Таш­лы­ков.