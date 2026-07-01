МЕТЕЛЛ НУМИДИЙСКИЙ
Римский полководец и государственный деятель.
Приверженец оптиматов. Происходил из знатного и богатого плебейского рода Цецилиев, отличался умом, образованностью, славился как оратор (о чём пишут Цицерон и писатель Авл Геллий). Прошёл традиционную для рим. знати карьеру: претор в 112, пропретор, консул в 109, проконсул Нумидии в 108–107 (отсюда его когномен – прозвище), цензор в 102. Во время своего консульства был направлен в Африку на войну с Югуртой. Античные авторы (Саллюстий и др.) характеризуют М. Н. как честного, неподкупного, талантливого военачальника; сменив солдат разложившейся армии новым набором и достойно оснастив его, М. Н. наладил воинскую дисциплину, назначил своими легатами профессионалов Г. Мария и П. Рутилия. Благодаря воинскому мастерству, умению распознать нрав и повадки противника сумел овладеть нумидийскими городами Вага, Сикка, Зама, Тала, но ему не удалось воспрепятствовать участию и победе в консульских выборах на 107 Г. Мария, в результате чего М. Н. был смещён с командования. В 106 был удостоен триумфа. Активный противник популяров, в 100 неудачно выступил против аграрного закона Апулея Сатурнина и был вынужден удалиться в добровольное изгнание на о. Родос, откуда вернулся в 99 до н. э.
Автор статьи: И. Л. Маяк.