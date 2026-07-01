МЕТЕЛЛ НУМИДИЙСКИЙ

Римский пол­ко­во­дец и государственный дея­тель.

При­вер­же­нец оп­ти­ма­тов. Про­ис­хо­дил из знат­но­го и бо­га­то­го пле­бей­ско­го ро­да Це­ци­ли­ев, от­ли­чал­ся умом, об­ра­зо­ван­но­стью, сла­вил­ся как ора­тор (о чём пи­шут Ци­це­рон и пи­са­тель Авл Гел­лий ). Про­шёл тра­ди­ци­он­ную для рим. зна­ти карь­е­ру: пре­тор в 112, про­пре­тор, кон­сул в 109, про­кон­сул Ну­ми­дии в 108–107 (от­сю­да его ког­но­мен – про­зви­ще), цен­зор в 102. Во вре­мя сво­его кон­суль­ст­ва был на­прав­лен в Аф­ри­ку на вой­ну с Югур­той . Ан­тич­ные ав­то­ры (Сал­лю­стий и др.) ха­рак­те­ри­зу­ют М. Н. как че­ст­но­го, не­под­куп­но­го, та­лант­ли­во­го вое­на­чаль­ни­ка; сме­нив сол­дат раз­ло­жив­шей­ся ар­мии но­вым на­бо­ром и дос­той­но ос­на­стив его, М. Н. на­ла­дил во­ин­скую дис­ци­п­ли­ну, на­зна­чил свои­ми ле­га­та­ми про­фес­сио­на­лов Г. Ма­рия и П. Ру­ти­лия. Бла­го­да­ря во­ин­ско­му мас­тер­ст­ву, уме­нию рас­по­знать нрав и по­вад­ки про­тив­ни­ка су­мел ов­ла­деть ну­ми­дий­ски­ми го­ро­да­ми Ва­га, Сик­ка, За­ма, Та­ла, но ему не уда­лось вос­пре­пят­ство­вать уча­стию и по­бе­де в кон­суль­ских вы­бо­рах на 107 Г. Ма­рия, в ре­зуль­та­те че­го М. Н. был сме­щён с ко­ман­до­ва­ния. В 106 был удо­сто­ен три­ум­фа . Ак­тив­ный про­тив­ник по­пу­ля­ров, в 100 не­удач­но вы­сту­пил про­тив аг­рар­но­го за­ко­на Апу­лея Са­тур­ни­на и был вы­ну­ж­ден уда­лить­ся в доб­ро­воль­ное из­гна­ние на о. Ро­дос, от­ку­да вер­нул­ся в 99 до н. э.

Автор статьи: И. Л. Ма­як.