МЕТАЛЛОВ Василий Михайлович
Российский историк церковного пения, палеограф, композитор, протоиерей.
Сын сельского священника. До 1884 учился в Моск. духовной академии. В том же году рукоположен в сан священника с назначением в Михаило-Архангельскую церковь с. Липовка Царицынского уезда, в 1886 переведён в Казанскую церковь с. Рыбное Камышинского уезда. Познакомившись с протоиереем Д. В. Разумовским, занялся изучением рус. церковного пения. В 1890–95 преподавал церковное пение в Саратовской духовной семинарии. С 1895 в Москве, служил в церкви Св. Василия Кесарийского, преподавал в моск. Синодальном уч-ще церковного пения (до 1906 – дидактику, до 1910 – церковное пение). В 1901–26 проф. Моск. конс. (кафедра истории и теории церковного пения). В 1914 защитил дис. «Богослужебное пение русской церкви в период домонгольский» (изд. в 1908, 1912). С 1915 настоятель собора Казанской иконы Божией Матери на Красной пл. в Москве. В том же году по распоряжению митрополита Московского Макария ему было поручено наблюдение за церковными хорами. Преподавал в Моск. археологич. ин-те (церковно-певческая палеография), в ГАХН, состоял членом ряда обществ. Исследовал историю и теорию др.-рус. церковного пения, знаменную семейографию. Осн. труды: «Очерк истории православного церковного пения в России» (1893, 4-е изд., 1915); «Азбука крюкового пения» (1899); «Осмогласие знаменного распева» (1899). Гармонизовал ряд распевов (принципы гармонизации изложены им в кн. «Строгий стиль гармонии», 1897), создал неск. оригинальных духовных композиций.