МЕТАЛЛОВ Василий Михайлович

Российский ис­то­рик цер­ков­но­го пе­ния, па­лео­граф , ком­по­зи­тор, про­тои­е­рей.

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка. До 1884 учил­ся в Моск. ду­хов­ной ака­де­мии. В том же го­ду ру­ко­по­ло­жен в сан свя­щен­ни­ка с на­зна­че­ни­ем в Ми­хаи­ло-Ар­хан­гель­скую цер­ковь с. Ли­пов­ка Ца­ри­цын­ско­го уез­да, в 1886 пе­ре­ве­дён в Ка­зан­скую цер­ковь с. Рыб­ное Ка­мы­шин­ско­го уез­да. По­зна­ко­мив­шись с про­тои­е­ре­ем Д. В. Ра­зу­мов­ским, за­нял­ся изу­че­ни­ем рус. цер­ков­но­го пе­ния. В 1890–95 пре­по­да­вал цер­ков­ное пе­ние в Са­ра­тов­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. С 1895 в Мо­ск­ве, слу­жил в церк­ви Св. Ва­си­лия Ке­са­рий­ско­го, пре­по­да­вал в моск. Си­но­даль­ном уч-ще цер­ков­но­го пе­ния (до 1906 – ди­дак­ти­ку, до 1910 – цер­ков­ное пе­ние). В 1901–26 проф. Моск. конс. (ка­фед­ра ис­то­рии и тео­рии цер­ков­но­го пе­ния). В 1914 за­щи­тил дис. «Бо­го­слу­жеб­ное пе­ние рус­ской церк­ви в пе­ри­од до­мон­голь­ский» (изд. в 1908, 1912). С 1915 на­стоя­тель со­бо­ра Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри на Крас­ной пл. в Мо­ск­ве. В том же го­ду по рас­по­ря­же­нию митрополита Мо­с­ков­ско­го Ма­ка­рия ему бы­ло по­ру­че­но на­блю­де­ние за цер­ков­ны­ми хо­ра­ми. Пре­по­да­вал в Моск. ар­хео­ло­гич. ин-те (цер­ков­но-пев­чес­кая па­лео­гра­фия), в ГАХН, со­сто­ял чле­ном ря­да об­ществ. Ис­сле­до­вал ис­то­рию и тео­рию др.-рус. цер­ков­но­го пе­ния, зна­мен­ную се­мейо­гра­фию. Осн. тру­ды: «Очерк ис­то­рии пра­во­слав­но­го цер­ков­но­го пе­ния в Рос­сии» (1893, 4-е изд., 1915); «Аз­бу­ка крю­ко­во­го пе­ния» (1899); «Ос­мо­гла­сие зна­мен­но­го рас­пе­ва» (1899). Гар­мо­ни­зо­вал ряд рас­пе­вов (прин­ци­пы гар­мо­ни­за­ции из­ло­же­ны им в кн. «Стро­гий стиль гар­мо­нии», 1897), соз­дал неск. ори­ги­наль­ных ду­хов­ных ком­по­зи­ций.