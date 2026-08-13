МЕСТР ЖОЗЕФ МАРИ ДЕ
Местр (фр. Maistre), Жозеф Мари де (01.04.1753, Шамбери — 26.02.1821, Турин) — граф, французский писатель, философ, политический деятель. Происходил из семьи магистратов Сардинии и Пьемонта королевства, отец — председатель Сената Савойи. Учился в иезуитском коллеже, затем изучал право в университете Турина (1769—1771). В 1772 защитил диссертацию «Разделение властей между римским понтификатом и гражданской властью». Вернувшись в Шамбери, в 1774 начал работу при Савойском сенате, в 1788 стал сенатором. Находясь под влиянием философии Просвещения и физиократов, приобрел репутацию «просвещенного консерватора». С одной стороны, был сторонником либеральных реформ с опорой на признание общественного договора, призывал перестроить юридическую систему на основе разума. С другой — находился под сильным влиянием консервативных и католических мыслителей, защищал иезуитов, выступал приверженцем умеренной монархии. Член масонской ложи «Trois Mortiers» (1774). Поначалу принял идеи Французской революции XVIII в., однако, когда во Франции монархия оказалась под угрозой, перешел на контрреволюционные позиции. После вторжения французских войск в Савойю в 1792 находился в эмиграции в Швейцарии (1793—1797). В книге «Рассуждения о Франции» (Considerations sur la France, 1796, русский перевод 1997), принесшей ему известность, отстаивал провиденционалистскую концепцию истории, рассматривал революцию как наказание для Франции, утверждал, что возврат к прошлому невозможен. После пребывания в Турине (1797—1798) и Венеции (1798—1799), по приглашению герцога Савойского Карла Эммануила IV обосновался в Сардинском королевстве (1799—1802), был назначен канцлером (1800). В 1803—1817 — полномочный посол в Санкт-Петербурге. Оказал большое влияние на становление русского консерватизма, негативно оценивал влияние Франции на Россию, призывал к борьбе с галломанией, посещал заседания «Беседы любителей русского слова», одобрял миссионерскую деятельность иезуитов. Трактаты М. читали Александр I и его окружение, М. предлагали перейти на русскую службу, однако он ответил отказом. В 1817 вернулся в Сардинию, был назначен канцлером и государственным министром, членом Королевской академии наук. Религиозный мыслитель, легитимист-ультрамонтан, М. выступал за сильную государственную власть, защищал божественное происхождение власти в противовес концепции общественного договора, полагал, что не существует абстрактного «человека»: личность должна быть подчинена обществу и власти, а не наоборот. Полагал естественным неравенство между людьми и верховенство дворянства, отстаивал важнейшую роль социальных иерархий. М. противопоставлял идеалам Просвещения веру и традиции, критиковал рационализм и эмпиризм как ведущие к индивидуализму и атеизму, негативно относился к протестантам и янсенистам. М. полагал, что прочны только те институты, которые имеют религиозную основу, видел в религии инструмент сплочения политического организма. Считается одним из основоположников консерватизма.
Соч.: Œuvres completes. 14 vol. Lyon, 1884—1886; Письма Ж. де Местра из Петербурга в Сардинию. 1814—1817 // Русский архив. 1912. № 2; Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. Т. 29/30. М., 1937; Петербургские письма. СПб., 1995; Рассуждения о Франции. М., 1997; Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998; Сочинения. Четыре неизданные главы о России. Письма русскому дворянину об испанской инквизиции. СПб., 2007; Религия и нравы русских. СПб., 2010.
Лит.: Margerie A. de. Le Comte Joseph de Maistre: sa vie, ses ecrits, ses doctrines, avec des documents inedits. Paris, 1882; Latreille C. Joseph de Maistre et la papaute. Paris, 1906; Goyau G. La pensee religieuse de Joseph de Maistre, d’apres des documents inedits. Paris, 1921; Holdsworth F. Joseph de Maistre et l’Angleterre. Paris, 1935; Gignoux C. J. Joseph de Maistre: prophete du passe, historien de l’avenir. Paris, 1963; Triomphe R. Joseph de Maistre: etude sur la vie et sur la doctrine d’un materialiste mystique. Geneve, 1968; Alibert J. Joseph de Maistre: Etat et religion. Paris, 1990; Maistre H. de. Joseph de Maistre. Paris, 1990; Bradley O. A Modern Maistre: The Social and Political Thought of Joseph de Maistre. University of Nebraska Press, 1999; Joseph de Maistre’s Life, Thought and Influence: Selected Studies / Ed. by R. A. Lebrun. Montreal, 2001; Pranchere J.-Y. L’autorite contre les Lumieres: la philosophie de Joseph de Maistre. Geneve, 2004; Joseph de Maistre / Dossier concu et dirige par Ph. Barthelet. Lausanne, 2005; Дегтярева М. И. Жозеф де Местр и его русские «собеседники»: опыт философской биографии и интеллектуальные связи в России. Пермь, 2007; Пикуль Д. Л. Философия государства и права Жозефа де Местра. М., 2008; Froidefont M. Theologie de Joseph de Maistre. Paris, 2010; Актуальность Жозефа де Местра: Материалы российско-французской конференции. М., 2012; Armenteros C. L’idee francaise de l’histoire: Joseph de Maistre et sa posterite, 1794—1854. Paris, 2018; Ростиславлев Д. А. Политические воззрения Жозефа де Местра. М., 2019. Д. Ю. Бовыкин.