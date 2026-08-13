МЕСТР ЖОЗЕФ МАРИ ДЕ

Местр ( фр . Maistre), Жозеф Мари де (01.04.1753, Шамбери — 26.02.1821, Турин) — граф, французский писатель, философ, политический деятель. Происходил из семьи магистратов Сардинии и Пьемонта королевства , отец — председатель Сената Савойи. Учился в иезуитском коллеже, затем изучал право в университете Турина (1769—1771). В 1772 защитил диссертацию «Разделение властей между римским понтификатом и гражданской властью». Вернувшись в Шамбери, в 1774 начал работу при Савойском сенате, в 1788 стал сенатором. Находясь под влиянием философии Просвещения и физиократов, приобрел репутацию «просвещенного консерватора». С одной стороны, был сторонником либеральных реформ с опорой на признание общественного договора, призывал перестроить юридическую систему на основе разума. С другой — находился под сильным влиянием консервативных и католических мыслителей, защищал иезуитов, выступал приверженцем умеренной монархии. Член масонской ложи «Trois Mortiers» (1774). Поначалу принял идеи Французской революции XVIII в ., однако, когда во Франции монархия оказалась под угрозой, перешел на контрреволюционные позиции. После вторжения французских войск в Савойю в 1792 находился в эмиграции в Швейцарии (1793—1797). В книге «Рассуждения о Франции» (Considerations sur la France, 1796, русский перевод 1997), принесшей ему известность, отстаивал провиденционалистскую концепцию истории, рассматривал революцию как наказание для Франции, утверждал, что возврат к прошлому невозможен. После пребывания в Турине (1797—1798) и Венеции (1798—1799), по приглашению герцога Савойского Карла Эммануила IV обосновался в Сардинском королевстве (1799—1802), был назначен канцлером (1800). В 1803—1817 — полномочный посол в Санкт-Петербурге. Оказал большое влияние на становление русского консерватизма, негативно оценивал влияние Франции на Россию, призывал к борьбе с галломанией, посещал заседания «Беседы любителей русского слова», одобрял миссионерскую деятельность иезуитов. Трактаты М. читали Александр I и его окружение, М. предлагали перейти на русскую службу, однако он ответил отказом. В 1817 вернулся в Сардинию, был назначен канцлером и государственным министром, членом Королевской академии наук. Религиозный мыслитель, легитимист-ультрамонтан, М. выступал за сильную государственную власть, защищал божественное происхождение власти в противовес концепции общественного договора, полагал, что не существует абстрактного «человека»: личность должна быть подчинена обществу и власти, а не наоборот. Полагал естественным неравенство между людьми и верховенство дворянства, отстаивал важнейшую роль социальных иерархий. М. противопоставлял идеалам Просвещения веру и традиции, критиковал рационализм и эмпиризм как ведущие к индивидуализму и атеизму, негативно относился к протестантам и янсенистам. М. полагал, что прочны только те институты, которые имеют религиозную основу, видел в религии инструмент сплочения политического организма. Считается одним из основоположников консерватизма.

Соч. : Œuvres completes. 14 vol. Lyon, 1884—1886; Письма Ж. де Местра из Петербурга в Сардинию. 1814—1817 // Русский архив. 1912. № 2; Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. Т. 29/30. М., 1937; Петербургские письма. СПб., 1995; Рассуждения о Франции. М., 1997; Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998; Сочинения. Четыре неизданные главы о России. Письма русскому дворянину об испанской инквизиции. СПб., 2007; Религия и нравы русских. СПб., 2010.

Лит. : Margerie A. de. Le Comte Joseph de Maistre: sa vie, ses ecrits, ses doctrines, avec des documents inedits. Paris, 1882; Latreille C. Joseph de Maistre et la papaute. Paris, 1906; Goyau G. La pensee religieuse de Joseph de Maistre, d’apres des documents inedits. Paris, 1921; Holds­worth F. Joseph de Maistre et l’Angleterre. Paris, 1935; Gignoux C. J. Joseph de Maistre: prophete du passe, historien de l’avenir. Paris, 1963; Triomphe R. Joseph de Maistre: etude sur la vie et sur la doctrine d’un materialiste mystique. Geneve, 1968; Alibert J. Joseph de Maistre: Etat et religion. Paris, 1990; Maistre H. de. Joseph de Maistre. Paris, 1990; Bradley O. A Modern Maistre: The Social and Political Thought of Joseph de Maistre. University of Nebraska Press, 1999; Joseph de Maistre’s Life, Thought and Influence: Selected Stu­dies / Ed. by R. A. Lebrun. Montreal, 2001; Pranchere J.-Y. L’autorite contre les Lumieres: la philosophie de Joseph de Maistre. Geneve, 2004; Joseph de Maistre / Dossier concu et dirige par Ph. Barthelet. Lausanne, 2005; Дегтярева М. И. Жозеф де Местр и его русские «собеседники»: опыт философской биографии и интеллектуальные связи в России. Пермь, 2007; Пикуль Д. Л. Философия государства и права Жозефа де Местра. М., 2008; Froidefont M. Theologie de Joseph de Maistre. Paris, 2010; Актуальность Жозефа де Местра: Материалы российско-французской конференции. М., 2012; Armenteros C. L’idee francaise de l’histoire: Joseph de Maistre et sa posterite, 1794—1854. Paris, 2018; Ростиславлев Д. А. Политические воззрения Жозефа де Местра. М., 2019. Д. Ю. Бовыкин.