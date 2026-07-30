МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ
В православной Церкви – лицо, временно исполняющее функции архиерея.
В древней Церкви М. представлял на церковном соборе епископа, не имевшего возможности присутствовать на соборе; мог исполнять поручения епископа в качестве его заместителя. По свидетельству Симеона Солунского, первоиерарх церковной области (патриарх, митрополит, архиепископ), не участвовавший в избрании епископов своей области, для председательствования на избрании (также без права голоса) мог посылать М. В визант. эпоху при наступлении вдовства (вакансии) Константинопольской кафедры функцию М. по созыву Собора для выборов нового патриарха выполнял император, у которого хранились патриаршая мантия и панагия. После падения Византии избранием Константинопольского патриарха руководил М. патриаршего престола, избранный Синодом. Согласно Уставу 1861 «Об избрании патриарха Константинопольского», Синод избирает М. одного из находящихся в Константинополе митрополитов. При равенстве поданных голосов в ходе выборов патриарха голос М. имеет перевес. При наступлении вдовства Александрийской кафедры, согласно Уставу 1874 «Об избрании патриарха Александрии», М. избирается тайным голосованием из архиереев, архимандритов и иереев и исполняет обязанности до начала служения нового патриарха.
В историографии РПЦ институт местоблюстительства патриаршего престола традиционно связывается с митр. Рязанским и Муромским Стефаном Яворским, который формально не был наделён статусом М. Фактически ещё в 17 в. в отсутствие патриарха функции М. исполнял митр. Сарский и Подонский. После восстановления патриаршества Поместный собор 1917–18 вынес определение «О местоблюстителе патриаршего престола» (10.8.1918), согласно которому М. избирается на время междупатриаршества на совместном заседании Священного Синода и Высшего церковного совета тайным голосованием из присутствующих членов Синода. М. созывает Собор для выбора патриарха и председательствует на нём. Однако в силу чрезвычайных условий, в которых оказалась РПЦ после Октябрьской революции 1917, патриарх Тихон, исходя из поручения Поместного собора, в завещательном распоряжении (7.1.1925) указал имена трёх митрополитов, к одному из которых до выбора нового патриарха переходили его полномочия. На основании этого документа в должность патриаршего М. вступил митр. Крутицкий Пётр (Полянский). На основании завещательных распоряжений митр. Петра отправление обязанностей М. временно поручалось митр. Нижегородскому Сергию (Страгородскому), впоследствии принявшему титул Блаженнейшего митр. Московского и Коломенского (1934), а затем избранному в патриархи (1943). 12.10.1941 митр. Сергий составил завещательное распоряжение, на основании которого после его смерти М. стал митр. Ленинградский Алексий (Симанский) вплоть до его избрания патриархом 2.2.1945 (патриарх Алексий I).
Согласно «Положению об управлении РПЦ» (1945), М. в случае вдовства патриаршего престола становился старейший по хиротонии член Синода. На этом основании после кончины патриарха Алексия I М. стал митр. Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков) (будущий патриарх Пимен). Новое положение о М. было введено Уставом об управлении РПЦ (1988), согласно которому М. избирает Священный Синод из числа своих постоянных членов. Этот же порядок сохранён в исправленном и дополненном Уставе РПЦ (2000). На этом основании после кончины патриарха Пимена М. был избран митр. Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко), после кончины патриарха Алексия II – митр. Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) (будущий патриарх Кирилл).
Автор статьи: Е. В. Белякова.