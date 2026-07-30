МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ

В пра­во­слав­ной Це­рк­ви – ли­цо, вре­мен­но ис­пол­няю­щее функ­ции ар­хие­рея.

В древ­ней Церк­ви М. пред­став­лял на цер­ков­ном со­бо­ре епи­ско­па, не имев­ше­го воз­мож­но­сти при­сут­ст­во­вать на со­бо­ре; мог ис­пол­нять по­ру­че­ния епи­ско­па в ка­че­ст­ве его за­мес­ти­те­ля. По сви­де­тель­ст­ву Си­ме­о­на Со­лун­ско­го, пер­во­ие­рарх цер­ков­ной об­лас­ти (пат­ри­арх, ми­тро­полит, ар­хи­епи­скоп), не уча­ст­во­вав­ший в из­бра­нии епи­ско­пов сво­ей об­лас­ти, для пред­се­да­тель­ст­во­ва­ния на из­бра­нии (так­же без пра­ва го­ло­са) мог по­сы­лать М. В ви­зант. эпо­ху при на­сту­п­ле­нии вдов­ства (ва­кан­сии) Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры функ­цию М. по со­зы­ву Со­бо­ра для вы­бо­ров но­во­го пат­ри­ар­ха вы­пол­нял им­пе­ра­тор, у ко­то­ро­го хра­ни­лись пат­ри­ар­шая ман­тия и па­на­гия. По­сле па­де­ния Ви­зан­тии из­бра­ни­ем Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха ру­ко­во­дил М. пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла, из­бран­ный Си­но­дом. Со­глас­но Ус­та­ву 1861 «Об из­бра­нии пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го», Си­нод из­би­ра­ет М. од­но­го из на­хо­дя­щих­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле ми­тро­по­ли­тов. При ра­вен­ст­ве по­дан­ных го­ло­сов в хо­де вы­бо­ров пат­ри­ар­ха го­лос М. име­ет пе­ре­вес. При на­сту­п­ле­нии вдов­ст­ва Алек­сан­д­рий­ской ка­фед­ры, со­глас­но Ус­та­ву 1874 «Об из­бра­нии пат­ри­ар­ха Алек­сан­д­рии», М. из­би­ра­ет­ся тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем из ар­хие­ре­ев, ар­хи­ман­д­ри­тов и ие­ре­ев и ис­пол­ня­ет обя­зан­но­сти до на­ча­ла слу­же­ния но­во­го пат­ри­ар­ха.

В ис­то­рио­гра­фии РПЦ ин­сти­тут ме­сто­блю­сти­тель­ст­ва пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла тра­ди­ци­он­но свя­зы­ва­ет­ся с митр. Ря­зан­ским и Му­ром­ским Сте­фа­ном Явор­ским, ко­то­рый фор­маль­но не был на­де­лён ста­ту­сом М. Фак­ти­че­ски ещё в 17 в. в от­сут­ст­вие пат­ри­ар­ха фу­нк­ции М. ис­пол­нял митр. Сар­ский и По­дон­ский. По­сле вос­ста­нов­ле­ния пат­ри­ар­ше­ст­ва По­ме­ст­ный со­бор 1917–18 вы­нес оп­ре­де­ле­ние «О ме­сто­блю­сти­те­ле пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла» (10.8.1918), со­глас­но ко­то­ро­му М. из­би­ра­ет­ся на вре­мя ме­ж­ду­пат­ри­ар­ше­ст­ва на со­вме­ст­ном за­се­да­нии Свя­щен­но­го Си­но­да и Выс­ше­го цер­ков­но­го со­ве­та тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем из при­сут­ст­вую­щих чле­нов Си­но­да. М. со­зы­ва­ет Со­бор для вы­бо­ра пат­ри­ар­ха и пред­се­да­тель­ст­ву­ет на нём. Од­на­ко в си­лу чрез­вы­чай­ных ус­ло­вий, в ко­то­рых ока­за­лась РПЦ по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 , пат­ри­арх Ти­хон, ис­хо­дя из по­ру­че­ния По­ме­ст­но­го со­бо­ра, в за­ве­ща­тель­ном рас­по­ря­же­нии (7.1.1925) ука­зал име­на трёх ми­тро­по­ли­тов, к од­но­му из ко­то­рых до вы­бо­ра но­во­го пат­ри­ар­ха пе­ре­хо­ди­ли его пол­но­мо­чия. На ос­но­ва­нии это­го до­ку­мен­та в долж­ность пат­ри­ар­ше­го М. всту­пил митр. Кру­тиц­кий Пётр (По­лян­ский). На ос­но­ва­нии за­веща­тель­ных рас­по­ря­же­ний митр. Пет­ра от­прав­ле­ние обя­зан­но­стей М. вре­мен­но по­ру­ча­лось митр. Ни­же­го­род­ско­му Сер­гию (Стра­го­род­ско­му), впо­след­ст­вии при­няв­ше­му ти­тул Бла­жен­ней­ше­го митр. Мо­с­ков­ско­го и Ко­ло­мен­ско­го (1934), а за­тем из­бран­но­му в пат­ри­ар­хи (1943). 12.10.1941 митр. Сер­гий со­ста­вил за­веща­тель­ное рас­по­ря­же­ние, на ос­но­ва­нии ко­то­ро­го по­сле его смер­ти М. стал митр. Ле­нин­град­ский Алек­сий (Си­ман­ский) вплоть до его из­бра­ния пат­ри­ар­хом 2.2.1945 (пат­ри­арх Алек­сий I).

Со­глас­но «По­ло­же­нию об управ­ле­нии РПЦ» (1945), М. в слу­чае вдов­ст­ва пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла ста­но­вил­ся ста­рей­ший по хи­ро­то­нии член Си­но­да. На этом ос­но­ва­нии по­сле кон­чи­ны пат­ри­ар­ха Алек­сия I М. стал митр. Кру­тиц­кий и Ко­ло­мен­ский Пи­мен (Из­ве­ков) (бу­ду­щий пат­ри­арх Пи­мен). Но­вое по­ло­же­ние о М. бы­ло вве­де­но Ус­та­вом об управ­лении РПЦ (1988), со­глас­но ко­то­ро­му М. из­би­ра­ет Свя­щен­ный Си­нод из чис­ла сво­их по­сто­ян­ных чле­нов. Этот же по­ря­док со­хра­нён в ис­прав­лен­ном и до­пол­нен­ном Ус­та­ве РПЦ (2000). На этом ос­но­ва­нии по­сле кон­чи­ны пат­ри­ар­ха Пи­ме­на М. был из­бран митр. Ки­ев­ский и Га­лиц­кий Фи­ла­рет (Де­ни­сен­ко), по­сле кон­чи­ны пат­ри­ар­ха Алек­сия II – митр. Смо­лен­ский и Ка­ли­нин­град­ский Ки­рилл (Гун­дя­ев) (бу­ду­щий пат­ри­арх Ки­рилл).

Автор статьи: Е. В. Бе­ля­ко­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)