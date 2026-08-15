МЕСТНЫЕ ВОЙСКА

Во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния в Рос­сии в 1864–1918, пред­на­зна­чен­ные для не­се­ния гар­ни­зон­ной и ка­ра­уль­ной служ­бы в го­ро­дах и кре­по­стях, обес­пе­че­ния внутренней безо­пас­но­сти го­су­дар­ст­ва, рек­рут­ских на­бо­ров (до 1874), под­го­тов­ки ре­зер­ва для по­ле­вых войск (с 1874), пре­про­во­ж­де­ния аре­стан­тов и ссыль­ных, ох­ра­ны тю­рем и др.

В хо­де во­ен­ных ре­форм 1860–70-х гг., с вве­де­ни­ем во­ен­но-ок­руж­ной сис­те­мы управ­ле­ния вой­ска­ми, бы­ли ре­ор­га­ни­зо­ва­ны ор­га­ны ме­ст­но­го во­ен. управ­ле­ния. В авг. 1864 вве­де­но По­ло­же­ние об управ­ле­нии М. в. во­ен. ок­ру­га, ко­то­рое оп­ре­де­ли­ло их со­став и под­чи­нён­ность. В М. в. во­шли под­раз­де­ле­ния уп­разд­нён­но­го в авг. 1864 Отд. кор­пу­са внут­рен­ней стра­жи, а так­же вновь сфор­ми­ро­ван­ные кре­по­ст­ные пол­ки, гу­берн­ские ре­зерв­ные и кре­по­ст­ные ба­таль­о­ны, уезд­ные, ме­ст­ные и этап­ные ко­ман­ды, во­ен­но-аре­стант­ские ро­ты, под­чи­нён­ные в ка­ж­дом ок­ру­ге спе­ци­аль­но на­зна­чен­но­му ли­цу – на­чаль­ни­ку М. в. ок­ру­га (с пра­ва­ми нач. ди­ви­зии ). В ка­ж­дой гу­бер­нии для ру­ково­дства М. в. бы­ла уч­ре­ж­де­на долж­ность гу­берн­ско­го во­ин­ско­го на­чаль­ни­ка (обыч­но это был ком. гу­берн­ско­го ба­таль­о­на). В 1874, вме­сте с вве­де­ни­ем все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти, бы­ло ут­вер­жде­но но­вое По­ло­же­ние об управ­ле­нии М. в., ко­то­рое ус­та­но­ви­ло трёх­член­ную сис­те­му управ­ле­ния М. в.: на­чаль­ник М. в. ок­ру­га, гу­берн­ский во­ин­ский на­чаль­ник (с пра­ва­ми нач. ди­ви­зии), уезд­ный во­ин­ский на­чаль­ник – он же нач. ме­ст­ных ко­манд в уез­де (с пра­ва­ми ком. пол­ка или ба­таль­о­на). В 1870-х гг. в со­ста­ве М. в. име­лось 70 гу­берн­ских ба­таль­о­нов и св. 600 ко­ман­д. разл. на­име­но­ва­ний (все­го св. 70 тыс. чел.). В 1881 про­шла оче­ред­ная ре­ор­га­ни­за­ция М. в.: все час­ти и под­раз­де­ле­ния М. в. бы­ли све­де­ны в ме­ст­ные бри­га­ды (все­го 23), уп­разд­не­ны долж­но­сти на­чаль­ни­ка М. в. ок­ру­га и гу­берн­ско­го во­ин­ско­го на­чаль­ни­ка, а вме­сто них вве­де­на долж­ность нач. ме­ст­ной бри­га­ды (с пра­ва­ми нач. ди­ви­зии), под­чи­няв­ше­го­ся не­по­сред­ст­вен­но ко­ман­дую­ще­му вой­ска­ми во­ен. ок­ру­га, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го бри­га­да дис­ло­ци­ро­ва­лась. Ка­ж­дая ме­ст­ная бри­га­да пред­став­ля­ла со­бой тер­ри­то­ри­аль­ную еди­ни­цу, вклю­чав­шую в се­бя неск. гу­бер­ний , и на­зы­ва­лась по меcту на­хо­ж­де­ния шта­ба (Пе­терб., Моск., Там­бов­ская и др.). На­чаль­ни­ку ме­ст­ной бри­га­ды под­чи­ня­лись уезд­ные во­ин­ские на­чаль­ни­ки и их управ­ле­ния, рас­по­ло­жен­ные в бри­гад­ном райо­не, а так­же ме­ст­ные и кон­вой­ные ко­ман­ды, дис­ци­п­ли­нар­ные ба­таль­о­ны и ро­ты, во­ен. тюрь­мы, ме­ст­ные ла­за­ре­ты и др. В 1886 в со­ста­ве М. в. бы­ла об­разо­ва­на кон­вой­ная стра­жа, по­лу­чив­шая двой­ное под­чи­не­ние [Во­ен. мин-ву и МВД (с 1895 Мин-ву юс­ти­ции)]. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны во­ен­но­слу­жа­щи­ми М. в. по­пол­ня­лись стрелк. час­ти дей­ст­вую­щей ар­мии. В 1918 М. в. бы­ли рас­фор­ми­ро­ва­ны.

Автор статьи: С. Л. Таш­лы­ков.

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