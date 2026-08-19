МЕССЕРШМИДТ Франц Ксавер
Австрийский скульптор, член венской АХ (1769).
В 1746–54 обучался у своих дядей, скульпторов Иоганна Баптиста Штрауба (1704–84) в Мюнхене и у Филиппа Якоба Штрауба (1706–74) в Граце; учился в венской АХ (с 1755) у Я. Шлеттерера и Б. Ф. Молля. Автор стилистически близких рококо бронзовых портретных бюстов имп. Марии Терезии, её супруга Франца I, портретных барельефов их сына (будущего имп. Иосифа II) и его первой жены Изабеллы Пармской (все – между 1760 и 1763, Австр. галерея, Бельведер, Вена). В статуях Марии Терезии и Франца I (1764–66, там же) уже ощутимы приёмы классицистич. пластики. Исполнял также религ. скульптуру («Св. Иоанн», 1768, собор Св. Стефана, Вена). После пребывания в Риме (1765), где М. изучал др.-рим. портрет, влияние классицизма на его портретное иск-во становится определяющим (бюсты худож. критика Ф. фон Шайба, 1768, Музей Вены; доктора Ф. А. Месмера, 1770, частное собрание, Вена, и др.). Работал в Мюнхене (1775–77), с 1777 жил в Пресбурге. Среди поздних работ – цикл «Характерные головы» (ок. 70; 1774–83, Австр. галерея и др.), передающий разл. состояния и психологич. типы моделей. Его брат – скульптор Иоганн Адам Мессершмидт (1738–94).