МЕССЕНИЯ, МЕССЕНА (др.-греч. Μεσσηνία, Μεσ(σ)ήνη)

Область в юго-западной части Пелопоннеса c главным городом того же названия (Мессена).

На севере граничит с Элидой и Аркадией, на востоке – с Лаконией . В XII–XI вв. до н.э. в ходе дорийского переселения сюда проникли дорийцы, ускорив гибель центров микенской цивилизации (царство легендарного Нестора в Пилосе). Население в исторический период было смешанным по своему происхождению, в основном ахейско-дорийским. Сами жители называли себя мессенцами и не делились на какие-либо этнические группы. Холмистая местность и узкие прибрежные долины скорее благоприятствовали пастушеству, чем земледелию.

В классическое время большая часть западной Мессении была пустынна так же, как и прибрежные районы. Они представляли собой горную область, мало или совсем не пригодную для земледелия. На востоке Мессении по берегам Памиса были расположены две плодородные долины – Стениклер (досл. «узкий участок) на севере и Макария (досл. «счастливая», «блаженная») на юге. Здесь, по словам Тиртея , «прекрасно пахать и прекрасно сажать плодовые деревья» (fr. 4 v. 3 Diehl3). Сама река Памис в отличие от большинства рек на территории Греции была полноводной, изобиловала рыбой и даже являлась судоходной в нижней своей части. Об исключительном плодородии этих мест, особенно по сравнению с Лаконией, не раз упоминали древние авторы.

По мнению исследователей, собственно Мессена – это только равнина Стениклер, расположенная в середине Мессении между Тайгетом и массивом горы Ифомы. Только она, по их мнению, могла называться «средней землей» (от прилаг. μέσσος – «средний»), которая по традиции считалась домом мессенской царской фамилии. Во всяком случае, именно так можно понять сообщение Эфора , что в ходе дорийского нашествия один из Гераклидов Кресфонт завладев Мессеной, устроил себе царскую резиденцию в городе Стениклер, который наподобие Спарты стал средоточием дорийского присутствия в Мессении. В Мессении среди дорийских общин, по-видимому, не было ясно выраженного политического центра, как это имело место в Лаконии.

Мессения перед началом войны со Спартой представляла собой не до конца оформленное, но все-таки политическое объединение отдельных общин. Признаком начавшегося объединения Мессении еще до Мессенских войн может служить институт царской власти, а также тот факт, что c основания олимпийских игр и до 736 г. до н.э. список победителей включал в себя семь мессенцев, без указания конкретной общины, из которой происходил тот или иной олимпионик. Это можно расценивать как свидетельство того, что жители Мессении уже в этот период сознавали свое культурно-историческое единство. Спарта, завоевав Мессению в ходе двух Мессенских войн, превратила большинство жителей в илотов. В 370/69 г. до н.э. в результате восстания мессенских илотов, которым помогали Фивы (Эпаминонд), Мессения стала независимой. В этом же году была основана новая столица Мессении – город Мессена. В 146 г. до н.э. Мессения вошла в состав римской провинции Ахайя.

Исторические источники :

Павсаний. Описание Эллады. IV кн.;

Страбон. География. VIII кн.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова