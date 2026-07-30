МЕССАПЫ
Древнее племя.
Название получили по имени беотийца Мессапа, вместе с которым они, согласно Стефану Византийскому (6 в.) и др. авторам, перебрались с Балканского на Апеннинский п-ов, где слились с местными италиками-авзонами и заселили юг Италии (Апулию и Калабрию); отождествлялись с саллентинами. Известен царь М. – Артос (Артас), поддерживавший Афины во время Сицилийской экспедиции (415–413 до н. э.). С конца 4 в. до н. э. начались колонизация их территории и подчинение Риму. В современной науке (итал. учёный В. Пизани, немецкие учёные Х. Краэ и О. Хаас и др.) утвердилась точка зрения об иллирийском происхождении М. Они (см. Иллирийский язык) испытали культурное влияние греков, италийцев, а ранее, возможно, критян (В. И. Модестов и др.).
Автор статьи: И. Л. Маяк.