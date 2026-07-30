МЕССАПЫ

Древ­нее пле­мя.

Название по­лу­чи­ли по име­ни бе­о­тий­ца Мес­са­па, вме­сте с ко­то­рым они, со­глас­но Сте­фа­ну Ви­зан­тий­ско­му (6 в.) и др. ав­то­рам, пе­ре­бра­лись с Бал­кан­ско­го на Апен­нин­ский п-ов, где сли­лись с ме­ст­ны­ми ита­ли­ка­ми-ав­зо­на­ми и за­се­ли­ли юг Ита­лии (Апу­лию и Ка­лаб­рию); ото­жде­ст­в­ля­лись с сал­лен­ти­на­ми. Из­вес­тен царь М. – Ар­тос (Ар­тас), под­дер­жи­вав­ший Афи­ны во вре­мя Си­ци­лий­ской экс­пе­ди­ции (415–413 до н. э.). С конца 4 в. до н. э. на­ча­лись ко­ло­ни­за­ция их тер­ри­то­рии и под­чи­не­ние Ри­му. В современной нау­ке (итал. учё­ный В. Пи­за­ни, немецкие учё­ные Х. Краэ и О. Ха­ас и др.) ут­вер­ди­лась точ­ка зре­ния об ил­ли­рий­ском про­ис­хо­ж­де­нии М. Они (см. Ил­ли­рий­ский язык) ис­пы­та­ли куль­тур­ное влия­ние гре­ков, ита­лий­цев, а ра­нее, воз­мож­но, кри­тян (В. И. Мо­де­стов и др.).

Автор статьи: И. Л. Ма­як.

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