МЕССАЛИНА, ВАЛЕРИЯ (лат. Valeria Messalina)
Правнучка сестры римского императора Августа Октавии, третья жена императора Клавдия.
В 39 или 40 г. вышла замуж за Клавдия и родила ему дочь Октавию, а в 41 г. – сына Британика. Мессалина пользовалась большим влиянием на мужа и использовала его для борьбы со своими противниками (Юлией, дочерью Друза Старшего, Юлией Ливиллой, дочерью Германика, Гая Аппия Юния Силана, отчимом самой Мессалины и др). Она активно вмешивалась в управление государством, включая такие вопросы, как предоставление гражданства, должностей, управление войском и провинциями. В 44 г. принимала участие в триумфе Клавдия в честь Британского похода.
Мессалина приобрела дурную славу своим распутным поведением и множеством любовников из самых разных сословий. В 47 г. она влюбилась в Гая Силия, а в 48 г. заключила с ним брак, стремясь передать ему императорскую власть, но Клавдий под влиянием своего вольноотпущенника Нарцисса распорядился схватить и казнить всех участников заговора. Саму Мессалину Клавдий собирался пощадить, но Нарцисс, чтобы не дать ей возможности оправдаться, приказал казнить и ее.
Исторические источники:
Иосиф Флавий. Иудейские древности;
Светоний. Божественный Клавдий;
Ювенал. Сатиры, VI;
Тацит. Анналы, XI;
Дион Кассий. Римская история.
Иллюстрация:
Мессалина, держащая на руках Британика. Париж, Лувр