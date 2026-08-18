МЕССАЛИНА, ВАЛЕРИЯ (лат. Valeria Messalina)

Правнучка сестры римского императора Августа Октавии, третья жена императора Клавдия .

В 39 или 40 г. вышла замуж за Клавдия и родила ему дочь Октавию, а в 41 г. – сына Британика. Мессалина пользовалась большим влиянием на мужа и использовала его для борьбы со своими противниками (Юлией, дочерью Друза Старшего , Юлией Ливиллой, дочерью Германика, Гая Аппия Юния Силана, отчимом самой Мессалины и др). Она активно вмешивалась в управление государством, включая такие вопросы, как предоставление гражданства, должностей, управление войском и провинциями. В 44 г. принимала участие в триумфе Клавдия в честь Британского похода.

Мессалина приобрела дурную славу своим распутным поведением и множеством любовников из самых разных сословий. В 47 г. она влюбилась в Гая Силия, а в 48 г. заключила с ним брак, стремясь передать ему императорскую власть, но Клавдий под влиянием своего вольноотпущенника Нарцисса распорядился схватить и казнить всех участников заговора. Саму Мессалину Клавдий собирался пощадить, но Нарцисс, чтобы не дать ей возможности оправдаться, приказал казнить и ее.

Исторические источники :

Иосиф Флавий. Иудейские древности;

Светоний. Божественный Клавдий;

Ювенал. Сатиры, VI;

Тацит. Анналы, XI;

Дион Кассий. Римская история.

Иллюстрация :

Мессалина, держащая на руках Британика. Париж, Лувр