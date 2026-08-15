МЕСМАХЕР Максимилиан Егорович
Российский архитектор.
С 1858 обучался в Рисовальной школе ОПХ в С.-Петербурге, затем в петербургском АХ (1860–67) по классу архитектуры у Ф. И. Эппингера. В 1867–72 пенсионер АХ, посетил Италию, Бельгию, Германию, Испанию, Грецию и Турцию, за проект реставрации античного театра в Таормине на о. Сицилия (совм. с В. А. Коссовым; на основе проведённых ими раскопок этого памятника) получил звание акад. архитектуры петербургском АХ (1872). С 1874 занял пост сверхштатного архитектора в Гл. инж. управлении. В 1877–79 участвовал в перестройке здания Имп. ОПХ в С.-Петербурге, в 1882–98 занимался реставрацией Исаакиевского собора. Построил в С.-Петербурге в русском стиле ц. Космы и Дамиана (1876–79; не сохр.), в русле эклектизма – дворцы великого князя Алексея Александровича (1882–85) и великого князя Михаила Михайловича (1885–88), здания архива Государственного совета (1883–87) и музея при Центральном училище технич. рисования барона А. Л. Штиглица (1885–96). В 1892–1900 руководил строительством дворца императора Александра III в Массандре (Крым). Занимался отделкой интерьеров особняка В. Ф. Гагариной на Большой Морской ул. (1873–74), дворца великого князя Владимира Александровича (1882–85), Аничкова дворца (1886–87; не сохр.; все – в С.-Петербурге) и др. С 1897 жил в Дрездене. Преподавал в Рисовальной школе ОПХ (с 1874), петербургском АХ (профессор с 1890), Центральное училище технич. рисования барона А. Л. Штиглица (в 1879–96 первый директор; участвовал в создании музея при училище). Один из основоположников русской школы технич. рисования; серии его рисунков и акварелей, сделанных во время пенсионерской поездки, хранятся в Эрмитаже и Музее РАХ в С.-Петербурге.
Автор: Д. П. Шульгина.