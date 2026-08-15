МЕСМАХЕР Максимилиан Егорович

Российский ар­хитек­тор.

С 1858 обу­чал­ся в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ в С.-Пе­тер­бур­ге, за­тем в пе­тербургском АХ (1860–67) по клас­су ар­хи­тек­ту­ры у Ф. И. Эп­пин­ге­ра. В 1867–72 пен­сио­нер АХ, по­се­тил Ита­лию, Бель­гию , Гер­ма­нию, Ис­па­нию, Гре­цию и Тур­цию, за про­ект рес­тав­ра­ции ан­тич­но­го те­ат­ра в Та­ор­ми­не на о. Си­ци­лия (совм. с В. А. Кос­со­вым; на ос­но­ве про­ве­дён­ных ими рас­ко­пок это­го па­мят­ни­ка) по­лу­чил зва­ние акад. ар­хи­тек­ту­ры пе­тербургском АХ (1872). С 1874 за­нял пост сверх­штат­но­го ар­хи­тек­то­ра в Гл. инж. управ­ле­нии. В 1877–79 уча­ст­во­вал в пе­ре­строй­ке зда­ния Имп. ОПХ в С.-Пе­тер­бур­ге, в 1882–98 за­ни­мал­ся рес­тав­ра­ци­ей Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра. По­стро­ил в С.-Пе­тер­бур­ге в рус­ском сти­ле ц. Кос­мы и Да­миа­на (1876–79; не сохр.), в рус­ле эк­лек­тиз­ма – двор­цы великого князя Алек­сея Алек­сан­д­ро­ви­ча (1882–85) и великого князя Ми­хаи­ла Ми­хай­ло­ви­ча (1885–88), зда­ния ар­хи­ва Государственного со­ве­та (1883–87) и му­зея при Центральном училище тех­нич. ри­со­ва­ния ба­ро­на А. Л. Штиг­ли­ца (1885–96). В 1892–1900 ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом двор­ца императора Алек­сан­д­ра III в Мас­сан­д­ре (Крым). За­нимал­ся от­дел­кой ин­терь­е­ров особ­ня­ка В. Ф. Га­га­ри­ной на Боль­шой Мор­ской ул. (1873–74), двор­ца великого князя Вла­ди­ми­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча (1882–85), Анич­ко­ва двор­ца (1886–87; не сохр.; все – в С.-Пе­тер­бур­ге) и др. С 1897 жил в Дрез­де­не. Пре­по­да­вал в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (с 1874), пе­тербургском АХ (профессор с 1890), Центральное училище тех­нич. ри­со­ва­ния ба­ро­на А. Л. Штиг­ли­ца (в 1879–96 пер­вый ди­рек­тор; уча­ст­во­вал в соз­да­нии му­зея при училище). Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков русской шко­лы тех­нич. ри­со­ва­ния; се­рии его ри­сун­ков и ак­ва­ре­лей, сде­лан­ных во вре­мя пен­сио­нер­ской по­езд­ки, хра­нят­ся в Эр­ми­та­же и Му­зее РАХ в С.-Пе­тер­бур­ге.

Автор: Д. П. Шуль­ги­на.