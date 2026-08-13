МЕСИХИ Иса
Турецкий поэт, каллиграф.
Учился в Стамбуле, но законченного образования не получил. Служил секретарём при вел. везире Хадиме Али-паше, который оказывал поэту покровительство. После его смерти (в 1511) вернулся в Боснию, где умер в бедности.
Автор первого тур. шехренгиза (разновидность городской поэмы) «Восхваление красавцев Эдирне» («Şehrengiz der medh-i cüvânân-i Edirne», нач. 16 в.) и первого тур. письмовника «Столепестковая роза» («Gül-i Sadberg», нач. 16 в.), считавшегося образцом эпистолярного стиля. Для лирики М. характерны гедонистич. мотивы, яркая образность, изящество формы. Уже при жизни М. его мерсийе (элегия) на смерть Али-паши, касыда «Весенние стихи» («Bahariye») и мюребба (разновидность строфики) «Пробуждение весны» («Mürebba», рус. пер. 1791) были признаны эталонами соответствующих жанровых форм. С переводов «Пробуждения весны» на латынь (1774), итальянский (1787), французский (1789) и немецкий (1796) языки началось знакомство Европы с тур. литературой.
Сочинение:
Литература Востока в средние века: тексты. М., 1996. С. 187–191.
Автор статьи: А. В. Образцов.