МЕСИЧ Cтепан
Югославский и хорватский государственный и политический деятель.
Окончил юридический факультетт Загребского университета (1961). В 1967–71 градоначальник г. Ораховица. В 1967–68 деп. Сабора (парламента) Социалистич. Республики Хорватия (СРХ) в составе СФРЮ. В 1970–71 участвовал в оппозиц. движении (т. н. Хорватская весна), выступавшем за расширение автономных прав СРХ, за что был приговорён к 2 годам тюремного заключения (провёл в тюрьме 1 год). После освобождения работал адвокатом. В 1989 один из основателей, наряду с Ф. Туджманом, партии Хорв. демократич. союз (ХДС). В мае – авг. 1990 премьер- мин. СРХ. В 1990–1991 чл., с 1.7.1991 по 3.10 (формально по 4.12).1991 пред. Президиума СФРЮ. С кон. 1991 пред. Сабора независимой Республики Хорватия. В 1994 вышел из ХДС и подал в отставку с поста пред. парламента из-за несогласия с политикой Туджмана в боснийском вопросе. Основал партию Хорв. независимые демократы (ХНД), в 1997 после её раскола вступил в Хорв. нар. партию (ХНП). В 1997 добровольно участвовал в качестве свидетеля в работе Гаагского трибунала по быв. Югославии. В февр. 2000 – февр. 2010 президент Республики Хорватия. Был сторонником демократич. развития Хорватии, её вступления в Европ. союз и НАТО, выступал за нормализацию отношений Хорватии с Сербией и Черногорией, а также за расширение экономических связей с Россией.
Автор статьи: Л. В. Кузьмичёва.