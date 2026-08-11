МЕСИЧ Cтепан

Югославский и хорватский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Окон­чил юри­дический факультетт За­греб­ско­го университета (1961). В 1967–71 гра­до­на­чаль­ник г. Ора­хо­вица. В 1967–68 деп. Са­бо­ра ( пар­ла­мен­та ) Со­циа­ли­стич. Рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тия (СРХ) в со­ста­ве СФРЮ. В 1970–71 уча­ст­во­вал в оп­по­зиц. дви­же­нии (т. н. Хор­ват­ская вес­на), вы­сту­пав­шем за рас­ши­ре­ние ав­то­ном­ных прав СРХ, за что был при­го­во­рён к 2 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния (про­вёл в тюрь­ме 1 год). По­сле ос­во­бо­ж­де­ния ра­бо­тал ад­во­ка­том. В 1989 один из ос­но­ва­те­лей, на­ря­ду с Ф. Тудж­ма­ном, пар­тии Хорв. де­мо­кра­тич. со­юз (ХДС). В мае – авг. 1990 пре­мьер- мин. СРХ. В 1990–1991 чл., с 1.7.1991 по 3.10 (фор­маль­но по 4.12).1991 пред. Пре­зи­диу­ма СФРЮ. С кон. 1991 пред. Са­бо­ра не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тия. В 1994 вы­шел из ХДС и по­дал в от­став­ку с по­ста пред. пар­ла­мен­та из-за не­согла­сия с по­ли­ти­кой Тудж­ма­на в бос­ний­ском во­про­се. Ос­но­вал пар­тию Хорв. не­за­ви­си­мые де­мо­кра­ты (ХНД), в 1997 по­сле её рас­ко­ла всту­пил в Хорв. нар. пар­тию (ХНП). В 1997 доб­ро­воль­но уча­ст­во­вал в ка­че­ст­ве сви­де­те­ля в ра­бо­те Га­аг­ско­го три­бу­на­ла по быв. Юго­сла­вии. В февр. 2000 – февр. 2010 пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тия. Был сто­рон­ником де­мо­кра­тич. раз­ви­тия Хор­ва­тии, её всту­п­ле­ния в Ев­роп. со­юз и НАТО , вы­сту­пал за нор­ма­ли­за­цию от­но­ше­ний Хор­ва­тии с Сер­би­ей и Чер­но­го­ри­ей, а так­же за рас­ши­ре­ние эко­но­мических свя­зей с Рос­си­ей.

Автор статьи: Л. В. Кузь­ми­чё­ва.