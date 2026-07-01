МЕШКОВЫ
МЕШКОВЫ - российские живописцы, отец и сын.
Василий Никитич [25.12.1867(06.01.1868) года, Елец, Орловская губерния - 26.11.1946 года, Москва], народный художник РСФСР (1943 год). Учился в МУЖВЗ (1882-1889 годы) у И.М. Прянишникова и В.Д. Поленова и в петербургской АХ (1889-1890 годы) у П.П. Чистякова. Член АХРР (с 1922 года). Автор жанровых картин, стилистически близких позднему передвижничеству («Зубоврачевание», 1891 год; «Вечерняя серенада», 1893 год, оба - ГТГ; «Ослепший художник», 1898 год, ГРМ), пейзажей («Трувиль. Франция», 1903 год, ГТГ; «Вечер», этюд, 1939 год, ГРМ) и портретов (В.В. Мешкова в детстве, ГТГ; В.Р. Менжинского, 1924 год, ГРМ; С.М. Будённого, 1927 год; М.И. Калинина, 1937 год, оба - ГТГ). Преподавал в Москве - в собственной художественной школе (1892-1917 годы), Вхутемасе (1922-1923 годы), также в ИЖСА (1937-1940 годы); среди учеников - В.Н. Яковлев, П.М. Шухмин.
Василий Васильевич [26.03(07.04).1893 года, Москва - 06.08.1963 года, там же], народный художник РСФСР (1963 год), действительный член АХ СССР (1958 год). Учился у своего отца и в МУЖВЗ (1909-1917 годы) у С.В. Малютина, А.Е. Архипова, Н.А. Касаткина, С.В. Иванова, К.А. Коровина. Член АХРР (с 1922 года). Путешествовал по Европе (серия этюдов «Альпы», 1913 год, ГРМ). Продолжатель традиций русского реалистического пейзажа конца XIX - начала XX веков, Мешков в своих эпических полотнах воссоздавал величественный облик природы Русского Севера и Урала («Серый денёк», 1927 год, ГРМ; «Сказ об Урале», 1949 год, ГТГ; «Кама», 1950 год, ГРМ; «Осень в Карелии», 1951 год, ГТГ). Также оформлял спектакли Рязанского драматического театра (1919-1921 годы), Новосибирского оперного театра (1926-1929 годы). Преподавал в рязанских ГСХМ (1919-1921 годы). Государственная премия СССР (1951 год).