МЕШКОВЫ

МЕШКОВЫ - российские жи­во­пис­цы, отец и сын.

Ва­си­лий Ни­ки­тич [25.12.1867(06.01.1868) года, Елец, Ор­лов­ская губерния - 26.11.1946 года, Мо­ск­ва], народный художник РСФСР (1943 год). Учил­ся в МУЖВЗ (1882-1889 годы) у И.М. Пря­ниш­ни­ко­ва и В.Д. По­ле­но­ва и в пе­тербургской АХ (1889-1890 годы) у П.П. Чис­тя­ко­ва. Член АХРР (с 1922 года). Ав­тор жан­ро­вых кар­тин, сти­ли­сти­че­ски близ­ких позд­не­му пе­ре­движ­ни­че­ст­ву («Зу­бо­вра­че­ва­ние», 1891 год; «Ве­чер­няя се­ре­на­да», 1893 год, оба - ГТГ; «Ос­леп­ший ху­дож­ник», 1898 год, ГРМ), пей­за­жей («Тру­виль. Фран­ция», 1903 год, ГТГ; «Ве­чер», этюд, 1939 год, ГРМ) и порт­ре­тов (В.В. Меш­ко­ва в дет­ст­ве, ГТГ; В.Р. Мен­жин­ско­го, 1924 год, ГРМ; С.М. Бу­дён­но­го , 1927 год; М.И. Ка­ли­ни­на, 1937 год, оба - ГТГ). Пре­по­да­вал в Мо­ск­ве - в собственной ху­дожественной шко­ле (1892-1917 годы), Вху­те­ма­се (1922-1923 годы), так­же в ИЖСА (1937-1940 годы); сре­ди уче­ни­ков - В.Н. Яков­лев, П.М. Шух­мин.

Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [26.03(07.04).1893 года, Мо­ск­ва - 06.08.1963 года, там же], народный художник РСФСР (1963 год), действительный член АХ СССР (1958 год). Учил­ся у сво­его от­ца и в МУЖВЗ (1909-1917 годы) у С.В. Ма­лю­ти­на, А.Е. Ар­хи­по­ва, Н.А. Ка­сат­ки­на, С.В. Ива­но­ва, К.А. Ко­ро­ви­на. Член АХРР (с 1922 года). Пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (се­рия этю­дов «Аль­пы», 1913 год, ГРМ). Про­дол­жа­тель тра­ди­ций русского реа­ли­стического пей­за­жа конца XIX - начала XX веков, Мешков в сво­их эпи­чес­ких по­лот­нах вос­соз­да­вал ве­ли­че­ст­вен­ный об­лик при­ро­ды Русского Се­ве­ра и Ура­ла («Се­рый де­нёк», 1927 год, ГРМ; «Сказ об Ура­ле», 1949 год, ГТГ; «Ка­ма», 1950 год, ГРМ; «Осень в Ка­ре­лии», 1951 год, ГТГ). Так­же оформ­лял спек­так­ли Ря­зан­ско­го дра­ма­тического те­ат­ра (1919-1921 годы), Но­во­си­бир­ско­го опер­но­го те­ат­ра (1926-1929 годы). Пре­по­да­вал в ря­зан­ских ГСХМ (1919-1921 годы). Государственная премия СССР (1951 год).

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