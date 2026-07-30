МЕСХЕТИ

Ис­то­рическая об­ласть на юго-за­па­де Гру­зии и се­ве­ро-вос­то­ке Тур­ции.

Вклю­ча­ет зем­ли в верх­нем те­чении р. Ку­ра и бас­сей­не р. Чо­рох – от с. Та­ши­ска­ри и оз. Па­ра­ва­ни до Чёр­но­го мо­ря [ис­то­рич. об­лас­ти Самц­хе, Джа­ва­хе­ти, То­ри, Ар­таа­ни, Эру­ше­ти, Шав­ше­ти, Ко­ла, Тао, Клард­же­ти, Спе­ри, Ад­жа­ра (12–14 вв.; см. Ад­жа­рия)]. На­зы­ва­ет­ся по груз. пле­ме­ни мес­хов (муш­ков, мос­хов; упо­ми­на­ют­ся в ис­точ­ни­ках с 12 в. до н. э. как осн. на­се­ле­ние этих зе­мель), ко­то­рые в кон. 4 в. до н. э. вме­сте с отд. объ­е­ди­не­ния­ми кар­тов уча­ст­во­ва­ли в со­зда­нии груз. го­су­дар­ст­вен­но­сти. Ан­тич­ны­ми ав­то­ра­ми име­но­ва­лась Мос­хи­ке (Стра­на мос­хов), позд­нее на­зы­ва­лась так­же Зе­мо-Карт­ли (Верх­няя Карт­ли). В 9 в. н. э. на тер­ри­то­рии М. воз­ник­ло Груз. цар­ство (Карт­вел­та са­ме­по; см. так­же Тао-Клард­жет­ское кня­же­ст­во) во гла­ве с ди­на­сти­ей Баг­ра­тио­нов, ко­то­рое со вре­ме­нем объ­е­ди­ни­ло под сво­ей вла­стью все груз. зем­ли. М. бы­ла од­ной из ко­лы­бе­лей груз. хри­сти­ан­ской куль­ту­ры – здесь на­хо­ди­лись хра­мы и мо­на­сты­ри Опи­за, Хан­дз­та, Ха­ху­ли, Иш­ха­ни, Ош­ки, Са­па­ра, Ба­на, Пар­ха­ли, Вард­зия, Шат­бер­ди, Зар­зма. В 12–13 вв. М. вла­де­ли фео­да­лы из ро­да Джа­ке­ли. С по­лу­че­ни­ем Джа­ке­ли от сель­джук­ских сул­та­нов ти­ту­ла ата­бе­ков (ата­ба­гов) этот край в 13–17 вв. на­зы­вал­ся Самц­хе-Са­а­та­ба­го. По­сле рас­па­да еди­но­го груз. го­су­дар­ст­ва тер­ри­то­рия М. к 1576 бы­ла за­воё­ва­на тур­ка­ми, вклю­че­на в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии в ка­че­ст­ве Ахал­цих­ско­го па­ша­лы­ка с цен­тром в г. Ахал­ци­хе (тур. Ахи­ска) и под­вер­глась на­сильств. ис­ла­ми­за­ции. В борь­бе за воз­вра­ще­ние М. груз. ца­ри пы­та­лись за­ру­чить­ся под­держ­кой Рос­сии. С этой це­лью Ирак­лий II всту­пил на сто­ро­не Рос­сии в рус.- тур. вой­ну 1768–74 (см. Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ), од­на­ко не до­бил­ся же­лае­мых ре­зуль­та­тов. Ге­ор­ги­ев­ский трак­тат 1783 пре­ду­смат­ри­вал, по­ми­мо ус­та­нов­ле­ния рос. по­кро­ви­тель­ст­ва над Карт­ли- Ка­хе­тин­ским цар­ст­вом, ока­за­ние ему так­же по­мо­щи в воз­вра­ще­нии М. По Ад­риа­но­поль­ско­му миру 1829 к Рос­сии ото­шла часть сев. рай­онов М. (Самц­хе, Джа­ва­хе­ти, То­ри), ко­то­рые в Ос­ман­ской им­пе­рии де­ли­лись на 9 санд­жа­ков, хри­стиа­нам Ос­ман­ской им­пе­рии бы­ло раз­ре­ше­но пе­ре­се­лять­ся на эту тер­ри­то­рию. В 1-й пол. 19 в. в Самц­хе, Джа­ва­хе­ти и То­ри, где про­жи­ва­ли 26 тыс. гру­зин, ис­по­ве­до­вав­ших в боль­шин­ст­ве сво­ём ис­лам, и ок. 6 тыс. му­суль­ман не­гру­зин­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, пе­ре­се­ли­лись ок. 30 тыс. ар­мян. В 1921 на­хо­див­шие­ся ра­нее под вла­стью Рос. им­пе­рии рай­оны М. во­шли в Груз. ССР (с 1922 в со­ста­ве СССР). В но­яб. 1944 из Самц­хе и Джа­ва­хе­ти в Ка­зах­стан, Кир­ги­зию и Уз­бе­ки­стан бы­ло вы­сла­но поч­ти всё му­сульм. на­се­ле­ние (92 тыс. чел.). С 1991 сев. рай­оны М. вхо­дят в со­став не­за­ви­си­мой Гру­зии.

Автор статьи: Л. Джа­ниа­шви­ли.