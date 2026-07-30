МЕСХЕТИ
Историческая область на юго-западе Грузии и северо-востоке Турции.
Включает земли в верхнем течении р. Кура и бассейне р. Чорох – от с. Ташискари и оз. Паравани до Чёрного моря [историч. области Самцхе, Джавахети, Тори, Артаани, Эрушети, Шавшети, Кола, Тао, Кларджети, Спери, Аджара (12–14 вв.; см. Аджария)]. Называется по груз. племени месхов (мушков, мосхов; упоминаются в источниках с 12 в. до н. э. как осн. население этих земель), которые в кон. 4 в. до н. э. вместе с отд. объединениями картов участвовали в создании груз. государственности. Античными авторами именовалась Мосхике (Страна мосхов), позднее называлась также Земо-Картли (Верхняя Картли). В 9 в. н. э. на территории М. возникло Груз. царство (Картвелта самепо; см. также Тао-Кларджетское княжество) во главе с династией Багратионов, которое со временем объединило под своей властью все груз. земли. М. была одной из колыбелей груз. христианской культуры – здесь находились храмы и монастыри Опиза, Хандзта, Хахули, Ишхани, Ошки, Сапара, Бана, Пархали, Вардзия, Шатберди, Зарзма. В 12–13 вв. М. владели феодалы из рода Джакели. С получением Джакели от сельджукских султанов титула атабеков (атабагов) этот край в 13–17 вв. назывался Самцхе-Саатабаго. После распада единого груз. государства территория М. к 1576 была завоёвана турками, включена в состав Османской империи в качестве Ахалцихского пашалыка с центром в г. Ахалцихе (тур. Ахиска) и подверглась насильств. исламизации. В борьбе за возвращение М. груз. цари пытались заручиться поддержкой России. С этой целью Ираклий II вступил на стороне России в рус.- тур. войну 1768–74 (см. Русско-турецкие войны), однако не добился желаемых результатов. Георгиевский трактат 1783 предусматривал, помимо установления рос. покровительства над Картли- Кахетинским царством, оказание ему также помощи в возвращении М. По Адрианопольскому миру 1829 к России отошла часть сев. районов М. (Самцхе, Джавахети, Тори), которые в Османской империи делились на 9 санджаков, христианам Османской империи было разрешено переселяться на эту территорию. В 1-й пол. 19 в. в Самцхе, Джавахети и Тори, где проживали 26 тыс. грузин, исповедовавших в большинстве своём ислам, и ок. 6 тыс. мусульман негрузинского происхождения, переселились ок. 30 тыс. армян. В 1921 находившиеся ранее под властью Рос. империи районы М. вошли в Груз. ССР (с 1922 в составе СССР). В нояб. 1944 из Самцхе и Джавахети в Казахстан, Киргизию и Узбекистан было выслано почти всё мусульм. население (92 тыс. чел.). С 1991 сев. районы М. входят в состав независимой Грузии.
Автор статьи: Л. Джаниашвили.