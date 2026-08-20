МЕЩЕРСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

МЕЩЕРСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - князь, российский пуб­ли­цист, пи­са­тель, действительный статский советник (1873 год), ка­мер­гер (1872 год).

Из ро­да Ме­щер­ских. Внук Н.М. Ка­рам­зи­на. Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния (1857 год). В 1857-1858 годах слу­жил в Се­на­те. Стряп­чий по­ли­цей­ских дел в Ро­ж­де­ст­вен­ской час­ти Санкт-Пе­тер­бур­га (1859 год). Су­дья по гражданским де­лам Санкт-Пе­тербургского уезд­но­го су­да (1859-1861 годы). Чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при ми­ни­ст­ре внутренних дел (1861-1876 годы). В конце 1876 года при­чис­лен к Министерству народного про­све­ще­ния без мес­та и со­дер­жа­ния (чис­лил­ся до смер­ти). Из­да­тель (1872-1877, 1882-1914 годы) и ре­дак­тор (1882-1894, 1895-1906, 1913 годы) кон­сер­ва­тив­но­го жур­на­ла-га­зе­ты «Гра­ж­да­нин», из­да­тель и ре­дак­тор газеты «Русь» (1894-1896 годы), жур­на­лов «Вос­кре­се­ние» (1887-1894 годы), «Дру­же­ские ре­чи» (1903-1905 годы) и других из­да­ний. Глас­ный Санкт-Пе­тербургской городской ду­мы (1904 год).

В 1862-1872 годах вхо­дил в бли­жай­ший круг мо­ло­дых чле­нов императорской фа­ми­лии, осо­бен­ная друж­ба свя­зы­ва­ла его с гер­цо­гом Н.М. Лейх­тен­берг­ским (из ро­да Лейх­тен­берг­ских), на­след­ни­ком пре­сто­ла великим князем Ни­ко­ла­ем Алек­сан­д­ро­ви­чем, а так­же с великим князем Алек­сан­дром Алек­сан­д­ро­ви­чем (с 1865 года, по­сле смер­ти бра­та, на­след­ник пре­сто­ла, бу­ду­щий император Алек­сандр III ), на фор­ми­ро­ва­ние по­ли­тических взгля­дов ко­то­ро­го Мещерский ока­зал зна­чительное вли­я­ние. В этот пе­ри­од Мещерский был сто­рон­ни­ком ре­форм, про­во­ди­мых императором Алек­сан­дром II. В 1870-е годы за­нял бо­лее кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции. Стал счи­тать, что ре­фор­мы долж­ны но­сить по­сте­пен­ный ха­рак­тер, со­от­вет­ст­вую­щий уров­ню раз­ви­тия стра­ны, что «к ре­фор­мам ос­нов­ным на­до по­ста­вить точ­ку, ибо нуж­на пау­за, пау­за для то­го, что­бы дать жиз­ни сло­жить­ся» (при­нёс­шая Мещерскому ре­пу­та­цию ре­ак­цио­не­ра ста­тья «Впе­рёд или на­зад», опубликована в журнале «Гра­ж­да­нин», 1872 год, № 2). В середине 1870-х годов оце­ни­вал ре­фор­мы Алек­сан­д­ра II уже как не­удач­ные, а при­чи­ной это­го счи­тал не­го­тов­ность и не­же­ла­ние пред­ста­ви­те­лей об­ра­зо­ван­но­го об­ще­ст­ва за­ни­мать­ся де­лом. Мещерский об­ли­чал не­со­стоя­тель­ность земств, под­ме­няв­ших, по его мне­нию, прак­тическую хо­зяйственную дея­тель­ность «ли­бе­раль­ной го­во­риль­ней»; ука­зы­вал на тен­ден­ци­оз­ность но­вых су­дов, снис­хо­ди­тель­но от­но­сив­ших­ся к пре­ступ­ни­кам из низ­ших со­сло­вий и, на­обо­рот, го­то­вых при­знать ви­нов­ность че­ло­ве­ка из-за его вы­со­ко­го со­ци­аль­но­го ста­ту­са. След­ст­ви­ем ре­форм счи­тал об­щее па­де­ние нрав­ст­вен­но­сти в об­ще­ст­ве. Идеа­лом государственного уст­рой­ст­ва для Мещерского яв­ля­лась силь­ная са­мо­дер­жав­ная власть, опи­раю­щая­ся на ши­ро­кие об­щественные кру­ги, с чем бы­ли свя­за­ны его кри­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва за не­до­ве­рие к об­ще­ст­ву, при­зы­вы к со­кра­ще­нию пол­но­мо­чий ми­ни­стерств за счёт уси­ле­ния вла­сти гу­бер­на­то­ров, от­стаи­ва­ние эле­мен­тар­ных гражданских сво­бод (сло­ва, со­вес­ти). Мещерский ве­рил в са­краль­ность цар­ской вла­сти, был сто­рон­ни­ком со­хра­не­ния со­слов­ной сис­те­мы как ос­но­вы са­мо­дер­жа­вия и па­тер­на­ли­ст­ской опе­ки над кре­сть­я­на­ми со сто­ро­ны дво­рян­ст­ва. Национальные во­про­сы рас­смат­ри­вал с точ­ки зре­ния государственных ин­те­ре­сов, их ре­ше­ние ви­дел в рас­про­стра­не­нии на ок­раи­ны Российской им­пе­рии об­ще­рос­сий­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва.

Со вре­ме­нем Мещерский стал од­ним из главных идео­ло­гов «контр­ре­форм» 1880-1890-х годов. Одоб­рял осу­ще­ст­в­лён­ную императором Алек­сан­дром III кор­рек­ти­ров­ку ре­форм 1860-1870-х годов, по­ста­вив­шую са­мо­дея­тель­ность об­ще­ст­ва под кон­троль пра­ви­тель­ст­ва, уви­дел в этом ко­нец эпо­хи «все­об­ще­го ша­та­ния» и воз­вра­ще­ние твёр­дой, знаю­щей свои же­ла­ния вла­сти, то есть воз­ро­ж­де­ние ис­кон­но рус­ско­го, с его точ­ки зре­ния, прин­ци­па - «что­бы од­на власть управ­ля­ла, и ни­кто боль­ше, а мы бы­ли управ­ляе­мы». Мещерский ак­тив­но бо­рол­ся с лю­бым про­яв­ле­ни­ем ли­бе­ра­лиз­ма, в том числе и в пра­ви­тельственных сфе­рах (вы­сту­пал про­тив ми­ни­ст­ров народного про­све­ще­ния, фи­нан­сов и юс­ти­ции - А.П. Ни­ко­лаи, Н.Х. Бун­ге, Д.Н. На­бо­ко­ва).

С 1872 года литературный и по­ли­тический са­лон Мещерского по­се­ща­ли вид­ные чи­нов­ни­ки центральных ве­домств и ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний, ли­те­ра­то­ры и об­щественные дея­те­ли. В 1880-1910-е годы Мещерский имел оп­ре­де­лён­ный вес в пра­ви­тельственных кру­гах. По­сле всту­п­ле­ния на пре­стол императора Ни­ко­лая II под­верг­ся опа­ле, од­на­ко вско­ре су­мел вос­ста­но­вить своё влия­ние при дво­ре. В пись­мах к императору Алек­са­нд­ру III и императору Ни­ко­лаю II, и в пе­ре­пис­ке с ря­дом вид­ных са­нов­ни­ков (К.П. По­бе­до­нос­це­вым, Т.И. Фи­лип­по­вым, Д.С. Си­пя­ги­ным, В.К. Пле­ве, С.Ю. Вит­те) Мещерский пред­ла­гал свои ва­ри­ан­ты ре­ше­ния важ­ных внут­ри- и внеш­не­по­ли­тических про­блем, пы­тал­ся вли­ять на кад­ро­вую по­ли­ти­ку (в ча­ст­но­сти, со­дей­ст­во­вал на­зна­че­нию И.А. Выш­не­град­ско­го на пост министра фи­нан­сов). Вы­сту­пал про­тив со­юз­нических от­но­ше­ний с западно-ев­ропейскими стра­на­ми, ни­когда, по мне­нию Мещерского, не слу­жив­ших к поль­зе Рос­сии. Един­ст­вен­ной стра­ной, чьи ин­те­ре­сы не вхо­ди­ли в про­ти­во­ре­чие с рос­сий­ски­ми, он по­ла­гал Гер­ма­нию. На ру­бе­же XIX-XX веков Мещерский по­счи­тал власть дос­та­точ­но силь­ной, что­бы про­вес­ти на­зрев­шие ре­фор­мы ме­ст­но­го управ­ле­ния - рас­ши­рить уча­стие в управ­ле­нии «об­ще­ст­вен­ных сил», но не че­рез зем­ст­ва, а че­рез дей­ст­вую­щие при под­держ­ке гу­бер­на­то­ров ме­ст­ные вы­бор­ные ко­мис­сии. Мещерский уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии про­ек­та Ма­ни­фе­ста Ни­ко­лая II от 26.02(11.03).1903 года, ко­то­рый воз­вес­тил о про­грам­ме ре­форм - зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния, цен­зу­ры и других. Ли­бе­раль­ные и ре­во­люционные на­строе­ния об­ще­ст­ва Мещерский по­ла­гал на­нос­ны­ми, не уко­ре­нён­ны­ми в русской жиз­ни. Подъ­ём ли­бераль­но­го дви­же­ния в 1904-1905 годах ка­зал­ся ему ох­ва­тив­шим об­ще­ст­во бе­зу­ми­ем. В 1905 году в со­ста­ве Осо­бо­го со­ве­ща­ния под пред­се­да­тель­ст­вом Д.Ф. Ко­бе­ко Мещерский уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Временных пра­вил о по­вре­мен­ных из­да­ни­ях (смотрите в статье Вре­мен­ные пра­ви­ла о пе­ча­ти 1905-1906 годов).

Ав­тор по­пу­ляр­ных са­ти­рических по­вес­тей и ро­ма­нов из жиз­ни выс­ше­го све­та, в ху­дожественной фор­ме вы­ра­жав­ших его по­ли­тические взгля­ды: «Жен­щи­ны пе­тер­бург­ско­го боль­шо­го све­та» (тома 1-3, 1874 год), «Один из на­ших Бис­мар­ков» (тома 1-2, 1874 год), «Лорд-апо­стол в боль­шом пе­тер­бург­ском све­те» (тома 1-4, 1876 год), «Тай­ны со­вре­мен­но­го Пе­тер­бур­га» (тома 1-4, 1876-1877 годы), «Муж­чи­ны пе­тер­бург­ско­го боль­шо­го све­та» (тома 1-4, 1897 годы), «Ми­лый че­ло­век» (тома 1-2, 1901 годы) и другие. Ав­тор ме­муа­ров («Мои вос­по­ми­на­ния», тома 1-3, 1897-1912 годы; пе­ре­изданы под названием «Вос­по­ми­на­ния», 2001 год).

Ис­точники:

Франк В.С. Из не­из­дан­ной пе­репис­ки имп. Алек­сан­д­ра III и Ни­ко­лая II с кн. В.П. Ме­щер­ским // Со­вре­мен­ные за­пис­ки. 1940. Т. 70;

Vinogradoff I. Some Russian Imperial letters to Prince V.P. Meshchersky // Oxford Slavonic Papers. Oxf., 1962. Vol. 10;

idem. Further Russian Imperial correspondence with Prince V.P. Meshchersky // Ibid. Oxf., 1964. Vol. 11.

Сочинения:

Очер­ки ны­неш­ней об­ще­ст­вен­ной жиз­ни в Рос­сии. СПб., 1868-1870. Вып. 1-2;

Ре­чи кон­сер­ва­то­ра. СПб., 1876. Вып. 1-2;

Прав­да о Сер­бии. СПб., 1877;

В ули­ку вре­ме­ни. СПб., 1879;

О со­вре­мен­ной Рос­сии. СПб., 1880;

Что нам нуж­но. СПб., 1880;

Гра­ж­да­нин кон­сер­ва­тор / Вступ. ст., сост., ком­мент. И.Е. Дро­но­ва. М., 2005.

Дополнительная литература:

Ку­ту­зов П.А. Ос­но­вы пат­рио­ти­че­ских убе­ж­де­ний кня­зя В. П. Ме­щер­ско­го (К юби­лею 30-лет­не­го из­да­ния «Гра­ж­да­ни­на»). М., 1902;

Сло­ним­ский Л.З. О ве­ли­кой лжи на­ше­го вре­ме­ни: К. П. По­бе­до­нос­цев и князь В.П. Ме­щер­ский. СПб., 1908;

Да­лин В.М. По­след­ние Ро­ма­но­вы и князь Ме­щер­ский // Во­про­сы ис­то­рии внеш­ней по­ли­ти­ки СССР и ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний. М., 1976;

Анань­ич Б.В. О тек­сте ма­ни­фе­ста 26 фев­ра­ля 1903 г. (Из ар­хи­ва В.П. Ме­щер­ско­го) // Вспо­мо­га­тель­ные ис­то­ри­че­ские дис­ци­п­ли­ны. Л., 1983. Т. 15;

Со­ловь­ев Ю.Б. Князь В.П. Ме­щер­ский и его роль во внут­рен­ней по­ли­ти­ке в пред­воен­ные го­ды // Про­бле­мы со­ци­аль­но-по­ли­ти­че­ской ис­то­рии Рос­сии. СПб., 1991;

Дро­нов И.Е. Кру­жок кня­зя В.П. Ме­щер­ско­го, 1865-1914 // Вест­ник МГУ. Сер. 8. Ис­то­рия. 2001. № 3.