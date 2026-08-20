МЕЩЕРСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
МЕЩЕРСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - князь, российский публицист, писатель, действительный статский советник (1873 год), камергер (1872 год).
Из рода Мещерских. Внук Н.М. Карамзина. Окончил Училище правоведения (1857 год). В 1857-1858 годах служил в Сенате. Стряпчий полицейских дел в Рождественской части Санкт-Петербурга (1859 год). Судья по гражданским делам Санкт-Петербургского уездного суда (1859-1861 годы). Чиновник особых поручений при министре внутренних дел (1861-1876 годы). В конце 1876 года причислен к Министерству народного просвещения без места и содержания (числился до смерти). Издатель (1872-1877, 1882-1914 годы) и редактор (1882-1894, 1895-1906, 1913 годы) консервативного журнала-газеты «Гражданин», издатель и редактор газеты «Русь» (1894-1896 годы), журналов «Воскресение» (1887-1894 годы), «Дружеские речи» (1903-1905 годы) и других изданий. Гласный Санкт-Петербургской городской думы (1904 год).
В 1862-1872 годах входил в ближайший круг молодых членов императорской фамилии, особенная дружба связывала его с герцогом Н.М. Лейхтенбергским (из рода Лейхтенбергских), наследником престола великим князем Николаем Александровичем, а также с великим князем Александром Александровичем (с 1865 года, после смерти брата, наследник престола, будущий император Александр III), на формирование политических взглядов которого Мещерский оказал значительное влияние. В этот период Мещерский был сторонником реформ, проводимых императором Александром II. В 1870-е годы занял более консервативные позиции. Стал считать, что реформы должны носить постепенный характер, соответствующий уровню развития страны, что «к реформам основным надо поставить точку, ибо нужна пауза, пауза для того, чтобы дать жизни сложиться» (принёсшая Мещерскому репутацию реакционера статья «Вперёд или назад», опубликована в журнале «Гражданин», 1872 год, № 2). В середине 1870-х годов оценивал реформы Александра II уже как неудачные, а причиной этого считал неготовность и нежелание представителей образованного общества заниматься делом. Мещерский обличал несостоятельность земств, подменявших, по его мнению, практическую хозяйственную деятельность «либеральной говорильней»; указывал на тенденциозность новых судов, снисходительно относившихся к преступникам из низших сословий и, наоборот, готовых признать виновность человека из-за его высокого социального статуса. Следствием реформ считал общее падение нравственности в обществе. Идеалом государственного устройства для Мещерского являлась сильная самодержавная власть, опирающаяся на широкие общественные круги, с чем были связаны его критика правительства за недоверие к обществу, призывы к сокращению полномочий министерств за счёт усиления власти губернаторов, отстаивание элементарных гражданских свобод (слова, совести). Мещерский верил в сакральность царской власти, был сторонником сохранения сословной системы как основы самодержавия и патерналистской опеки над крестьянами со стороны дворянства. Национальные вопросы рассматривал с точки зрения государственных интересов, их решение видел в распространении на окраины Российской империи общероссийского законодательства.
Со временем Мещерский стал одним из главных идеологов «контрреформ» 1880-1890-х годов. Одобрял осуществлённую императором Александром III корректировку реформ 1860-1870-х годов, поставившую самодеятельность общества под контроль правительства, увидел в этом конец эпохи «всеобщего шатания» и возвращение твёрдой, знающей свои желания власти, то есть возрождение исконно русского, с его точки зрения, принципа - «чтобы одна власть управляла, и никто больше, а мы были управляемы». Мещерский активно боролся с любым проявлением либерализма, в том числе и в правительственных сферах (выступал против министров народного просвещения, финансов и юстиции - А.П. Николаи, Н.Х. Бунге, Д.Н. Набокова).
С 1872 года литературный и политический салон Мещерского посещали видные чиновники центральных ведомств и местных учреждений, литераторы и общественные деятели. В 1880-1910-е годы Мещерский имел определённый вес в правительственных кругах. После вступления на престол императора Николая II подвергся опале, однако вскоре сумел восстановить своё влияние при дворе. В письмах к императору Александру III и императору Николаю II, и в переписке с рядом видных сановников (К.П. Победоносцевым, Т.И. Филипповым, Д.С. Сипягиным, В.К. Плеве, С.Ю. Витте) Мещерский предлагал свои варианты решения важных внутри- и внешнеполитических проблем, пытался влиять на кадровую политику (в частности, содействовал назначению И.А. Вышнеградского на пост министра финансов). Выступал против союзнических отношений с западно-европейскими странами, никогда, по мнению Мещерского, не служивших к пользе России. Единственной страной, чьи интересы не входили в противоречие с российскими, он полагал Германию. На рубеже XIX-XX веков Мещерский посчитал власть достаточно сильной, чтобы провести назревшие реформы местного управления - расширить участие в управлении «общественных сил», но не через земства, а через действующие при поддержке губернаторов местные выборные комиссии. Мещерский участвовал в составлении проекта Манифеста Николая II от 26.02(11.03).1903 года, который возвестил о программе реформ - земского самоуправления, цензуры и других. Либеральные и революционные настроения общества Мещерский полагал наносными, не укоренёнными в русской жизни. Подъём либерального движения в 1904-1905 годах казался ему охватившим общество безумием. В 1905 году в составе Особого совещания под председательством Д.Ф. Кобеко Мещерский участвовал в разработке Временных правил о повременных изданиях (смотрите в статье Временные правила о печати 1905-1906 годов).
Автор популярных сатирических повестей и романов из жизни высшего света, в художественной форме выражавших его политические взгляды: «Женщины петербургского большого света» (тома 1-3, 1874 год), «Один из наших Бисмарков» (тома 1-2, 1874 год), «Лорд-апостол в большом петербургском свете» (тома 1-4, 1876 год), «Тайны современного Петербурга» (тома 1-4, 1876-1877 годы), «Мужчины петербургского большого света» (тома 1-4, 1897 годы), «Милый человек» (тома 1-2, 1901 годы) и другие. Автор мемуаров («Мои воспоминания», тома 1-3, 1897-1912 годы; переизданы под названием «Воспоминания», 2001 год).
Источники:
Франк В.С. Из неизданной переписки имп. Александра III и Николая II с кн. В.П. Мещерским // Современные записки. 1940. Т. 70;
Vinogradoff I. Some Russian Imperial letters to Prince V.P. Meshchersky // Oxford Slavonic Papers. Oxf., 1962. Vol. 10;
idem. Further Russian Imperial correspondence with Prince V.P. Meshchersky // Ibid. Oxf., 1964. Vol. 11.
Сочинения:
Очерки нынешней общественной жизни в России. СПб., 1868-1870. Вып. 1-2;
Речи консерватора. СПб., 1876. Вып. 1-2;
Правда о Сербии. СПб., 1877;
В улику времени. СПб., 1879;
О современной России. СПб., 1880;
Что нам нужно. СПб., 1880;
Гражданин консерватор / Вступ. ст., сост., коммент. И.Е. Дронова. М., 2005.
Дополнительная литература:
Кутузов П.А. Основы патриотических убеждений князя В. П. Мещерского (К юбилею 30-летнего издания «Гражданина»). М., 1902;
Слонимский Л.З. О великой лжи нашего времени: К. П. Победоносцев и князь В.П. Мещерский. СПб., 1908;
Далин В.М. Последние Романовы и князь Мещерский // Вопросы истории внешней политики СССР и международных отношений. М., 1976;
Ананьич Б.В. О тексте манифеста 26 февраля 1903 г. (Из архива В.П. Мещерского) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1983. Т. 15;
Соловьев Ю.Б. Князь В.П. Мещерский и его роль во внутренней политике в предвоенные годы // Проблемы социально-политической истории России. СПб., 1991;
Дронов И.Е. Кружок князя В.П. Мещерского, 1865-1914 // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 2001. № 3.