МЕЩАНСТВО

МЕЩАНСТВО - го­род­ское по­дат­ное со­сло­вие в Российской им­пе­рии, в XIX веке вто­рое по чис­лен­но­сти по­сле кре­сть­ян­ст­ва.

В по­ня­тие мещанство в раз­ное вре­мя вкла­ды­ва­лось раз­ное со­дер­жа­ние. Пер­во­на­чаль­но ме­ща­на­ми на­зы­ва­лись жи­те­ли го­ро­дов Южной и Западной Ру­си, на­хо­див­ших­ся на тер­ри­то­рии Великого княжества Ли­тов­ско­го , а впо­след­ст­вии - Ре­чи По­спо­ли­той (главным образом ре­мес­лен­ни­ки, мел­кие до­мо­вла­дель­цы и тор­гов­цы). В XVII веке ме­ща­не - на­се­ле­ние Ме­щан­ской сло­бо­ды (ква­ли­фи­ци­ров. мас­те­ра, тор­гов­цы и «це­ло­валь­ни­ки» при По­соль­ском дво­ре), об­ра­зо­ван­ной в 1671-1672 годах под Мо­ск­вой вы­ход­ца­ми из Ре­чи По­спо­ли­той. В XVIII веке на­име­но­ва­ние рас­про­стра­не­но на всё по­сад­ское на­се­ле­ние русских го­ро­дов. В та­ком зна­че­нии сло­во «ме­ща­не» упот­реб­ле­но в «Про­ек­те за­ко­нов о пра­вах сред­не­го ро­да го­род­ских жи­те­лей», со­став­лен­ном в хо­де ра­бо­ты Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/69 годов. В Ма­ни­фе­сте императрийцы Ека­те­ри­ны II от 17(28).03.1775 года «О Вы­со­чай­ше да­ро­ван­ных раз­ным со­сло­ви­ям ми­ло­стях по слу­чаю за­клю­чён­но­го ми­ра с Пор­тою От­то­ман­скою» ме­ща­не вы­де­ле­ны как по­дат­ная ка­те­го­рия городских жи­те­лей с ка­пи­та­лом ме­нее 500 рублей, обя­зан­ных пла­тить по­душ­ную по­дать, от­бы­вать рек­рут­скую и другие на­ту­раль­ные и де­неж­ные по­вин­ности. Ме­ща­не с ка­пи­та­лом свыше 500 рублей мог­ли пе­рей­ти в ку­пе­че­ст­во с уп­ла­той гиль­дей­ско­го сбо­ра. В Жа­ло­ван­ной гра­мо­те го­ро­дам 1785 года ме­ща­на­ми на­зва­ны все го­ро­до­вые обы­ва­те­ли («ме­ща­не во­об­ще»), ко­то­рые де­ли­лись на 6 раз­ря­дов, из них 4 раз­ря­да («на­стоя­щие го­ро­до­вые обы­ва­те­ли», то есть ли­ца, имев­шие в го­ро­де не­дви­жи­мость; «це­хо­вые гра­ж­да­не»; «ино­го­род­ние и ино­стран­ные гос­ти»; «по­сад­ские») фак­ти­че­ски со­ста­ви­ли со­сло­вие мещанства в уз­ком смыс­ле сло­ва. За­кон закре­пил за ме­ща­на­ми пра­во бес­пре­пят­ст­вен­но за­ни­мать­ся мел­кой тор­гов­лей в го­ро­дах и раз­но­го ро­да про­мыс­ла­ми (со­дер­жать мас­тер­ские, трак­ти­ры и прочее), ус­та­но­вил под­суд­ность мещанства ме­щан­ско­му су­ду, га­ран­ти­ро­вал оп­ре­де­лён­ные пра­ва. Вме­сте с тем су­ще­ст­во­ва­ли ог­ра­ни­че­ния на за­ня­тие ме­ща­на­ми государственных долж­но­стей (до конца 1850-х годов), ме­ща­не под­ле­жа­ли те­лес­ным на­ка­за­ни­ям (до 1904 года). Со­слов­ный ста­тус ме­щан объ­яв­лял­ся на­след­ст­вен­ным.

В по­сле­дую­щих за­ко­но­дательных ак­тах рас­ши­рял­ся и уточ­нял­ся круг лиц, имев­ших пра­во или обя­зан­ных всту­пать в со­сло­вие ме­щан. В не­го вхо­ди­ли вос­пи­тан­ни­ки за­ве­де­ний, под­ве­дом­ст­вен­ных при­ка­зам об­щественного при­зре­ния, а так­же вос­пи­тательных до­мов; при­няв­шие российское под­дан­ст­во ино­стран­цы; ис­клю­чён­ные из сво­их преж­них об­ществ кре­щё­ные ев­реи; ра­зо­рив­шие­ся куп­цы. Главным ис­точ­ни­ком по­пол­не­ния со­сло­вия (648 тысяч человек обое­го по­ла в 1789 году, 950 тысяч человек в 1811 году) бы­ли вы­ход­цы из кре­сть­ян. При этом бывшие кре­по­ст­ные кре­сть­я­не пред­став­ля­ли уволь­ни­тель­ные от сво­его по­ме­щи­ка, удель­ные кре­сть­я­не - от удель­но­го ве­дом­ст­ва, двор­цо­вые кре­сть­я­не - от двор­цо­во­го, государственные кре­сть­я­не - от ка­зён­но­го. При­чис­ле­ние к мещанству про­из­во­ди­лось ка­зён­ны­ми па­ла­та­ми по при­ём­но­му до­го­во­ру и с одоб­ре­ния 6 «бла­го­на­ме­рен­ных» чле­нов ме­щан­ско­го об­ще­ст­ва, к ко­то­ро­му осу­ще­ст­в­ля­лась при­пис­ка. Про­жи­ва­ние ме­ща­ни­на в го­ро­де, к ме­щан­ско­му об­ще­ст­ву ко­то­ро­го он был при­пи­сан, не счи­та­лось обя­за­тель­ным; по­лу­чив пас­порт, он мог жить по мес­ту на­хо­ж­де­ния его тор­го­во-промышленного за­ве­де­ния. В 1906 году от­ме­не­на обя­зательная при­пис­ка ме­щан к оп­ре­де­лён­но­му го­ро­ду.

В ка­ж­дом го­ро­де соз­да­ва­лось ме­щан­ское об­ще­ст­во. Оно из­би­ра­ло на 3 го­да ме­щан­скую упра­ву из ста­рос­ты, его по­мощ­ни­ка и не­сколь­ких «де­сят­ни­ков», ко­то­рые ут­вер­жда­лись гу­бер­на­то­ром. Ста­рос­та вёл спи­ски лиц, со­сто­яв­ших в дан­ном ме­щан­ском об­ще­ст­ве, вы­да­вал пас­пор­та на от­луч­ку, ве­дал рас­клад­кой и сбо­ром по­да­тей. Ме­ща­нин, же­лав­ший пе­рей­ти из од­но­го ме­щан­ско­го об­ще­ст­ва в дру­гое, а так­же в иное со­сло­вие, дол­жен был по­лу­чить от сво­его об­ще­ст­ва со­гла­сие на это - уволь­ни­тель­ный при­го­вор, в ко­то­ром ука­зы­ва­лось, что он не име­ет не­дои­мок по по­да­тям, ча­ст­ных дол­гов, не со­сто­ит под след­ст­ви­ем и не ос­тав­ля­ет на преж­нем мес­те жи­тель­ст­ва род­ст­вен­ни­ков, не спо­соб­ных се­бя про­кор­мить. Для при­ня­тия в другое ме­щан­ское об­ще­ст­во тре­бо­ва­лось его пред­ва­рительное со­гла­сие, для че­го бы­ли не­об­хо­ди­мы ре­ко­мен­да­ции со­се­дей по ста­ро­му мес­ту жи­тель­ст­ва. Су­ще­ст­во­ва­ла и не­зна­чительная про­слой­ка лиц (от­став­ные сол­да­ты, си­ро­ты и другие), ко­то­рых при­пи­сы­ва­ли к ме­щан­ско­му об­ще­ст­ву без со­гла­сия по­след­не­го. Эти ли­ца в те­че­ние 5 лет со вре­ме­ни при­пис­ки обя­за­ны бы­ли ис­хо­да­тай­ст­во­вать со­гла­сие ме­щан­ско­го об­ще­ст­ва на окон­чательное и по­сто­ян­ное их при­чис­ле­ние. По ука­зу императора Алек­сан­д­ра I от 12(24).12.1801 года ме­ща­не, на­ря­ду с государственными кре­сть­я­на­ми и куп­ца­ми, по­лу­чи­ли пра­во по­ку­пать не­на­се­лён­ные зем­ли (во 2-й половине XIX века раз­мер ме­щан­ско­го зем­ле­вла­де­ния су­ще­ст­вен­но вы­рос). Гиль­дей­ская ре­фор­ма 1824 года вве­ла про­мыс­ло­вое об­ло­же­ние ме­щан, за­ни­мав­ших­ся тор­гов­лей, раз­де­лив их на «тор­гую­щих ме­щан» и «по­сад­ских ме­щан». Ус­та­нов­лен­ное этой ре­фор­мой на­ло­го­об­ло­же­ние ока­за­лось для ме­щан не­по­силь­ным, в 1826-1827 годах оно от­ме­не­но.

Чис­лен­ность мещанства осо­бен­но воз­рос­ла во 2-й половине XIX века: около 4,6 миллионов человек (1858 год), свыше 9,9 миллионов человек (1897 год; 44,3% от все­го на­лич­но­го городского на­се­ле­ния, в не­ко­то­рых го­ро­дах - до 90%). Уве­ли­че­ние про­ис­хо­ди­ло главным образом за счёт при­то­ка из других со­сло­вий, по-преж­не­му пре­имущественно из кре­сть­ян­ст­ва, осо­бен­но по­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года . Ме­ща­не, как пра­ви­ло, за­ни­ма­лись мел­кой тор­гов­лей, ре­мес­лом, слу­жи­ли при­каз­чи­ка­ми, по­сту­па­ли в ус­лу­же­ние. По до­сти­же­нии оп­ре­де­лён­ных чи­нов на государственной и во­енной служ­бе ме­ща­нам мог­ло быть по­жа­ло­ва­но дво­рян­ст­во, пос­ле окон­ча­ния выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний их мог­ли при­чис­лить к почётным граж­да­нам (с 1832 года). Во 2-й половине XIX века мещанство ста­ло од­ним из ис­точ­ни­ков фор­ми­ро­ва­ния бур­жуа­зии. В 1863 году от­ме­не­на по­душ­ная по­дать с ме­щан, за­ме­нён­ная уме­рен­ным тор­го­во-про­мы­сло­вым об­ло­же­ни­ем. С из­да­ни­ем за­ко­на о про­мы­сло­вом на­ло­ге (1898 год), ко­то­рый рас­про­стра­нял­ся и на ме­щан, их хо­зяйственная дея­тель­ность окон­ча­тель­но пе­ре­ста­ла за­ви­сеть от со­слов­ной при­над­леж­но­сти. Со­сло­вие мещанство уп­разд­не­но по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

С 1840-х годов по­ня­тие «ме­ща­не» ста­ло упот­реб­лять­ся в пе­ре­нос­ном смыс­ле - лю­ди с мел­ки­ми ин­те­ре­са­ми, ог­ра­ни­чен­ным кру­го­зо­ром, «спло­чён­ная по­сред­ст­вен­ность» (А.И. Гер­цен), «за­жи­точ­ность без куль­ту­ры» (А.С. Ма­ка­рен­ко). Те­ма мещанства как со­ци­аль­но­го и этического яв­ле­ния на­шла во­пло­ще­ние в русской литературе и пуб­ли­ци­сти­ке XIX-XX веков: ро­ма­не А.Ф. Пи­сем­ско­го «Ме­ща­не», пье­се М. Горь­ко­го «Ме­ща­не», ро­ма­не Е.И. За­мя­ти­на «Мы» и других.

Дополнительная литература:

Дру­жи­нин Н.П. Ме­ща­не и зе­мель­ный во­прос. М., 1906; он же. Ме­ща­не, их по­ло­же­ние и ну­ж­ды. 2-е изд. М., 1917;

Рынд­зюн­ский П.Г. Го­род­ское гра­ж­дан­ст­во до­ре­фор­мен­ной Рос­сии. М., 1958; он же. Го­род­ское на­се­ле­ние // Очер­ки эко­но­ми­че­ской ис­то­рии Рос­сии пер­вой по­ло­ви­ны XIX в. М., 1959;

Клок­ман Ю.Р. Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ская ис­то­рия рус­ско­го го­ро­да: вто­рая по­ло­ви­на XVIII в. М., 1967;

Но­ви­ков А.И. Ме­щан­ст­во и ме­ща­не. Л., 1983;

Мер­ков­ский В.Г. Ро­до­слов­ные пе­ре­кре­ст­ки: кре­сть­я­не, ме­ща­не, куп­цы, ка­за­ки и дво­ря­не. СПб., 2001;

Ми­ро­нов Ю.В. Ре­во­лю­ция и ме­ща­не. М., 2003;

Ан­ку­ше­ва К.А. Ме­щан­ст­во про­вин­ци­аль­но­го го­ро­да // Си­бир­ский ис­то­ри­че­ский жур­нал. 2004. № 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)