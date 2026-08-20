МЕЩАНСТВО
МЕЩАНСТВО - городское податное сословие в Российской империи, в XIX веке второе по численности после крестьянства.
В понятие мещанство в разное время вкладывалось разное содержание. Первоначально мещанами назывались жители городов Южной и Западной Руси, находившихся на территории Великого княжества Литовского, а впоследствии - Речи Посполитой (главным образом ремесленники, мелкие домовладельцы и торговцы). В XVII веке мещане - население Мещанской слободы (квалифициров. мастера, торговцы и «целовальники» при Посольском дворе), образованной в 1671-1672 годах под Москвой выходцами из Речи Посполитой. В XVIII веке наименование распространено на всё посадское население русских городов. В таком значении слово «мещане» употреблено в «Проекте законов о правах среднего рода городских жителей», составленном в ходе работы Уложенной комиссии 1767-1768/69 годов. В Манифесте императрийцы Екатерины II от 17(28).03.1775 года «О Высочайше дарованных разным сословиям милостях по случаю заключённого мира с Портою Оттоманскою» мещане выделены как податная категория городских жителей с капиталом менее 500 рублей, обязанных платить подушную подать, отбывать рекрутскую и другие натуральные и денежные повинности. Мещане с капиталом свыше 500 рублей могли перейти в купечество с уплатой гильдейского сбора. В Жалованной грамоте городам 1785 года мещанами названы все городовые обыватели («мещане вообще»), которые делились на 6 разрядов, из них 4 разряда («настоящие городовые обыватели», то есть лица, имевшие в городе недвижимость; «цеховые граждане»; «иногородние и иностранные гости»; «посадские») фактически составили сословие мещанства в узком смысле слова. Закон закрепил за мещанами право беспрепятственно заниматься мелкой торговлей в городах и разного рода промыслами (содержать мастерские, трактиры и прочее), установил подсудность мещанства мещанскому суду, гарантировал определённые права. Вместе с тем существовали ограничения на занятие мещанами государственных должностей (до конца 1850-х годов), мещане подлежали телесным наказаниям (до 1904 года). Сословный статус мещан объявлялся наследственным.
В последующих законодательных актах расширялся и уточнялся круг лиц, имевших право или обязанных вступать в сословие мещан. В него входили воспитанники заведений, подведомственных приказам общественного призрения, а также воспитательных домов; принявшие российское подданство иностранцы; исключённые из своих прежних обществ крещёные евреи; разорившиеся купцы. Главным источником пополнения сословия (648 тысяч человек обоего пола в 1789 году, 950 тысяч человек в 1811 году) были выходцы из крестьян. При этом бывшие крепостные крестьяне представляли увольнительные от своего помещика, удельные крестьяне - от удельного ведомства, дворцовые крестьяне - от дворцового, государственные крестьяне - от казённого. Причисление к мещанству производилось казёнными палатами по приёмному договору и с одобрения 6 «благонамеренных» членов мещанского общества, к которому осуществлялась приписка. Проживание мещанина в городе, к мещанскому обществу которого он был приписан, не считалось обязательным; получив паспорт, он мог жить по месту нахождения его торгово-промышленного заведения. В 1906 году отменена обязательная приписка мещан к определённому городу.
В каждом городе создавалось мещанское общество. Оно избирало на 3 года мещанскую управу из старосты, его помощника и нескольких «десятников», которые утверждались губернатором. Староста вёл списки лиц, состоявших в данном мещанском обществе, выдавал паспорта на отлучку, ведал раскладкой и сбором податей. Мещанин, желавший перейти из одного мещанского общества в другое, а также в иное сословие, должен был получить от своего общества согласие на это - увольнительный приговор, в котором указывалось, что он не имеет недоимок по податям, частных долгов, не состоит под следствием и не оставляет на прежнем месте жительства родственников, не способных себя прокормить. Для принятия в другое мещанское общество требовалось его предварительное согласие, для чего были необходимы рекомендации соседей по старому месту жительства. Существовала и незначительная прослойка лиц (отставные солдаты, сироты и другие), которых приписывали к мещанскому обществу без согласия последнего. Эти лица в течение 5 лет со времени приписки обязаны были исходатайствовать согласие мещанского общества на окончательное и постоянное их причисление. По указу императора Александра I от 12(24).12.1801 года мещане, наряду с государственными крестьянами и купцами, получили право покупать ненаселённые земли (во 2-й половине XIX века размер мещанского землевладения существенно вырос). Гильдейская реформа 1824 года ввела промысловое обложение мещан, занимавшихся торговлей, разделив их на «торгующих мещан» и «посадских мещан». Установленное этой реформой налогообложение оказалось для мещан непосильным, в 1826-1827 годах оно отменено.
Численность мещанства особенно возросла во 2-й половине XIX века: около 4,6 миллионов человек (1858 год), свыше 9,9 миллионов человек (1897 год; 44,3% от всего наличного городского населения, в некоторых городах - до 90%). Увеличение происходило главным образом за счёт притока из других сословий, по-прежнему преимущественно из крестьянства, особенно после крестьянской реформы 1861 года. Мещане, как правило, занимались мелкой торговлей, ремеслом, служили приказчиками, поступали в услужение. По достижении определённых чинов на государственной и военной службе мещанам могло быть пожаловано дворянство, после окончания высших учебных заведений их могли причислить к почётным гражданам (с 1832 года). Во 2-й половине XIX века мещанство стало одним из источников формирования буржуазии. В 1863 году отменена подушная подать с мещан, заменённая умеренным торгово-промысловым обложением. С изданием закона о промысловом налоге (1898 год), который распространялся и на мещан, их хозяйственная деятельность окончательно перестала зависеть от сословной принадлежности. Сословие мещанство упразднено после Октябрьской революции 1917 года.
С 1840-х годов понятие «мещане» стало употребляться в переносном смысле - люди с мелкими интересами, ограниченным кругозором, «сплочённая посредственность» (А.И. Герцен), «зажиточность без культуры» (А.С. Макаренко). Тема мещанства как социального и этического явления нашла воплощение в русской литературе и публицистике XIX-XX веков: романе А.Ф. Писемского «Мещане», пьесе М. Горького «Мещане», романе Е.И. Замятина «Мы» и других.
Дополнительная литература:
Дружинин Н.П. Мещане и земельный вопрос. М., 1906; он же. Мещане, их положение и нужды. 2-е изд. М., 1917;
Рындзюнский П.Г. Городское гражданство дореформенной России. М., 1958; он же. Городское население // Очерки экономической истории России первой половины XIX в. М., 1959;
Клокман Ю.Р. Социально-экономическая история русского города: вторая половина XVIII в. М., 1967;
Новиков А.И. Мещанство и мещане. Л., 1983;
Мерковский В.Г. Родословные перекрестки: крестьяне, мещане, купцы, казаки и дворяне. СПб., 2001;
Миронов Ю.В. Революция и мещане. М., 2003;
Анкушева К.А. Мещанство провинциального города // Сибирский исторический журнал. 2004. № 1.