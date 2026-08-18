МЕРЗЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ

МЕРЗЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - русский литературный кри­тик, по­эт, пе­ре­во­дчик.

Сын не­бо­га­то­го куп­ца. На­чал учё­бу в перм­ском на­род­ном училище, в 1793 году за вы­даю­щие­ся ус­пе­хи был при­нят на ка­зён­ный счёт в гим­на­зию при Московском университете; в 1798 году по­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра и на­чал пре­по­да­вать там же. С 1804 года за­ни­мал ка­фед­ру российского крас­норе­чия и по­эзии, с 1810 года профессор, в 1817-1818, 1821-1828 годах де­кан сло­вес­но­го от­де­ле­ния Московского уни­вер­си­те­та.

С конца 1790-х годов пе­ча­тал­ся в уни­вер­си­тет­ских из­да­ни­ях. Вхо­дил в «Дру­же­ское ли­те­ра­тур­ное об­ще­ст­во». Один из ос­но­ва­те­лей Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (1811 год; на от­кры­тии вы­сту­пил с про­грамм­ным «Рас­су­ж­де­ни­ем о рос­сий­ской сло­вес­но­сти в ны­неш­нем её со­стоя­нии»). Чи­тал пуб­лич­ные лек­ции по «тео­рии изящ­ных ис­кусств» (1812 год) и о со­чи­не­ни­ях «зна­ме­ни­тей­ших рос­сий­ских пи­са­те­лей» (1815 год), имев­шие ус­пех в об­ра­зо­ван­ном московском об­ще­ст­ве (опубликованы час­тич­но в 1812-1817 годах). В 1815 году из­да­вал журнал «Ам­фи­он». В том же го­ду опуб­ли­ко­вал пер­вый об­сто­ятельный раз­бор «Рос­сиа­ды» М.М. Хе­ра­ско­ва. Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком клас­си­циз­ма , не при­нял но­вей­ших ро­ман­тических вея­ний; в «Пись­ме из Си­би­ри» (1818 год) вы­сту­пил с рез­кой кри­ти­кой жан­ра бал­ла­ды (в том числе и бал­лад В.А. Жу­ков­ско­го). На ос­но­ве тру­дов ев­ропейских тео­ре­ти­ков искусства (И.И. Эшен­бур­га и др.) со­ста­вил ряд учеб­ных по­со­бий, до­пол­нив их при­ме­ра­ми из российской сло­вес­но­сти: «Крат­кая ри­то­ри­ка, или Пра­ви­ла, от­но­ся­щие­ся ко всем ро­дам со­чи­не­ний про­заи­ческих» (1809 год), «Крат­кое на­чер­та­ние тео­рии изящ­ной сло­вес­но­сти» (тома 1-2, 1822 год), «Кон­спект лек­ций рос­сий­ско­го крас­но­ре­чия и по­эзии» (1827 год), «Крат­кое ру­ко­во­дство к эс­те­ти­ке» (1829 год).

По­эзия Мерзлякова тя­го­те­ет к вы­со­кой ли­ри­ке гра­ж­дан­ско­го («Сла­ва» и «Ода на раз­ру­ше­ние Ва­ви­ло­на», 1801 год) и фи­ло­соф­ско­го («Труд», 1825 год; «Юби­лей», 1830 год) со­дер­жа­ния. Наи­бо­лее ори­ги­наль­ны пес­ни и ро­ман­сы Мерзлякова (мно­гие из них на­пи­са­ны в со­дру­же­ст­ве с ком­по­зи­то­ром Н.Д. Ка­ши­ным), в ко­то­рых сен­ти­мен­таль­ная чув­ст­ви­тель­ность со­еди­ня­ет­ся с на­род­но-по­этической фра­зео­ло­ги­ей и об­раз­но­стью. Пес­ни Мерзлякова с пре­об­ла­даю­щи­ми мо­ти­ва­ми раз­лу­ки, из­ме­ны, оди­но­че­ст­ва и тому подобным ста­ли свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду сен­ти­мен­таль­ной пес­ней XVIII века (Ю.А. Не­ле­дин­ский-Ме­лец­кий, И.И. Дмит­ри­ев) и «рус­ски­ми пес­ня­ми» А.А. Дель­ви­га и А.В. Коль­цо­ва. Ис­клю­чит. по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась пес­ня Мерзлякова «Сре­ди до­ли­ны ров­ныя…» (опубликована в 1811 году; ав­тор му­зы­ки не­из­вес­тен), став­шая на­род­ной. Един­ст­вен­ный при­жиз­нен­ный сборник ори­ги­наль­ных сти­хо­тво­ре­ний Мерзлякова - «Пес­ни и ро­ман­сы» (1830 год).

Пе­ре­во­дил ан­тич­ных ав­то­ров. В пе­ре­во­дах эк­лог Вер­ги­лия и идил­лий Фео­кри­та (1807 год) Мерзляков од­ним из пер­вых по­сле В.К. Тре­диа­ков­ско­го об­ра­тил­ся к дак­ти­ло­хо­ре­ическому гек­са­мет­ру (позд­нее от­стаи­вал своё пер­вен­ст­во в этом пе­ред Н.И. Гне­ди­чем); в позд­ней­ших пе­ре­во­дах (эле­гии Ти­бул­ла, Про­пер­ция , Ови­дия, «По­сла­ние к Пи­зо­нам» Го­ра­ция и др.) ис­поль­зо­вал тра­диционный алек­сан­д­рий­ский стих, как и в сво­ём гл. тру­де - пе­ре­во­де по­эмы Т. Тас­со «Ос­во­бо­ж­дён­ный Ие­ру­са­лим» (отдельное издание - 1828 год). Большая часть пе­ре­во­дов Мерзлякова со­б­ра­на в книге «Под­ра­жа­ния и пе­ре­во­ды из гре­че­ских и ла­тин­ских сти­хо­твор­цев» (тома 1-2, 1825-1826 годы).

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1867. Ч. 1-2;

Сти­хо­тво­ре­ния / Вступ. ста­тья Ю.М. Лот­ма­на. Л., 1958;

Рус­ские эс­те­ти­че­ские трак­та­ты пер­вой тре­ти XIX в. М., 1974. Т. 1. С. 73-193;

Ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка 1800-1820-х гг. М., 1980. С. 119-209;

Пес­ни и ро­ман­сы. М., 1988.