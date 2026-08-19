МЕРЯ
Древний финно-угорский народ в Верхнем Поволжье.
Традиционно считается, что мерянский язык был близок мордовскому, имея также сходство с прибалтийско-фин. языками (см. в ст. Финно-угорские языки). Особняком стоит гипотеза В. В. Седова, согласно которой М. – потомки славян переселенцев середины 1-го тыс. из Центральной Европы.
По мнению ряда исследователей, впервые М., наряду с мордвой, упомянута Иорданом при описании событий 4 в. В «Повести временных лет» содержится информация о том, что М. проживала в районах озёр Неро и Плещеево, к ней принадлежали первые жители г. Ростов. М. являлась данником варягов, затем новгородских и киевских князей, участвовала в . походах кн. Олега. Также свидетельством существования М. является субстратная финно-угорская топонимика.
По совр. археологич. данным, территория расселения М. охватывала Волго-Клязьминское междуречье и Заволжье на территории совр. Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областей. Археологич. памятники М. 7 – нач. 11 вв. сконцентрированы в районах озёр Неро и Плещеево у городов Ростов и Переславль-Залесский Ярославской обл., а также в Суздальском ополье. Следы существования первоначального посёлка М. обнаружены в Ростове.
Неукреплённые поселения М. располагались отд. территориальными группами, разделялись обширными незаселёнными пространствами, отличались крупными для своего времени размерами: некоторые из них имели пл. св. 10 га. Городища редки, среди них наиболее известно Сарское, близ Ростова (см. в ст. Сарский археологический комплекс). Погребальные памятники М. – грунтовые могильники с захоронениями по обряду трупоположения, реже трупосожжения. Культовые памятники М. неизвестны. Материальная культура М. в осн. элементах схожа с культурой др. финно- угорских народов Поочья и Поволжья – муромы, мордвы, черемисов (марийцев). Керамика лепная неорнаментированная, иногда с лощёной поверхностью. В продолжение традиций раннего железного века сохранялись ножи с прямой спинкой и топоры-кельты. Специфику костюма определяли многочисл. металлич. детали убора, в т. ч. бронзовые, редко серебряные «шумящие» подвески и застёжки с привесками в форме трапеций или утиных лапок. Широкое распространение имели также спиральные браслеты и перстни, головные венчики и накосники. Этноопределяющими украшениями М. принято считать проволочные височные кольца с втульчатым соединением концов, коньковые и треугольные «шумящие» подвески.
Хозяйство М. основывалось на земледелии и стойловом скотоводстве; сохраняли значение охотничий и рыболовный промыслы; были развиты кузнечное и бронзолитейное ремёсла, косторезное дело. М. имела широкие внешние контакты: обнаружены клады вост. серебряных монет, импортные сканд., прибалтийские и др.-рус. изделия, некоторые украшения и бытовые предметы, связанные своим происхождением с Волжско- Камской Булгарией и финно-угорским населением Поволжья и Прикамья.
М. была ассимилирована слав. населением центр. районов Сев.-Вост. Руси, её археологич. памятники позднее 11 в. неизвестны. Возможно, локальные группы М. сохранились на территории т. н. мерских станов в более позднее время (вплоть до 16–18 вв.). Отд. элементы культуры М. cохранились и получили развитие в материальной культуре др.- рус. населения Сев.-Вост. Руси (прослеживаются вплоть до 13 в.).
Автор статьи: А. Е. Леонтьев.