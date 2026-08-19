МЕРЯ

Древ­ний фин­но-угор­ский на­род в Верх­нем По­вол­жье.

Тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся, что ме­рян­ский язык был бли­зок мор­дов­ско­му, имея так­же сход­ст­во с при­бал­тий­ско-фин. язы­ка­ми (см. в ст. Фин­но-угор­ские язы­ки). Особ­ня­ком сто­ит ги­по­те­за В. В. Се­до­ва, со­глас­но ко­то­рой М. – по­том­ки славян пе­ре­се­лен­цев середины 1-го тыс. из Центральной Ев­ро­пы.

По мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, впер­вые М., на­ря­ду с морд­вой, упо­мя­ну­та Иор­да­ном при опи­са­нии со­бы­тий 4 в. В «По­вес­ти вре­мен­ных лет» со­дер­жит­ся ин­фор­ма­ция о том, что М. про­жи­ва­ла в рай­онах озёр Не­ро и Пле­щее­во, к ней при­над­ле­жа­ли пер­вые жи­те­ли г. Рос­тов. М. яв­ля­лась дан­ни­ком ва­ря­гов, за­тем нов­го­род­ских и ки­ев­ских кня­зей, уча­ст­во­ва­ла в . по­хо­дах кн. Оле­га. Так­же сви­де­тель­ст­вом су­ще­ст­во­ва­ния М. яв­ля­ет­ся суб­страт­ная фин­но-угор­ская то­по­ни­ми­ка.

По совр. ар­хео­ло­гич. дан­ным, тер­ри­то­рия рас­се­ле­ния М. ох­ва­ты­ва­ла Вол­го-Клязь­мин­ское ме­ж­ду­ре­чье и За­вол­жье на тер­ри­то­рии совр. Яро­слав­ской, Ива­нов­ской, Вла­ди­мир­ской и Ко­ст­ром­ской об­лас­тей. Ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ки М. 7 – нач. 11 вв. скон­цен­три­ро­ва­ны в рай­онах озёр Не­ро и Пле­щее­во у го­ро­дов Рос­тов и Пе­ре­славль-За­лес­ский Яро­слав­ской обл., а так­же в Суз­даль­ском опо­лье. Сле­ды су­ще­ст­во­ва­ния пер­во­на­чаль­но­го по­сёл­ка М. об­на­ру­же­ны в Рос­то­ве.

Не­ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния М. рас­по­ла­га­лись отд. тер­ри­то­ри­аль­ны­ми груп­па­ми, раз­де­ля­лись об­шир­ны­ми не­за­се­лён­ны­ми про­ст­ран­ст­ва­ми, от­ли­ча­лись круп­ны­ми для сво­его вре­ме­ни раз­ме­ра­ми: не­ко­то­рые из них име­ли пл. св. 10 га. Го­ро­ди­ща ред­ки, сре­ди них наи­бо­лее из­вест­но Сар­ское, близ Рос­то­ва (см. в ст. Сар­ский ар­хео­ло­ги­че­ский ком­плекс). По­гре­баль­ные па­мят­ни­ки М. – грун­то­вые мо­гиль­ни­ки с за­хо­ро­не­ния­ми по об­ря­ду тру­по­по­ло­же­ния, ре­же тру­по­сож­же­ния. Куль­то­вые па­мят­ни­ки М. не­из­вест­ны. Ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра М. в осн. эле­мен­тах схо­жа с куль­ту­рой др. фин­но- угор­ских на­ро­дов По­очья и По­вол­жья – му­ро­мы, морд­вы, че­ре­ми­сов (ма­рий­цев). Ке­ра­ми­ка леп­ная не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ная, ино­гда с ло­щё­ной по­верх­но­стью. В про­дол­же­ние тра­ди­ций ран­не­го же­лез­но­го ве­ка со­хра­ня­лись но­жи с пря­мой спин­кой и то­по­ры-кель­ты. Спе­ци­фи­ку кос­тю­ма оп­ре­де­ля­ли мно­го­числ. ме­тал­лич. де­та­ли убо­ра, в т. ч. брон­зо­вые, ред­ко се­реб­ря­ные «шу­мя­щие» под­вес­ки и за­стёж­ки с при­вес­ка­ми в фор­ме тра­пе­ций или ути­ных ла­пок. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние име­ли так­же спи­раль­ные брас­ле­ты и пер­ст­ни, го­лов­ные вен­чи­ки и на­кос­ни­ки. Эт­но­оп­ре­де­ляю­щи­ми ук­ра­ше­ния­ми М. при­ня­то счи­тать про­во­лоч­ные ви­соч­ные коль­ца с втуль­ча­тым со­еди­не­ни­ем кон­цов, конь­ко­вые и тре­уголь­ные «шу­мя­щие» под­вес­ки.

Хо­зяй­ст­во М. ос­но­вы­ва­лось на зем­ле­де­лии и стой­ло­вом ско­то­вод­ст­ве; со­хра­ня­ли зна­че­ние охот­ни­чий и ры­бо­лов­ный про­мыс­лы; бы­ли раз­ви­ты куз­неч­ное и брон­зо­ли­тей­ное ре­мёс­ла, кос­то­рез­ное де­ло. М. име­ла ши­ро­кие внеш­ние кон­так­ты: об­на­ру­же­ны кла­ды вост. се­реб­ря­ных мо­нет, им­порт­ные сканд., при­бал­тий­ские и др.-рус. из­де­лия, не­ко­то­рые ук­ра­ше­ния и бы­то­вые пред­ме­ты, свя­зан­ные сво­им про­ис­хо­ж­де­ни­ем с Волж­ско- Кам­ской Бул­га­ри­ей и фин­но-угор­ским на­се­ле­ни­ем По­вол­жья и При­ка­мья.

М. бы­ла ас­си­ми­ли­ро­ва­на слав. на­се­ле­ни­ем центр. рай­онов Сев.-Вост. Ру­си, её ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ки позд­нее 11 в. не­из­вест­ны. Воз­мож­но, ло­каль­ные груп­пы М. со­хра­ни­лись на тер­ри­то­рии т. н. мер­ских ста­нов в бо­лее позд­нее вре­мя (вплоть до 16–18 вв.). Отд. эле­мен­ты куль­ту­ры М. cохранились и по­лу­чи­ли раз­ви­тие в ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ре др.- рус. на­се­ле­ния Сев.-Вост. Ру­си (про­сле­жи­ва­ют­ся вплоть до 13 в.).

Автор статьи: А. Е. Ле­он­ть­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)